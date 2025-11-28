ETV Bharat / bharat

झारखंड से खत्म होता लाल आतंक का साया, पांच जिले एसआरई से बाहर

गौरतलब है कि अप्रैल 2025 तक झारखंड में कुल नौ एसआरई जिले थे. जिनमे वेस्ट सिंहभूम, बोकारो, चतरा, लातेहर, खूंटी, सरायकेला, गढ़वा, गिरिडीह और लोहरदगा शामिल थे. गृह मंत्रालय के द्वारा अक्टूबर महीने में किए गए समीक्षा के बाद इनमें से 5 जिलों खूंटी, सरायकेला, गढ़वा, गिरिडीह और लोहरदगा को सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर यानी एसआरई से बाहर कर दिया गया है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा समय-समय पर एसआरई जिलों को लेकर रिव्यू किया जाता है. यह रिव्यू इंटेलिजेंस बेस्ड होती है, जिसमें यह पता लगाया जाता है कि जिस जिले को एसआरई जिले में रखा गया है, वहां वर्तमान में नक्सल को लेकर क्या स्थिति है. अगर स्थिति सामान्य होती है तो गृह मंत्रालय के द्वारा अमुख जिले को नक्सल मुक्त करने की घोषणा की जाती है.

खूंटी, सरायकेला, गढ़वा, गिरिडीह और लोहरदगा जिले को नक्सल जिलों से मुक्त कर दिया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा 15 अक्टूबर को जारी किए गए पत्र में झारखंड राज्य के पांच एसआरई जिलों को मुक्त किया गया है. आपको बता दें कि किसी भी राज्य में एसआरई नक्सल के प्रभाव क्षेत्र के अनुसार घोषित किए जाते हैं.

रांचीः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अति नक्सल प्रभावित इलाकों की सूची से झारखंड के पांच जिलों को बाहर कर दिया है. भाकपा माओवादियों के कमजोर होने के बाद नक्सल प्रभावित इलाकों में मिलने वाले सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडेचर(एसआरई) को लेकर यह निर्णय लिया गया है. ऐसे में झारखंड के मात्र चार जिले वेस्ट सिंहभूम, बोकारो, चतरा और लातेहर ही नक्सल प्रभावित जिलों में अब शामिल होंगे. अप्रैल 2025 तक नौ जिले शामिल थे

एसआरई (सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडेचर) योजना भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नक्सलवाद, उग्रवाद या अन्य सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावित जिलों को सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जाती है. यह योजना मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा आदि को अपने साथ जोड़ती है. इसमें केंद्र सरकार एसआरई जिलों में होने वाले खर्च का 100% भुगतान करती है. यह फंड सुरक्षा बलों की ट्रेनिंग, ऑपरेशन, हिंसा प्रभावितों को मुआवजा, सरेंडर करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और सामुदायिक पुलिसिंग में इस्तेमाल होता है.



इंटरनल बल को लेकर शुरू हुआ मंथन

झारखंड सरकार ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक के आधार पर राज्य के पांच नक्सल प्रभावित जिलों से एसआरई जिलों को विमुक्त करने का निर्देश मिलने के बाद झारखंड के विभिन्न जिलों में तैनात केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तीन बटालियनों (दो CRPF और एक SSB) को अन्य राज्यों में प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भी दिया है. ऐसे में झारखंड पुलिस राज्य में उपलब्ध राज्य पुलिस की विभिन्न वाहिनियों को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

इसमें झारखंड पुलिस की विशेष इकाइयों जैसे झारखंड जगुआर, IRB, SIRB, SAP के वाहिनी अधिकारियों और इकाइयों के पोस्ट और पिकेटों का पुनः मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि नक्सल, अपराध और विधि-व्यवस्था की संवेदनशीलता के अनुसार बलों की तैनाती की आवश्यकता, उनकी संख्या और अप्रयुक्त या अनावश्यक पोस्टों को बंद करने पर विचार किया जा सके.



बनाई गई कमेटी

इस समीक्षा के लिए पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड जगुआर, रांची की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसमें पुलिस उप-महानिरीक्षक जगुआर, पुलिस उप-महानिरीक्षक जैप और पुलिस अधीक्षक एसआईबी शामिल हैं. यह समिति संबंधित जिलों के प्रक्षेत्रीय पुलिस प्रमुखों एवं अर्द्धसैनिक बलों के पदाधिकारियों से समन्वय कर पोस्टों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट बनाएगी और पुलिस मुख्यालय, झारखंड को उपलब्ध कराएगी.

इस आदेश के तहत झारखंड पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान के तहत अपनी रणनीति और तैनाती का पुनः आकलन करना होगा ताकि संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो सके और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा बनी रहे. इस प्रकार का पुन: मूल्यांकन सुरक्षा बलों को अधिक प्रभावी और लक्षित तरीके से तैनात करने में सहायक होगा, जिससे नक्सल और अन्य अपराध नियंत्रण में मदद मिल सके.



25 सालों में आया बड़ा बदलाव

झारखंड गठन के बाद 25 सालों में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद पर पूरी तरह से नकेल कसा है. नक्सली गतिविधियां झारखंड के 22 जिलों से कम होकर 4 जिलों के कुछ थानों तक सिमट गई हैं. झारखंड पुलिस के 25 सालों के दौरान लगातार नक्सली विरोधी अभियान और बेहतर रणनीति का परिणाम यह रहा कि नक्सल खौफ का खात्मा निर्णायक चरण तक पहुंच गया है. साल 2005 में जहां झारखंड में नक्सल प्रभावित एसआरई जिलों की संख्या 16 थी वही 2025 के खत्म होने तक घटकर मात्र चार रह गई है.

