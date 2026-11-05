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2027 की चुनावी बिसात: अमित शाह के देहरादून दौरे से होगा चुनावी शंखनाद, विपक्ष ने भी कसी कमर

उत्तराखंड में अमित शाह का दौरा फूकेगा चुनावी बिगुल ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल तेजी से गरमाने लगा है. चुनावी तारीखों के नजदीक आने से पहले ही केंद्रीय नेताओं के दौरे और पार्टियों के जनसंपर्क अभियान तेज हो गए हैं. इसी कड़ी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 6 नवंबर को देहरादून आ रहे हैं, जहां वे परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाली विशाल पदयात्रा और जनसभा को संबोधित करेंगे. भाजपा इस आयोजन को प्रदेश में अपनी ताकत दिखाने और आगामी चुनाव की रणनीति पर मुहर लगाने के बड़े मौके के रूप में देख रही है.

दरअसल, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. क्योंकि इस दौरे के साथ ही चुनावी शंखनाद होने की संभावना है. यही वजह है कि भाजपा इस दौरे को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है. साथ ही इसकी तैयारियों में भी दमखम से जुट गई है. तय कार्यक्रम के अनुसार, गृहमंत्री अमित शाह 6 नवंबर को करीब दोपहर 12 बजे परेड ग्राउंड में होने वाली पदयात्रा-रैली में शामिल होंगे.