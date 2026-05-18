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बस्तर के नेतानार गांव पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, सुरक्षा कैंप को जन सुविधा केंद्र में बदला, कहा-बस्तर के विकास का वादा होगा पूरा

शाह ने कहा, बस्तर में अभी 196 कैंप हैं, उनमें से 70 कैंपों को सेवा गांव के अंदर आदिवासी कल्याण केंद्र बनाने जा रहे हैं.

AMIT SHAH ARRIVED IN BASTAR
बस्तर के नेतानार गांव पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 18, 2026 at 2:15 PM IST

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Updated : May 18, 2026 at 3:00 PM IST

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बस्तर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर हैं. जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर अमित शाह का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और गृहमंत्री विजय शर्मा ने स्वागत किया. जगदलपुर एयरपोर्ट पर थोड़ी देर बीजेपी नेताओं से चर्चा के बाद अमित शाह एयरफोर्स के MI 17 हेलीकॉप्टर में सवार होकर नेतानार के लिए रवाना हुए. (नेतानार बस्तर जिले के जगदलपुर तहसील में एक गांव है. नेतनार जिला मुख्यालय जगदलपुर से दक्षिण की ओर 47 किमी दूर स्थित है).

नेतानार गांव पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

नेतानार गांव पहुंचने पर वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने अमित शाह का स्थानीय परंपरा अनुसार स्वागत किया. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नेतानार गांव में पहले जन सुविधा केंद्र (सेवा डेरा) का शुभारंभ किया. आपको बता दें कि नक्सलवाद से निपटने के लिए फोर्स ने नेतानार गांव में सुरक्षा कैंप स्थापित किया था. अब जब नक्सलवाद खत्म हो चुका है, तो नेतनार सुरक्षा कैंप को जन सुविधा कैंप के रुप में तब्दील कर दिया गया है. जन सुविधा केंद्र के जरिए इलाके में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा.

बस्तर के नेतानार गांव पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री (ETV Bharat)

ग्रामीण महिला ने की विकास कार्यों की तारीफ

जन सुविधा केंद्र के उदघाटन के मौके पर नेतनार की एक ग्रामीण महिला ने गोंडी भाषा में शासन के कार्यों की सराहना की. महिला ने कहा, ''उनके गांव में बिजली आ गई है. अब रात के वक्त घरों में उजाला रहता है. बच्चे बल्ब की रोशनी में पढ़ रहे हैं. महिला ने कहा कि विकास का जो काम शुरू हुआ है वो रुकना नहीं चाहिए.''

बस्तर के नेतानार गांव पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री (ETV Bharat)

जन सुविधा केंद्र (सेवा डेरा) का शुभारंभ

नेतानार से जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले 6 महीने में आपको बदलाव दिखाई पड़ने लगेगा. जिसे आप खुद भी आने वाले दिनों में महसूस करेंगे. शाह ने कहा कि नेतानार तीर्थ स्थान है. यहां की मिट्टी में ही शहीद गुण्डाधुर जी ने जन्म लिया. देश की आजादी में आदिवासी युवाओं के साथ लड़ाई लड़ी. शाह ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि उनको शहीद गुण्डाधुर के परिजनों से मिलने का मौका मिला.

शहीद गुण्डाधुर ने भूमकाल विद्रोह के जरिए अंग्रेजी शासन को चुनौती दी थी. उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता. इसलिए उनके ही नाम पर जन सुविधा केंद्र का नाम रखा गया है: अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

बस्तर में बुनियादी सुविधाओं को रायपुर की तर्ज पर डेवलप करेंगे-शाह

अमित शाह ने कहा कि माओवादियों ने स्कूल, अस्पताल और सड़कों को बमों से उड़ा दिया. जिससे बस्तर में बुनियादी सुविधाओं से लोग दशकों तक जूझते रहे. माओवादियों ने यहां पर हमारे 6 जवानों को शहीद कर दिया था. आज उसी शहीद स्थान से तीर्थ स्थल बनाने का काम शुरू कर रहे हैं.

बस्तर के नेतानार गांव पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री (ETV Bharat)

''जब बस्तर आया तो असली समस्या से वाकिफ हुआ''

अमित शाह ने कहा, 2020 में जब मैं यहां आया तो यहां की हालत से पूरी तरह वाकिफ हुआ. जिन आदिवासियों का कोई दोष नहीं था, वो माओवादियों के लगाए आईईडी के शिकार हुए. जनताना सरकार के नाम पर निर्दोषों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता था. देश आजाद हुआ, लेकिन यहां तक आजादी नहीं पहुंचने दिया गया. हमने जब नक्सलवाद की समाप्ति का संकल्प लिया तो उसका अर्थ यह था कि इस इलाके का संपूर्ण विकास करना है. लोगों को बुनियादी सुविधाएं दिलाना है.

पुनर्वास के लिए जिन लोगों ने सहमति दी उनको हमने समाज की मुख्यधारा से जोड़ा. उनको स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराकर रोजगार देने का भी काम किया. आरएसएस के लोग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, उनको लिखना पढ़ना भी सिखा रहे हैं. सालों तक माओवादियों ने विकास के नाम पर हिंसा फैलाई. माओवादियों की वजह से इलाके का विकास नहीं हुआ: अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

नियद नेल्लानार योजना से हुई बदलाव की शुरुआत

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि नियद नेल्लानार के नाम से हमने योजना चलाई. लोगों के लिए स्कूल, शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करने का काम किया. पीने का पानी गांवों तक पहुंचाया. लोगों को गांव में अनाज दिया जा रहा है. आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक का इलाज कराया जा रहा है. लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं. शाह ने कहा कि ये तभी संभव हुआ जब नक्सलवाद यहां से खत्म हुआ.

AMIT SHAH ARRIVED IN BASTAR
बस्तर के नेतानार गांव पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री (ETV Bharat)

हर गांव में डेयरी की सुविधा होगी. हर ग्रामीण महिला को 2 पशु राज्य और केंद्र सरकार की मदद से दी जाएगी. योजना को समझने के लिए भाई विजय शर्मा को हमने गुजरात भी भेजा था. बस्तर में पानी और हरियाली दोनों है. यहां पशुपालन की विधा आएगी तो विकास की शुरूआत यहां से होगी. ये शुरूआत आदिवासी बहनें करेंगी. सुरक्षा कैंप को सेवा कैंप के रूप में बदलने में हर आदिवासी भाई बहन मदद करेंगे: अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

केंद्रीय गृहमंत्री ने किया बस्तर के लोगों से वादा

अमित शाह ने कहा कि मैं बस्तर के सभी आदिवासियों से वादा करके जा रहा हूं, बस्तर का विकास रायपुर की तर्ज पर होगा. जो काम रायपुर में होता है, वही काम यहां बस्तर में होगा, आपको रायपुर जाने की जरूरत नहीं होगी. ये हमारा उत्तरदायित्व है, जिसे हम पूरा करेंगे.

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196 कैंपों में से 70 कैंप आदिवासी कल्याण केंद्र बनेंगे

अमित शाह ने कहा कि बस्तर में अभी 196 कैंप हैं, उनमें से 70 कैंपों को सेवा गांव के अंदर आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाने जा रहे हैं. हमने कैंपो को अच्छे से डिजाइन करने के लिए एनआईडी से चर्चा की है. इन कैंपों में राशन, आधार और बैंकों की सुविधा मिलेगी. 371 योजनाओं का लाभ यहां से मिलेगा. बैंकिंग सखी भी यहां बैठेंगी. आपका हर काम यहां पर होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पडे़गी.

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बस्तर के नेतानार गांव पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री (ETV Bharat)

15 प्रतिशत आरक्षण आपके लिए सुनिश्चित है. बच्चो को पढ़ाएं और बस्तर के विकास के लिए काम करें. शहीद गुंडाधुर भी यही चाहते होंगे कि उनका बस्तर हर मायनों में आजाद हो. बस्तर में 31 मार्च 26 को विकास का सूर्योदय हुआ है. बस्तर को जो नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई करेंगे: अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

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पीएम ने कहा है चैन की नींद नहीं सोना है काम करना है: शाह

अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने भी कहा है कि नक्सलवाद खत्म हो गया ऐसा सोचकर चैन की नींद नहीं सोना है. बस्तर को विकास के रास्ते पर ले जाना है तभी इस विचारधारा को जड़ से खत्म किया जा सकता है. शाह ने कहा कि बस्तर खेल पंडुम और बस्तर खेल महोत्वस का आगाज होते रहना चाहिए. इससे आदिवासी संस्कृति की पहचान विश्व स्तर पर बढ़ेगी. बस्तर को नई पहचान मिलेगी.

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बस्तर के नेतानार गांव पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री (ETV Bharat)

वनोपज के लिए पैकेजिंग , ब्रांडिंग और सेलिंग पर हम काम करेंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा. आपके उगाये धान को हम तय कीमत पर खरीदेंगे: अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

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नेतनार गांव का ऐतिहासिक महत्व

नेतानार गांव वहीं गांव है, जहां साल 2011 में माओवादियों ने पुलिस पर पार्टी पर घात लगाकर हमला बोला था. माओवादियों के इस हमले में 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे. जबकी इस हमले में 5 जवान जख्मी भी हुए थे. 2013 में नेतानार पुलिस कैंप बनाया गया था.

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बस्तर के नेतानार गांव पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री (ETV Bharat)

नेतनार गांव में हुआ था अमर शहीद गुण्डाधुर का जन्म

केंद्रीय गृहमंत्री जिस नेतनार गांव में पहुंचे हैं, उसका ऐतिहासिक महत्व भी है. इसी नेतनार गांव में अमर शहीद गुण्डाधुर की जन्मस्थली भी है. शहीद गुण्डाधुर ने साल 1910 में भूमकाल आंदोलन का नेतृत्व किया था और अंग्रेजी हुकूमत को नाके चने चबवाए थे.

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बस्तर के नेतानार गांव पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री (ETV Bharat)

''बस्तर के विकास में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे''

इस मौके पर सीएम ने कहा कि बस्तर की इमली विश्व प्रसिद्ध है. इससे कई लोगों को रोजगार मिला है. हमारी कोशिश है कि बस्तर में इमली निकालने और ढेकी से चावल बनाने का काम लोगों को सिखाया जाए ताकि लोगों को रोजगार का मौका मिले और महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें. विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर का इलाका पिछले 4 दशकों यानी 40 साल से विकास से अछूता रहा है. इस इलाके का विकास करना अब हमारी पहली प्राथमिकता है. सीएम ने कहा कि बस्तर को सुंदर और विकसित बनाने का संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं. सीएम ने वादा किया कि बस्तर को सुंदर और विकसित आदिवासी संभाग बनाने में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी.

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Last Updated : May 18, 2026 at 3:00 PM IST

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