परिसीमन बिल पास हुआ तो यूपी में हो सकती हैं अधिकतम 650 विधानसभा सीटें, अमित शाह ने दी जानकारी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने परिसीमन विधेयक पर उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ा संदेश दिया.
Published : November 28, 2026 at 2:41 PM IST
नई दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को परिसीमन को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए परिसीमन बिल भी ला रही है. इसको लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है. साथ ही अमित शाह ने परिसीमन बिल पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी अधिकतम सीटें बढ़ने की बात कही है.
शाह ने कहा कि परिसीमन बिल पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी अधिकतम सीटें बढ़ने की बात कही है. बता दें कि वर्तमान में यूपी में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होता है, लेकिन अधिकतम सीटों की संख्या फिलहाल 500 है. अब इसमें वृद्धि होगी और परिसीमन बिल पास हो गया तो यह संख्या 650 तक हो सकती है.
अमित शाह ने यह जानकारी एक्स पर अपने एक पोस्ट में दी. अमित शाह ने लिखा, 'मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा 132वें संविधान संशोधन विधेयक को दी गई मंजूरी देश के सभी राज्यों में जनप्रतिनिधित्व बढ़ाने व शासन को जनता के और करीब लाने का बहुत बड़ा कदम है. इसके साथ ही, इसमें अनुच्छेद 170(1) में संशोधन कर राज्य विधानसभाओं की सीटों की अधिकतम सीमा 500 से बढ़ाकर लगभग 650 करने का प्रस्ताव भी है. इस प्रावधान से उत्तर प्रदेश अविभाजित रहते हुए विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ा सकेगा. साथ ही, महिलाओं को मिलने वाले एक-तिहाई आरक्षण से प्रदेश की महिलाओं को अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा.'
मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा 132वें संविधान संशोधन विधेयक को दी गई मंजूरी देश के सभी राज्यों में जनप्रतिनिधित्व बढ़ाने व शासन को जनता के और करीब लाने का बहुत बड़ा कदम है। साथ ही, इसमें अनुच्छेद 170(1) में संशोधन कर राज्य विधानसभाओं की सीटों की अधिकतम सीमा 500 से बढ़ाकर लगभग 650 करने का प्रस्ताव भी है। इस प्रावधान से उत्तर प्रदेश अविभाजित रहते हुए विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ा सकेगा। साथ ही, महिलाओं को मिलने वाले एक-तिहाई आरक्षण से प्रदेश की महिलाओं को अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा। अधिक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों की प्राथमिकताएँ सदन में रख सकेंगे। इससे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएँ बनाने, विकास को गति देने में मदद मिलेगी। यह निर्णय उत्तर प्रदेश में सुशासन व जनभागीदारी, दोनों को और अधिक मजबूती देगा। उत्तर प्रदेश के सभी दलों को इस ऐतिहासिक विधेयक का स्वागत और समर्थन करना चाहिए।— Amit Shah (@AmitShah) November 28, 2026
नारी शक्ति को मजबूत भागीदारी दिलाना सरकार का संकल्प : शाह
अमित शाह ने कहा कि नारी शक्ति को जनप्रतिनिधित्व में भी मजबूत भागीदारी दिलाना केंद्र सरकार का संकल्प रहा है. मोदी जी के नेतृत्व में कल केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 132वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के साथ ही देश की महिलाओं की दशकों पुरानी प्रतीक्षा खत्म होने जा रही है.
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिये महिलाओं को लोकसभा व विधानसभाओं में जो 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था, वह अब साकार होगा. साथ ही विधानसभाओं में महिलाओं की कम से कम एक तिहाई भागीदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाओं को और अधिक समावेशी बनाएगी. वहीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति नीति निर्माण, कानून निर्माण और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के निर्धारण में एक नया आयाम जोड़ेगी. महिलाओं को शासन में मजबूत भागीदार बनाने वाली इस ऐतिहासिक पहल का सभी दल समर्थन करें.
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