केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का स्वामी रामदेव ने किया भव्य स्वागत, स्वामी अवधेशानंद गिरि से लिया आशीर्वाद

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के स्वागत में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, नगर विधायक मदन कौशिक और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे समेत कई भाजपा पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. अमित शाह को बुके देकर स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने स्वागत किया. इतना ही नहीं अमित शाह ने आचार्यकुलम में पढ़ने वाले छोटे बच्चों से भी मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया. गुरुवार यानि आज अमित शाह पतंजलि योगपीठ में पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे. उसके बाद शांतिकुंज में जाकर अखंड ज्योत का दर्शन और उसके बाद बैरागी कैंप में शांतिकुंज द्वारा ही आयोजित शताब्दी समारोह में भी भाग लेंगे.

हरिद्वार (उत्तराखंड): केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं. बुधवार को उन्होंने ऋषिकेश में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया. इसके बाद शाम को केंद्रीय गृहमंत्री कनखल स्थित हरिहर आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि से भेंट कर आशीर्वाद लिया. मुलाकात के बाद गृहमंत्री रात्रि विश्राम के लिए पतंजलि योगपीठ रवाना हो गए. पतंजलि योगपीठ में योग गुरु स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने अमित शाह का भव्य स्वागत किया. इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे.

वहीं हरिहर आश्रम में भेंट के बाद पत्रकारों से बातचीत में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के साथ देश और सनातन धर्म से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई. उन्होंने अमित शाह को विकास पुरुष बताते हुए कहा कि वह न केवल सनातन संस्कृति के रक्षक हैं, बल्कि देश को विकास के नए आयाम देने वाले नेता के रूप में भी स्थापित हुए हैं. अमित शाह के नेतृत्व में राष्ट्र में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं. स्वामी अवधेशानंद गिरि ने कहा कि इस दौरान कुंभ को लेकर कोई विशेष चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गृहमंत्री के साथ उपस्थित थे.

बच्चों से मुलाकात करते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Photo-ETV Bharat)

उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आगामी कुंभ का आयोजन दिव्य और भव्य रूप में किया जाएगा. आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भी आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके और गृहमंत्री अमित शाह के प्रयासों से ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट सकी. अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण संभव हो पाया. उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व पटल पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है, जो अमेरिका के दबाव से भी नहीं डर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के सशक्त नेतृत्व के कारण ही विश्व में भारत का मान-सम्मान लगातार बढ़ रहा है. हालांकि अमित शाह के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है.

