'मेरी पोती बैग में हनुमान चालीसा रखकर स्कूल जाती है', ऋषिकेश में बोले अमित शाह
ऋषिकेश में गीता प्रेस के कार्यक्रम में अमित शाह ने संबोधन दिया. उन्होंने इस दौरान गीता प्रेस के प्रयासों को सराहा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 22, 2026 at 7:18 PM IST
देहरादून: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दो दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहे. इस दौरान अमित शाह ने ऋषिकेश में गीता प्रेस का मासिक पत्र ‘कल्याण’ बीते 100 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान अमित शाह ने कहा गीता प्रेस सनातन संस्कृति और भारतीय ज्ञान को देशवासियों तक निरंतर पहुंचा रहा है.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा मेरी दादी गीता प्रेस की पुस्तक पढ़ती थी. उन्होंने कहा उनकी बहनें भी गीता प्रेस की गीता पढ़ती है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आज मेरी पोती भी अपने स्कूल बैग में हनुमान चालीसा रखकर जाती है. वो भी गीता प्रेस की है. अमित शाह ने कहा गीता प्रेस सनातन के साहित्य को बिना मिलावट के साथ पीढियों तक पहुंचाने का काम कर रही है.
अमित शाह ने कहा गीता प्रेस ने श्रीमदभागवत, भगवतगीता, महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथों को लोगों तक पहुंचाया है. उन्होंने कहा गीता प्रेस की 'कल्याण' पत्रिका भारत की संस्कृति को अमर करने का एक मजबूत प्रयास है.
अमित शाह ने कहा आजादी के बाद जब देश की नीतियाँ पश्चिमी प्रभाव से बन रही थी, तब 'कल्याण' के ‘हिंदू संस्कृति' अंक के प्रकाशन द्वारा गीता प्रेस ने देश को वैचारिक दिशा दी.
उन्होंने कहा एक शताब्दी से अधिक समय से गीता प्रेस मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि पीढ़ियों के निर्माण के लिए चल रही है. उन्होंने कहा समस्त विश्व के कल्याण की भावना को समाहित कर, तर्क, शास्त्र और शांति के माध्यम से ‘कल्याण पत्रिका’ ने सनातन मूल्यों पर होने वाले हर विरोध का उत्तर दिया है.
साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह गीता प्रेस ने अपने महिमामंडन के लिए कभी कुछ नहीं किया .गीता प्रेस ने प्रचार प्रसार भी नहीं किया. उन्होंने कहा गीता प्रेस का विचार व्यक्ति केंद्रित नहीं था. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा ने कहा गीता प्रेस ने ‘कल्याण पत्रिका’ के माध्यम से बताया कि सभ्यताएँ तलवारों से नहीं, बल्कि ‘शब्द’ और ‘ज्ञान’ से खड़ी होती हैं.
