उत्तराखंड में राहुल गांधी पर बरसे अमित शाह, कांग्रेस को भी घेरा, एक क्लिक में पढ़िए पूरा संबोधन
Union Minister Amit Shah Dehradun: देहरादून दौरे पर अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 6, 2026 at 2:38 PM IST
देहरादून: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने देहरादून में उत्तराखंड स्थापना दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान अमित शाह ने उत्तराखंड की जनता से हैट्रिक का आशीर्वाद मांगा. साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हरीश रावत और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा.
अमित शाह ने कहा अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय के नारे के साथ की. इसी दौरान उन्होंने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की भी बधाई दी. अमित शाह ने कहा उत्तराखंड में इस बार भी भाजपा सरकार बनने जा रही है. उन्होंने कहा उत्तराखंड में मोक्ष के चारधाम हैं. यहां बाबा केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगा, यमुना सब यहीं हैं.
LIVE: परेड ग्राउंड, देहरादून में आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी #AmitShahInUttarakhand https://t.co/tubKa7ktNm— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) November 6, 2026
राज्य स्थापना के दिनों को अमित शाह ने याद किया. उन्होंने कहा सपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड की भोली भाली जनता पर ढेर सारे जुर्म किये. उन्होंने कहा अटल जी ने 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना कर वर्षों की मांग को साकार किया. उन्होंने रामपुर तिराहा के साथ ही दूसरे जगहों के संघर्ष को भी याद किया.
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी का मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी ने देवभूमि उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक धरोहर, अध्यात्म और गौरवशाली परंपराओं के प्रतीक स्वरूप पहाड़ी टोपी, शॉल, गंगाजल और समुद्र मंथन का प्रतीक चिह्न भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। #AmitShahInUttarakhand— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) November 6, 2026
अमित शाह ने कहा उत्तराखंड बनाने में बीजेपी की अहम भूमिका रही है. अटल जी ने उत्तराखंड बनाया, मोदी उसे संवार रहे हैं. विकसित भारत की यात्रा में उत्तराखंड पहला पड़ाव है. उन्होंने कहा सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकसित हो रहा है. उन्होंने कहा 2047 तक उत्तराखंड सबसे पहले विकसित होगा.
अमित ने अपने संबोधन में राहुल गांधी पर भी हमला बोला. अमित शाह ने कहा राहुल गांधी के पर्यटन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता उत्तराखंड की दुख तकलीफों को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं.
अटल जी ने उत्तराखण्ड को बनाया था और मोदी जी ने उत्तराखण्ड को संवारने का काम किया है: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी #AmitShahInUttarakhand https://t.co/ATQR1NTt7q— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) November 6, 2026
अमित शाह ने कहा उत्तराखंड ने सबसे पहले यूसीसी को जमीन पर उतारा है. उन्होंने ट्रिपल तलाक, हलाला का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा उत्तराखंड के रास्ते पर देश के कई राज्य चल पड़े हैं. उन्होंने कहा भाजपा शासित सभी राज्यों में हम यूसीसी लागू करेंगे. नकल कानून का भी उन्होंने जिक्र किया.अमित शाह ने कहा धर्मांतरण कानून को भी जमीन पर उतारा गया है.
उत्तराखण्डवासियों के वर्षों पुराने स्वप्न को अटल जी ने पूरा किया, उन्हें नमन करने के साथ ही राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी #AmitShahInUttarakhand https://t.co/UHJXm9rpv1— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) November 6, 2026
केंद्रीय मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर हमला बोला. उन्होंने हरीश रावत से सवाल किये. अमित शाह ने कहा कांग्रेस ने उत्तराखंड की रचना को रोकने का काम किया था. कांग्रेस ने उत्तराखंड में सालों तक मनी ऑर्डर इकोनॉमी, पलायन के भरोसे उत्तराखंड को छोड़ा. कांग्रेस ने पहाड़ का पानी , पहाड़ की जवानी, कभी पहाड़ के काम न आये, ऐसी नीतियां बनाई थी. हमने इन सभी पर काम किया है.
उन्होंने कहा कांग्रेस के जमाने में बॉर्डर एरियाज में सड़क नहीं बनती थी. हमारी सरकार ने सड़कें बनाई हैं. उन्होंने कहा आज किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो भारत की ओर आंख उठा कर देख सके. जिसने भारत की ओर आंख उठाई उसे सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से घर में घुस कर सफाया मोदी सरकार ने किया.
LIVE: आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी की गरिमामयी उपस्थिति में परेड ग्राउंड, देहरादून में आयोजित उत्तराखंड राज्योत्सव https://t.co/U82ugmvuTs— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 6, 2026
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है. राहुल गांधी वोट बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं. राहुल गांधी की यात्रा वोट बचाओ यात्रा नहीं घुसपैठिया बचाओ यात्रा है. उन्होंने कहा राहुल गांधी का झूठा नैरेटिव भारत की जनता को हजम नहीं हो रहा है.
अमित शाह ने कहा कांग्रेस तुष्टिकरण का रास्ता नहीं छोड़ती. उन्होंने कहा उत्तराखंड में शुक्रवार की नमाज के लिए छुट्टी का प्रस्ताव लेकर आये थे. ये लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे. घुसपैठिया बढ़ा रहे थे. ये सभी चीजें बीजेपी ने समाप्त की है. उन्होंने कहा हरीश रावत स्टिंग प्रकरण, सचिवालय कमीशन का अड्डा बन गया था, छात्रवृत्ति घोटाला, शराब नीति स्टिंह ऑपरेशन कई घोटाले कांग्रेस ने किये.
परेड ग्राउंड, देहरादून में "उत्तराखंड राज्योत्सव" कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी ने ₹1,475.31 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। https://t.co/WlooEKu13E— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 6, 2026
अमित शाह ने कहा हमने कई राज्यों में हैट्रिक लगाई. अब उत्तराखंड में भी हैट्रिक लगेगी. अमित शाह ने कहा 2017 में उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को 46 फीसदी वोट दिये. जिसमें 57 सीटें दी थी. साल 2022 में 44 फीसदी वोट दिये. 47 सीटें दी, इस बार 65 बार का लक्ष्य रखकर हमें आगे बढ़ना है. बीजेपी सीमांत राज्य को सुरक्षित राज्य बनाना चाहती है. उन्होंने बीजेपी उत्तराखंड को देश की सांस्कृतिक राजधानी बनाना चाहती है.उन्होंने कहा कांग्रेस आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करेगी. बीजेपी आएगी तो अवैध मजार, मदसरों पर एक्शन लेगी.
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