उत्तराखंड पहुंचे अमित शाह, गीता भवन में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल, आम जनता इस रूट को करें अवॉइड

उन्होंने इस रूट पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति से अन्य वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है. कहना है कि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसका पूरा ख्याल रखा गया है. फ्लीट निकालने के बाद इस रूट को आमजन के लिए खोल दिया जाएगा.

देहरादून पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि करीब 4:30 और 5:00 के आसपास बैराज पुल ऋषिकेश एम्स आईडीपीएल कनाल गेट से होते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की फ्लीट हरिद्वार की ओर रवाना होगी. इस दौरान 15 मिनट पहले ट्रैफिक को रोककर डायवर्ट किया जाएगा.

उनके इस कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने कई जगह ट्रैफिक प्लान लागू किया है. असुविधा से बचने के लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान के अनुसार लोगों को आवाजाही करने की अपील की है.

ऋषिकेश: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 21 जनवरी को दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं. सबसे पहले अमित शाह तीन बजे गीता भवन ऋषिकेश में आयोजित कल्याण शताब्दी महोत्सव में शामिल हुए. गीता भवन के कार्यक्रम के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सड़क मार्ग से हरिद्वार के शांतिकुंज के लिए रवाना होंगे.

बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार और ऋषिकेश में कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रमों को देखते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए हुए हैं. पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है.

पुलिस छावनी में तब्दील हुआ स्वर्गाश्रम क्षेत्र: दरअसल, गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका कल्याण के जनवरी में 100 साल पूरे हो रहे है. इसी उपलक्ष 20 से 22 जनवरी तक गीता भवन स्वर्ग आश्रम में शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित किया है. गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर पहले दिन ही कार्यक्रम में शिरकत करेंगी. इसीलिए मुनिकीरेती और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पुलिस हाई अलर्ट पर है. देहरादून के बैराज पुल के पास भी पुलिस की सक्रियता है.

केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम से पहले कांग्रेस ने किया हंगामा: गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम से पहले कांग्रेस ने हरिद्वार बॉर्डर पर हंगामा भी किया. बताया जा रहा है कि उत्तराखंड महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने काशीपुर के किसान सुखवंत की आत्महत्या मामले और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन देने की बात ही थी. बीती रात ज्योति रौतेला हरिद्वार से देहरादून जा रही थी, तभी हरिद्वार बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया जिसके चलते पुलिस से उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई थी. ज्योति रौतेला का आरोप है कि देश के गृहमंत्री अमित शाह हरिद्वार आने वाले हैं, उन्हें कांग्रेस सुखवंत की आत्महत्या मामले और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू को लेकर ज्ञापन देना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर जबरन रोक लिया, जो बिल्कुल गलत है.

