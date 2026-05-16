केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार का बेटा भगीरथ पॉक्सो केस में गिरफ्तार

हैदराबाद पुलिस ने केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे भगीरथ को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया.

बंडी भगीरथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2026 at 10:28 PM IST

हैदराबाद : केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे, बंडी भगीरथ को शनिवार रात उनके खिलाफ दर्ज पॉक्सो केस में गिरफ्तार कर लिया गया.

इस बारे में साइबराबाद सीपी रमेश रेड्डी ने बताया कि बंडी भगीरथ को पॉक्सो केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि भगीरथ को नरसिंगी में पुलिस अकादमी के पास से हिरासत में लिया गया. उन्होंने आगे बताया कि उन्हें अभी पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में शिफ्ट किया जा रहा है.

इस बीच, केंद्रीय मंत्री बंडी संजय ने बताया कि उन्होंने कानून का सम्मान करते हुए अपने बेटे भागीरथ को पुलिस को सौंप दिया. अपने बेटे, बंदी भगीरथ पर लगे आरोपों को देखते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि – कानूनी सिस्टम के प्रति सम्मान के कारण उन्होंने अपने कानूनी सलाहकार के ज़रिए आज पूछताछ के लिए अपने बेटे को पुलिस के सामने सरेंडर करने में मदद की.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर किसी को कानून मानना ​​होगा. जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, उन्होंने दोहराया कि कानून के सामने हर कोई बराबर है चाहे वह उनका अपना बच्चा हो या कोई आम नागरिक.

यह घटनाक्रम तेलंगाना हाई कोर्ट के बगीरथ को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार करने के एक दिन बाद हुआ.

बता दें कि पुलिस ने भगीरथ के खिलाफ आठ मई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया था. शिकायत नाबालिग लड़की की मां ने दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भगीरथ ने उनकी लड़की का यौन उत्पीड़न किया है.

