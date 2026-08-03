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केंद्रीय मंत्री अठावले बोले-विपक्षी नेताओं ने बिगाड़ा छात्रों का आंदोलन, चौथी बार पीएम बनेंगे मोदी

जयपुर: केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं ने दिल्ली में छात्रों के आंदोलन को बिगाड़ने का काम किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बार भी छात्रों के मंच पर नहीं गए बल्कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया. अठावले ने सोमवार को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आंदोलन करना उनका अधिकार है, लेकिन जब उन्हें लगा कि छात्रों का आंदोलन उनके खिलाफ जा रहा है, तब विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री के आवास के बाहर आंदोलन किया. उन्होंने कहा कि 2029 में चुनाव होंगे जनता फैसला करेगी, लेकिन एनडीए की सरकार चौथी बार केंद्र में बनेगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे.

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सोमवार को कहा कि विपक्षी नेता सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार बदले इतना संभव नहीं है. हम सब एक साथ है. राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो हमें बदल सके, इसलिए इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए. आपका आंदोलन कामयाब हुआ है. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन अब अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं. कभी किसी मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं. इस तरह का रवैया ठीक नहीं है. अठावले ने कहा कि भारत बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका नहीं है. यह देश संविधान से चलता है.

मीडिया से बात करते केंद्रीस मंत्री अठावले (ETV Bharat Jaipur)

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राहुल ने संसद में मूर्ख शब्द का प्रयोग किया: राहुल गांधी के विशेष अधिकार हनन के नोटिस के सवाल पर रामदास अठावले बोले, राहुल सदन में बार-बार बोल रहे थे कि स्टूडेंट ने कहा कि मोदी सरकार के मंत्री मूर्ख हैं. ऐसे में हम भी जाकर बोल सकते हैं कि हमें एक स्टूडेंट ने कहा कि विपक्षी नेता मूर्ख है. मूर्ख शब्द का प्रयोग करना पार्लियामेंट में ठीक नहीं है, इसलिए संसद में हंगामा हुआ. राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि अमित शाह के कहने पर फायरिंग हुई है, जबकि ऐसा कोई आदेश शाह ने नहीं दिया था. जब छात्र बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ रहे थे, तब आंसू गैस के गोले चलाए थे. जानबूझकर अमित शाह को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए राहुल गांधी को स्पीकर ने नोटिस दिया है. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को लेकर कहे अपशब्दों पर अठावले ने कहा, दुबे हों या कोई और हो, अगर कोई गलत भाषा का प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई और जांच होनी चाहिए. अगर उन्होंने कुछ अपशब्द शब्द बोले हैं तो उनको भी समन देना चाहिए.

पप्पू का भगवा धारण करना सही नहीं: निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की ओर से भगवा भेष धारण कर संसद परिसर में आने को लेकर अठावले ने कहा, अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चोरी हुई है. इसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया है. यादव संसद में साधु का भेष धारण कर आए और नाटक किया. अगर साधु बनना है तो हमेशा के लिए बनना चाहिए, एक दिन के लिए नहीं. भगवा रूप धारण कर वो संसद में आए इसलिए स्पीकर ने नाराजगी जाहिर की थी.