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'रामभक्तों पर गोलियां चलवाने वाले किस मुंह से सरकार बनाने की करते हैं बात'; लखनऊ में शाह ने सपा को घेरा

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी (अखिलेश यादव) पर निशाना साधा. 30 अक्टूबर का उल्लेख करते हुए कहा कि यूपी के इतिहास में इस दिन का बड़ा महत्व है. आज ही के दिन साल 1990 में अयोध्या में रामभक्तों पर गोलियां चलाई गई थीं. उन्होंने विपक्ष से सवाल किया कि जिन लोगों ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं, वे किस मुंह से सरकार बनाने की बात करते हैं?

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक (Video Credit; ETV Bharat) शुक्रवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा. कहा कि प्रदेश की जनता रामभक्तों पर गोली चलवाने वालों को कभी माफ नहीं करेगी. उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है. कहा कि भाजपा ने राम मंदिर बनवाया है और जनता रामभक्तों पर गोली चलवाने वालों को माफ नहीं करेगी. उनकी तीसरी पीढ़ी को भी जनता माफ नहीं करेगी.

सीएम योगी समेत कई भाजपा नेता रहे मौजूद (Photo Credit; ETV Bharat) नोटबंदी के बाद अखिलेश को नींद नहीं आई पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के बाद अखिलेश यादव को रातभर नींद नहीं आई थी. उत्तर प्रदेश में भाजपा की राजनीतिक सफलता के पीछे मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं की मेहनत रही है. पार्टी एक बार फिर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और इसमें कोई संदेह नहीं है. 2014 के समय प्रदेश में बीजेपी की 44 सीट अमित शाह ने वर्ष 2014 के राजनीतिक हालात का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा के केवल 44 विधायक थे और पार्टी की स्थिति काफी निराशाजनक थी. वह खुद तहसील स्तर तक गए और संगठन को मजबूत करने में जुटे. जब संगठन व्यवस्थित हुआ तो वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 41 प्रतिशत वोट हासिल कर 73 सीटें जीतीं. वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने करीब 40 प्रतिशत वोट हासिल कर 312 सीटों पर जीत दर्ज की. शाह ने इसे संगठन की ताकत और कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम बताया. कार्यसमिति की बैठक (Photo Credit; ETV Bharat) तीसरी बार सरकार बनाने का समय गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का समय आ गया है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने सरकार की चिंता किए बिना विवादित ढांचे को ध्वस्त कराया. उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार अंगद का पैर है, जिसे कोई हटा नहीं सकता. गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए कहा कि एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है. पार्टी को अपनी संगठनात्मक ताकत के दम पर आगामी विधानसभा चुनाव में भी सफलता मिलेगी. यूपी में में भी यूसीसी लागू करेंगे इस दौरान अमित शाह ने उपस्थित लोगों से कहा कि मैं योगी जी को बधाई देना चाहता हूं. यूपी को माफिया से मुक्त किया. कई प्रदेशों में यूसीसी लागू हो चुका है. उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनवाइए, यूसीसी लागू करेंगे. चुनाव हारने पर विपक्ष चुनाव आयोग को देता है दोष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि चुनाव आयोग को लेकर विशेष सत्र बुलाकर चर्चा कर लीजिए, भाजपा इसके लिए तैयार है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी चुनाव में हार होती है तो चुनाव आयोग को दोष देने लगता है. शाह ने कहा कि गुजरात, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और असम में भाजपा कई बार सरकार बना चुकी है. बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना है और ओडिशा में पार्टी ने बहुमत की सरकार बनाई है. अब उत्तर प्रदेश की बारी है. उन्होंने कहा कि राहुल बाबा और अखिलेश बाबू, अभी 30 साल तक कोई दूसरी सरकार नहीं आने वाली. इसके पीछे उत्तर प्रदेश की जनता का भाजपा के साथ होना है. उन्होंने कहा कि पूरे देश में भगवा दिखाई दे रहा है.