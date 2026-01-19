ETV Bharat / bharat

इस दिन उत्तराखंड दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत

एक बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं. ऐसे में उनके दौरे के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर है.

Union Home Minister Amit Shah
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फोटो सोर्स- IANS)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 19, 2026 at 8:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारी तेज हो गई है. इस कड़ी में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई. जिसमें हरिद्वार और देहरादून जिले के तमाम अधिकारी शामिल हुए. इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड आगमन से जुड़ी तमाम तैयारियां पर चर्चा की गई. वहीं, मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए.

बता दें कि उत्तराखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दो दिवसीय दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें हरिद्वार और देहरादून जिलों के वरिष्ठ अधिकारी, शासन के आला अफसर और सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

बैठक में अमित शाह के उत्तराखंड आगमन से जुड़े सभी कार्यक्रमों, सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की गई. मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दौरे के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी की जाएं.

21-22 जनवरी को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे अमित शाह: दरअसल, पहले यह माना जा रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री 20 जनवरी को उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं, लेकिन उस दिन बीजेपी के एक अहम संगठनात्मक कार्यक्रम के चलते उनका दौरा टल गया. अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह 21 और 22 जनवरी को उत्तराखंड में रहेंगे. इस दौरान उनका कार्यक्रम ऋषिकेश और हरिद्वार में प्रस्तावित है.

ऋषिकेश जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह: तय शेड्यूल के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे उत्तराखंड पहुंचेंगे. इसके बाद वे सीधे ऋषिकेश के गीता भवन जाएंगे, जहां गीता प्रेस की ओर से प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी विशेषांक का विमोचन करेंगे. यह कार्यक्रम धार्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

पतंजलि योगपीठ पहुंचेंगे गृह मंत्री: इसके बाद अमित शाह शाम को ऋषिकेश से हरिद्वार के लिए रवाना होंगे और पतंजलि योगपीठ पहुंचेंगे. यहां उनका रात्रि प्रवास निर्धारित है. प्रशासन की ओर से योगपीठ परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. एसपीजी, राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों की टीमें लगातार समन्वय के साथ काम कर रही हैं.

गायत्री तीर्थ शांतिकुंज जाएंगे अमित शाह: अगले दिन यानी 22 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री सुबह हरिद्वार स्थित गायत्री तीर्थ शांतिकुंज पहुंचेंगे. यहां अखंड ज्योति पत्रिका के शताब्दी वर्ष पूरे होने के अवसर पर वे अखंड ज्योति पर पुष्प अर्पण करेंगे. इसके बाद वे बैरागी कैंप स्थित अखंड ज्योति सम्मेलन में शामिल होंगे. इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में संत, साधु और श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है.

वहीं, कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे. उनके इस दौरे को कुंभ से पहले बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय, सुरक्षा व्यवस्था और व्यवस्थागत तैयारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण संकेत जा सकते हैं.

ट्रैफिक प्लान और रूट डायवर्जन की तैयारी पूरी: प्रशासन की ओर से साफ किया गया है कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान आम जनता को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए ट्रैफिक प्लान और रूट डायवर्जन की पूरी तैयारी की जा रही है. हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों शहरों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और कार्यक्रम स्थलों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

AMIT SHAH UTTARAKHAND VISIT
HARIDWAR AMIT SHAH
उत्तराखंड गृह मंत्री अमित शाह
अमित शाह हरिद्वार दौरा
UNION HOME MINISTER AMIT SHAH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.