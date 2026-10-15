केंद्रीय गृह सचिव ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी, कहा- कोर्ट के आदेश का उल्लंघन इरादतन नहीं किया गया
दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान इंटरनेट सेवा शटडाउन करने पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी.
By Sumit Saxena
Published : October 15, 2026 at 10:12 AM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने अवमानना नोटिस के जवाब में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी. साथ ही कहा है कि दिल्ली में लगाए गए प्रतिबंधों पर कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश का उल्लंघन इरादतन नहीं किया गया. अफवाहों को रोकने के लिए कदम उठाया गया.
अपने जवाब में मोहन ने कहा कि केंद्र का 9 अक्टूबर का पाबंदियां लगाने का मकसद शांति बनाए रखना और पब्लिक ऑर्डर में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना था. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्रोटेस्ट कथित तौर पर बिना जरूरी इजाजत के हो रहा है और 20 जुलाई को नीट (NEET) पेपर लीक को लेकर हुए प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस के अनुभव को देखते हुए ऐसा किया गया.
सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश में केंद्र को कुछ सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध हटाने और उन्हें केवल उस हद तक विनियमित करने का निर्देश दिया गया था, जिससे दिल्ली के आम नागरिकों को असुविधा न हो. इंटरनेट सर्विस के सस्पेंशन पर, मोहन ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने सेलुलर इंटरनेट को एक दिन के लिए सस्पेंशन करने की मांग की थी, और रिक्वेस्ट को कानून के हिसाब से प्रोसेस किया गया और मौजूदा हालात को देखते हुए इसे सही माना गया.
उन्होंने साफ किया कि शटडाउन 9 अक्टूबर रात 10 बजे से 10 अक्टूबर रात 10 बजे तक रायसीना हिल के चार किलोमीटर के दायरे में लागू रहा. यह रोक सिर्फ सेलुलर इंटरनेट सर्विस पर लागू होना था और वायफाई और ब्रॉडबैंड कनेक्शन इससे बाहर रहे.
मोहन ने अपने खिलाफ जारी कंटेम्प्ट नोटिस को हटाने की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के आदेश में बदलाव करने की रिक्वेस्ट की है, जिसमें कानूनी सुरक्षा उपायों के तहत, जहां जरूरी हो इंटरनेट सस्पेंशन की इजाजत दी गई है.
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