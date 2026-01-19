ETV Bharat / bharat

इस दिन उत्तराखंड दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत

देहरादून: उत्तराखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारी तेज हो गई है. इस कड़ी में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई. जिसमें हरिद्वार और देहरादून जिले के तमाम अधिकारी शामिल हुए. इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड आगमन से जुड़ी तमाम तैयारियां पर चर्चा की गई. वहीं, मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए.

बता दें कि उत्तराखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दो दिवसीय दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें हरिद्वार और देहरादून जिलों के वरिष्ठ अधिकारी, शासन के आला अफसर और सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

बैठक में अमित शाह के उत्तराखंड आगमन से जुड़े सभी कार्यक्रमों, सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की गई. मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दौरे के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी की जाएं.

21-22 जनवरी को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे अमित शाह: दरअसल, पहले यह माना जा रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री 20 जनवरी को उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं, लेकिन उस दिन बीजेपी के एक अहम संगठनात्मक कार्यक्रम के चलते उनका दौरा टल गया. अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह 21 और 22 जनवरी को उत्तराखंड में रहेंगे. इस दौरान उनका कार्यक्रम ऋषिकेश और हरिद्वार में प्रस्तावित है.

ऋषिकेश जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह: तय शेड्यूल के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे उत्तराखंड पहुंचेंगे. इसके बाद वे सीधे ऋषिकेश के गीता भवन जाएंगे, जहां गीता प्रेस की ओर से प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी विशेषांक का विमोचन करेंगे. यह कार्यक्रम धार्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.