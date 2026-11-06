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उत्तराखंड में राहुल गांधी पर बरसे अमित शाह, कांग्रेस को भी घेरा, एक क्लिक में पढ़िए पूरा संबोधन

अमित शाह देहरादून दौरा ( ETV Bharat )

देहरादून: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने देहरादून में उत्तराखंड स्थापना दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान अमित शाह ने उत्तराखंड की जनता से हैट्रिक का आशीर्वाद मांगा. साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हरीश रावत और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा.

अमित शाह ने कहा अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय के नारे के साथ की. इसी दौरान उन्होंने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की भी बधाई दी. अमित शाह ने कहा उत्तराखंड में इस बार भी भाजपा सरकार बनने जा रही है. उन्होंने कहा उत्तराखंड में मोक्ष के चारधाम हैं. यहां बाबा केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगा, यमुना सब यहीं हैं.