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नव्या 2.0 का आगाज, केंद्रीय मंत्री ने हरिद्वार से किया शुभारंभ, बेटियों को मिलेगा आत्मनिर्भर बनने का मौका

नव्या 2.0 का आगाज, केंद्रीय मंत्री ने हरिद्वार से किया शुभारंभ ( PHOTO-ETV Bharat )

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि, नव्या 2.0 किशोरियों और युवतियों को कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. योजना का विस्तार देश के 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 100 जिलों तक किया गया है. इसके तहत 16 से 25 वर्ष की युवतियों को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर हासिल कर सकें. उन्होंने कहा कि, इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को भी अपने हुनर को निखारने और बेहतर भविष्य बनाने का अवसर मिलेगा.