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जयपुर: MNIT में जल्द शुरू होगी अत्याधुनिक क्वांटम लैब, अश्विनी वैष्णव बोले- सेमीकंडक्टर और एआई में करोड़ों नौकरियां

एमएनआईटी परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री ने छात्रों के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर एक रोचक क्विज सेशन भी आयोजित किया. उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्र में दुनिया भर में करोड़ों नई नौकरियां सृजित होंगी. वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था की धुरी सेमीकंडक्टर उद्योग बन चुका है और भारत को इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अभी से तैयारी करनी होगी.

जयपुर: केंद्रीय रेल, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर स्थित एमएनआईटी कॉलेज पहुंचे. इस दौरान उन्होंने छात्रों तथा शिक्षकों के साथ विस्तृत संवाद किया. इस अवसर पर मंत्री ने देश में उभरती नई तकनीकों, खासकर क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्षेत्र में मौजूद अवसरों पर विस्तार से चर्चा की.

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क्वांटम लैब स्थापित: अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि एमएनआईटी में जल्द ही अत्याधुनिक क्वांटम लैब स्थापित की जाएगी. उन्होंने कहा कि क्वांटम तकनीक भविष्य की दुनिया को परिभाषित करने वाली तकनीक है जो वर्तमान तकनीकी सीमाओं से कहीं आगे का क्षेत्र है. मंत्री ने कहा कि राजस्थान इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और इसके लिए बड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग व करार किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि संस्थान में सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और फैब्रिकेशन (फैब) टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध कार्य शुरू किए जाएंगे. साथ ही छात्रों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए एआई कैंपस लैब भी स्थापित की जाएगी.

चिप डिजाइन करने की दिशा में आगे बढ़ें: मंत्री ने कहा कि देशभर की 323 यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में सेमीकंडक्टर तकनीक से जुड़ी जानकारी और प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में विद्यार्थी इस क्षेत्र में दक्षता हासिल कर रहे हैं. उन्होंने एमएनआईटी के छात्रों का आह्वान किया कि वे स्वयं चिप डिजाइन करने की दिशा में आगे बढ़ें और भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में योगदान दें. रेल मंत्री ने अपने संबोधन में रेलवे क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि राजस्थान के रेलवे स्टेशन विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ विकसित किए जा रहे हैं.

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