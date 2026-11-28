नव्या 2.0 का आगाज, केंद्रीय मंत्री ने हरिद्वार से किया शुभारंभ, बेटियों को मिलेगा आत्मनिर्भर बनने का मौका
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हरिद्वार से नव्या के दूसरे चरण का शुभारंभ किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 28, 2026 at 8:59 PM IST
हरिद्वार: महिला सशक्तीकरण और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की नव्या योजना के दूसरे चरण नव्या 2.0 का शनिवार को हरिद्वार से शुभारंभ किया गया. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में योजना के विस्तार की जानकारी दी गई.
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि, नव्या 2.0 किशोरियों और युवतियों को कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. योजना का विस्तार देश के 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 100 जिलों तक किया गया है. इसके तहत 16 से 25 वर्ष की युवतियों को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर हासिल कर सकें. उन्होंने कहा कि, इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को भी अपने हुनर को निखारने और बेहतर भविष्य बनाने का अवसर मिलेगा.
देशभर में देवभूमि हरिद्वार से आज नव्या 2.o की शुरुआत हो गई है. देश के 100 आकांक्षी जिलों जो, दूरस्थ हैं, वहां से इसकी शुरुआत करने का लक्ष्य रखा गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह महत्वपूर्ण योजना है. 21वीं सदी के बच्चों को स्किल्ड बनाया जाए. हमारी सरकार ने एनईपी 20-20 में भी कक्षा 6 के बच्चों को स्किल्ड बनाने का लक्ष्य रखा था. देश की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए महिला शसक्तीकरण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और देश की बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी. जो छुटे हुए जिले हैं, उनमें इसे विस्तार दिया गया है.
-अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय मंत्री-
नव्या 2.0 क्या है?: नव्या 2.0 (युवा महिलाओं और किशोरियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए उम्मीदों को बढ़ाना) भारत सरकार की महिला और बाल विकास मंत्रालय (MWCD) और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की मिली-जुली स्किल डेवलपमेंट पहल का दूसरा बड़ा फेज है. यह 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 जिलों में किशोरियों और युवा महिलाओं को मुफ्त, इंडस्ट्री से जुड़ी वोकेशनल ट्रेनिंग, डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी, और लाइफ स्किल्स देता है.
यह युवा महिलाओं को मजबूत बनाने में कैसे मदद करेगा?: नव्या 2.0 एक स्किल डेवलपमेंट पहल है, जिसका मकसद किशोरियों और युवा महिलाओं को उभरते हुए, भविष्य के और अलग-अलग तरह के जॉब रोल में वोकेशनल ट्रेनिंग देकर मजबूत बनाना है. यह पहल इंडस्ट्री से जुड़ी और नौकरी पाने लायक स्किल्स, साथ ही डिजिटल काबिलियत, फाइनेंशियल लिटरेसी और लाइफ स्किल्स डेवलप करने पर फोकस करती है, ताकि फायदा उठाने वालों को बेहतर करियर, रोजगार और रोजगार के मौके मिल सकें.
NAVYA 2.0 के तहत SIDH पोर्टल पर कौन रजिस्टर कर सकता है?: 16 से 25 साल की कोई भी युवा महिला या किशोर लड़की, जो वैलिड आधार कार्ड वाली भारतीय नागरिक है, रजिस्टर कर सकती है, चाहे वह किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहती हो.
टेक्नोलॉजी-इनेबल्ड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में: स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) स्किलिंग के मौकों तक एक्सेस को आसान बनाने और कैंडिडेट्स को एनरोलमेंट से लेकर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन तक के उनके पूरे सफर में सपोर्ट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा. इससे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, अटेंडेंस, ट्रेनिंग प्रोग्रेस और सर्टिफिकेशन की रियल-टाइम ट्रैकिंग भी हो सकेगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत होगी. डिजिटली वेरिफाई होने वाले उम्मीदवारों के प्रमाण-पत्र अपनी स्किल दिखाने में और मदद करेंगे.
महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प महिलाओं को आर्थिक ही नहीं, राजनीतिक रूप से भी सशक्त बनाना है. वर्ष 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित हुआ, लेकिन परिसीमन के मुद्दे के चलते इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया.
उन्होंने आरोप लगाया कि, कांग्रेस महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में नहीं है. कांग्रेस ने पहले भी इसका विरोध किया और जनता ने चुनावों में इसका जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि, महिलाएं नीति निर्धारण में अपनी भूमिका निभा सकें, यही महिला सशक्तिकरण का वास्तविक उद्देश्य है.
-अन्नपूर्णा देवी, मंत्री, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय-
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