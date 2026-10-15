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केंद्रीय गृह सचिव ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी, कहा- कोर्ट के आदेश का उल्लंघन इरादतन नहीं किया गया

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने अवमानना ​​नोटिस के जवाब में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी. साथ ही कहा है कि दिल्ली में लगाए गए प्रतिबंधों पर कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश का उल्लंघन इरादतन नहीं किया गया. अफवाहों को रोकने के लिए कदम उठाया गया.

अपने जवाब में मोहन ने कहा कि केंद्र का 9 अक्टूबर का पाबंदियां लगाने का मकसद शांति बनाए रखना और पब्लिक ऑर्डर में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना था. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्रोटेस्ट कथित तौर पर बिना जरूरी इजाजत के हो रहा है और 20 जुलाई को नीट (NEET) पेपर लीक को लेकर हुए प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस के अनुभव को देखते हुए ऐसा किया गया.