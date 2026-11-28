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परिसीमन बिल पास हुआ तो यूपी में हो सकती हैं अधिकतम 650 विधानसभा सीटें, अमित शाह ने दी जानकारी

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ( IANS )

नई दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को परिसीमन को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए परिसीमन बिल भी ला रही है. इसको लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है. साथ ही अमित शाह ने परिसीमन बिल पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी अधिकतम सीटें बढ़ने की बात कही है.

शाह ने कहा कि परिसीमन बिल पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी अधिकतम सीटें बढ़ने की बात कही है. बता दें कि वर्तमान में यूपी में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होता है, लेकिन अधिकतम सीटों की संख्या फिलहाल 500 है. अब इसमें वृद्धि होगी और परिसीमन बिल पास हो गया तो यह संख्या 650 तक हो सकती है.