अमित शाह बोले- केरल में 2026 में ही भाजपा सत्ता में आएगी

केरल में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज हमार मेयर बना है तो कल मुख्यमंत्री भी बनेगा.

Union Minister Amit Shah in Kerala
केरल में केंद्रीय मंत्री अमित शाह (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 11, 2026 at 4:01 PM IST

तिरुवनंतपुरम: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वह दिन दूर नहीं जब केरल में भाजपा सत्ता में आएगी और राज्य का व्यापक विकास और सुरक्षा केवल भाजपा के माध्यम से ही सुनिश्चित की जा सकती है.

वह तिरुवनंतपुरम में भाजपा के मिशन 2026 – वी वांट ए डेवलप्ड केरल कार्यक्रम का रविवार को उद्घाटन कर रहे थे. शाह ने भरोसा जताया कि अगर आज तिरुवनंतपुरम में भाजपा का मेयर है, तो कल केरल में भी उसका मुख्यमंत्री होगा.

विकसित केरल, सुरक्षित केरल
अमित शाह ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हकीकत बनाने के लिए विकसित केरल जरूरी है. उन्होंने एलडीएफ और यूडीएफ दोनों मोर्चों पर भ्रष्ट लोगों को बचाने का आरोप लगाया. उनके अनुसार, कोई भी गठबंधन आस्था की रक्षा करने या विकास करने में सक्षम नहीं है.

हमारा लक्ष्य केरल का पूरी तरह से विकास करना और इसे देश विरोधी ताकतों से बचाना है. हमें केरल के लोगों के लंबे समय से चले आ रहे विश्वास को बनाए रखना चाहिए और सभी के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए.

शाह ने कहा, "नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केवल भाजपा ही इन तीन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है." उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है और यह केवल विकसित केरल के माध्यम से ही संभव है.

शाह ने आरोप लगाया कि एलडीएफ और यूडीएफ के बीच मैच फिक्सिंग ने केरल के विकास को रोक दिया है. उन्होंने कहा कि कोई भी मोर्चा केरल का भविष्य सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है - चाहे वह विकास, सुरक्षा या आस्था की रक्षा के मामले में हो.

त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में भाजपा की बढ़त का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार बदलाव केरल का है. पार्टी ने न सिर्फ शहरों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी बड़ी बढ़त देखी है. उन्होंने बताया कि केरल में भाजपा का वोट शेयर 2014 में 11 प्रतिशत था, जो 2019 में बढ़कर 16 प्रतिशत हो गया और 2024 में बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगा.

उन्होंने कहा, "20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत और 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी अब दूर नहीं है. यह 2026 में ही होगा. केरल में भाजपा सत्ता में आएगी."

BJP workers present during the programme
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित भाजपा कार्यकर्ता (ETV Bharat)

वोट बैंक की राजनीति की आलोचना
अमित शाह ने दोनों फ्रंट पर वोट बैंक की राजनीति के लिए पॉपुलर फ्रंट, एसडीपीआई और जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों का समर्थन करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति केरल को नहीं बचा सकती.

उन्होंने दावा किया कि भाजपा के विकसित केरल की अवधारणा राज्य के हर नागरिक का विकास पक्का करता है. उन्होंने सवाल किया कि क्या एलडीएफ, यूडीएफ या उनके सहयोगी जैसे पॉपुलर फ्रंट, जमात-ए-इस्लामी या प्रतिबंधित एसडीपीआई केरल की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि दोनों मोर्चे इन समूहों के वोट बैंक के आधार पर काम करते हैं.

उन्होंने तीन तलाक पर बैन और वक्फ संशोधन का विरोध करने वालों पर मुस्लिम महिलाओं की इज्जत का सम्मान न करने का भी आरोप लगाया.

सबरीमला मुद्दे पर चुनौती
अमित शाह ने सबरीमला में सोने के कथित नुकसान को लेकर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि इस मामले में दो मंत्रियों पर शक है और मौजूदा स्पेशल जांच टीम निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती. उन्होंने मुख्यमंत्री को सबरीमला सोना नुकसान मामले को सेंट्रल एजेंसी को सौंपने की चुनौती दी और मांग की कि अगर मुख्यमंत्री धार्मिक आस्था की रक्षा नहीं कर सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.

विकास मॉडल
शाह ने कहा कि केरल को सिर्फ बाहर से आए लोगों से मिलने वाले पैसे पर निर्भर रहने के बजाय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के विकास मॉडल अपनाने चाहिए. उन्होंने केरल में एक-दूसरे से लड़ने और बंगाल में एक साथ खड़े होने के लिए कांग्रेस और सीपीएम का मज़ाक उड़ाया और इसे दोगलापन बताया. उन्होंने उम्मीद जताई कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में भाजपा की जीत केरल में भी दोहराई जाएगी और एक बार भाजपा का मुख्यमंत्री सत्ता में आने पर केरल में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.

