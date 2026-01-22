ETV Bharat / bharat

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का स्वामी रामदेव ने किया भव्य स्वागत, स्वामी अवधेशानंद गिरि से लिया आशीर्वाद

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हरिद्वार पहुंचकर संतों से मुलाकात की. साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री ने स्वामी अवधेशानंद गिरि का आशीर्वाद लिया.

Home Minister Amit Shah
हरिद्वार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संतों से की मुलाकात (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 22, 2026 at 6:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार (उत्तराखंड): केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं. बुधवार को उन्होंने ऋषिकेश में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया. इसके बाद शाम को केंद्रीय गृहमंत्री कनखल स्थित हरिहर आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि से भेंट कर आशीर्वाद लिया. मुलाकात के बाद गृहमंत्री रात्रि विश्राम के लिए पतंजलि योगपीठ रवाना हो गए. पतंजलि योगपीठ में योग गुरु स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने अमित शाह का भव्य स्वागत किया. इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के स्वागत में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, नगर विधायक मदन कौशिक और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे समेत कई भाजपा पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. अमित शाह को बुके देकर स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने स्वागत किया. इतना ही नहीं अमित शाह ने आचार्यकुलम में पढ़ने वाले छोटे बच्चों से भी मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया. गुरुवार यानि आज अमित शाह पतंजलि योगपीठ में पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे. उसके बाद शांतिकुंज में जाकर अखंड ज्योत का दर्शन और उसके बाद बैरागी कैंप में शांतिकुंज द्वारा ही आयोजित शताब्दी समारोह में भी भाग लेंगे.

Home Minister Amit Shah
केंद्रीय गृहमंत्री का स्वामी रामदेव ने किया भव्य स्वागत (Photo-ETV Bharat)

वहीं हरिहर आश्रम में भेंट के बाद पत्रकारों से बातचीत में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के साथ देश और सनातन धर्म से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई. उन्होंने अमित शाह को विकास पुरुष बताते हुए कहा कि वह न केवल सनातन संस्कृति के रक्षक हैं, बल्कि देश को विकास के नए आयाम देने वाले नेता के रूप में भी स्थापित हुए हैं. अमित शाह के नेतृत्व में राष्ट्र में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं. स्वामी अवधेशानंद गिरि ने कहा कि इस दौरान कुंभ को लेकर कोई विशेष चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गृहमंत्री के साथ उपस्थित थे.

Home Minister Amit Shah
बच्चों से मुलाकात करते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Photo-ETV Bharat)

उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आगामी कुंभ का आयोजन दिव्य और भव्य रूप में किया जाएगा. आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भी आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके और गृहमंत्री अमित शाह के प्रयासों से ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट सकी. अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण संभव हो पाया. उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व पटल पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है, जो अमेरिका के दबाव से भी नहीं डर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के सशक्त नेतृत्व के कारण ही विश्व में भारत का मान-सम्मान लगातार बढ़ रहा है. हालांकि अमित शाह के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है.

पढ़ें-

TAGGED:

UNION HOME MINISTER AMIT SHAH
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह
गृहमंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरा
HOME MINISTER UTTARAKHAND TOUR
UNION HOME MINISTER HARIDWAR TOUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.