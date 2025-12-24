ETV Bharat / bharat

"भारत टैक्सी की होगी शुरुआत", अमित शाह बोले - ड्राइवर को एक-एक आना मिलेगा, हरियाणा में 6 हजार पुलिस जवानों की भर्ती होगी

36 लाख महिलाओं को 90,000 करोड़ रुपये : गुजरात में अमूल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इसके जरिए हर साल 36 लाख महिलाओं को 90,000 करोड़ रुपये वितरित किए जा रहे हैं. अमूल के बारे में उन्होंने कहा कि जब इसकी स्थापना हुई थी, तब यह रोज़ 2,000 लीटर दूध इकट्ठा करता था और अब ये पूरे देश में करोड़ों लीटर दूध इकट्ठा करता है. मुझे पूरा विश्वास है कि 15 साल बाद देश में अमूल जैसी कम से कम 20 सहकारी संस्थाएं होंगी.

दूध और गोबर से कमा रही 50 लाख रुपए : शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र के जरिए ही आज मोदी सरकार गांव की माताओं और बहनों को रोजगार दे पा रही है. सिर्फ दूध और गोबर देकर आज महिलाएं 50 लाख रुपए से अधिक कमा रही हैं.

कृषि बजट, ग्रामीण विकास बजट बढ़ाया : शाह ने कहा कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश का कृषि बजट 22,000 करोड़ रुपये था, जो अब 1.27 लाख करोड़ रुपये हो गया है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास बजट पहले 80,000 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर 1.87 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इन कदमों से किसानों की आय बढ़ाने की नींव रखी गई है.

हरियाणा सरकार की तारीफ : उन्होंने हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद के लिए तारीफ की. उन्होंने कहा कि नायब सैनी जी यहां बैठे हैं, मैं तो कई बार सोचता हूं कि कहां से इतनी हिम्मत आती है. मैंने इन्हें रात में फोन किया कि आपने घोषणा पत्र में 24 फसलों को MSP पर खरीदने की बात कही है, तो ये बोले कि हां जी कर देंगे. मुझे बड़ी हैरानी हुई, ये रात में भी जग रहे थे. आज हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा मूल्य पर गन्ने की खरीद कर रहा है. नायब सैनी ने हरियाणा के हर किसान के चेहरे पर खुशी ला दी है. किसानों की खरीदी गई फसलों का पैसा 48 घंटे के भीतर उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता है.

भारत टैक्सी की होगी शुरुआत : अमित शाह ने कहा कि सरकार अगले दो महीने में कोऑपरेटिव सेक्टर में राइड-हेलिंग मोबिलिटी ऐप 'भारत टैक्सी' लॉन्च करने वाली है. देश में ड्राइवरों, ऑटो ड्राइवरों, युवाओं का एक बड़ा वर्ग है जो अपनी मोटरसाइकिलों को टैक्सी के रूप में चलाते हैं. देश में कई कंपनियां हैं जो टैक्सियों के संचालन में लगी हुई हैं लेकिन मुनाफा मालिकों को जाता है, टैक्सी ड्राइवरों को नहीं. उन्होंने कहा कि इसका मकसद कमर्शियल वाहन ड्राइवरों की प्राइवेट कंपनियों पर निर्भरता को खत्म करना होगा. सहकारिता मंत्रालय की पहल के ज़रिए हम एक या दो महीने में भारत टैक्सी लाएंगे और मुनाफे का एक-एक पैसा ड्राइवरों को जाएगा.

पंचकूला/भिवानी : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के पंचकूला के दौरे पर पहुंचे और कई कार्यक्रमों में शिरकत की. सबसे पहले वे पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में सहकारी सम्मेलन में पहुंचे. उन्होंने इस दौरान जाटुसाना (रेवाड़ी) में HAFED आटा मिल का उद्घाटन किया. इसके अलावा उन्होंने सहकारी बैंकों में प्लेटिनम डेबिट कार्ड की शुरुआत भी की. साथ ही सहकारी बैंकों के लाभार्थियों को RuPay प्लैटिनम डेबिट कार्ड भी बांटे और हरियाणा KRIBHCO द्वारा स्थापित बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के अध्यक्षों को पंजीकरण प्रमाण पत्र भी वितरित किया.

अमित शाह ने किया उद्घाटन (Etv Bharat)

पहले अमेरिका से लाल गेहूं मंंगाना पड़ता था : उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हमेशा देश की खाद्य सुरक्षा, दूध उत्पादन और खेलों में पदकों की झड़ी लगाने का काम किया है. हरियाणा के किसान, जवान और खिलाड़ी ने हमेशा तिरंगे को शान से उठाने का काम किया है. पहले अमेरिका से खाने के लिए लाल गेहूं मंगाने पड़ते थे, लेकिन आज हरियाणा और पंजाब के कारण पूरे देश को खाना मिलता है.

हरियाणा सरकार की तारीफ (Etv Bharat)

सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत किया : अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर के ज़रिए किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में काम किया है. सरकार ने कृषि क्षेत्र को मज़बूत किया है और कोऑपरेटिव आंदोलन के ज़रिए किसानों को समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है. नई कृषि नीति कृषि में पानी और रसायनों के इस्तेमाल को कम करने पर केंद्रित है. हम सभी जानते हैं कि हमारी 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है. हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर है. अगर हम कृषि और पशुपालन को देखें तो ये दोनों क्षेत्र सबसे ज़्यादा रोज़गार पैदा करते हैं. अगर हम इन दोनों क्षेत्रों को कोऑपरेटिव से जोड़ते हैं, तो यह रोज़गार देने के साथ-साथ किसानों को समृद्ध भी बना सकता है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि कैसे कोऑपरेटिव ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के जीवन को बदल सकता है.

वीटा दूध शीतलीकरण केंद्र का लोकार्पण : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसके बाद भिवानी जिले के गांव सलेमपुर में हरियाणा डेयरी सहकारी विकास प्रबंधन द्वारा तीन करोड़ 30 लाख की लागत से बनकर तैयार हुए वीटा दूध शीतलीकरण केंद्र का ऑनलाइन तरीके से लोकार्पण किया. भिवानी जिले के गांव सलेमपुर के आस-पास के 100 गांवों के पशुपालकों को इससे सीधा फायदा होगा.

अमित शाह का स्वागत करते नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)

हरियाणा में पहले खर्ची-पर्ची से मिलती थी नौकरी : इसके बाद अमित शाह दूसरे कार्यक्रम स्थल ताऊ देवी लाल स्टेडियम में 5061 पुलिस जवानों की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए. यहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पहले यहां पर्ची खर्ची से नौकरी मिलती थी, लेकिन आज सैनी जी ने बिना पर्ची खर्ची के योग्य युवाओं को नौकरी देने का काम किया है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप हो. आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आतंरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी होने वाली है. मुझे अच्छा लग रहा है कि इस परेड का मोर्चा बच्चियों ने संभाला है। देश की पहली पक्ति में जब बेटी खड़ी होती है, तो देश के लिए ये अच्छा संदेश होगा.

सहकारी सम्मेलन में अमित शाह (Etv Bharat)

हरियाणा में 6 हजार पुलिस जवान भर्ती होंगे : वहीं हरियाणा सीएम नायब सैनी ने इस दौरान कहा कि हम जल्द ही प्रदेश में 6 हजार नए पुलिस जवान भर्ती करने जा रहे हैं. इनमें 1000 महिला पुलिसकर्मी शामिल होंगी. इस समय हरियाणा पुलिस देश के अग्रणी पुलिस बलों में से एक है

लोगों को संबोधित करते अमित शाह (Etv Bharat)

अटलजी के नेतृत्व में परमाणु शक्ति बना देश : पासिंग आउट परेड के बाद अमित शाह तीसरे कार्यक्रम स्थल पहुंचे और पूरे प्रदेश में 250 ई-लाइब्रेरी का शुभारंभ किया. इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म भी देखी. इसके बाद अमित शाह ने अटल प्रतिमा का लोकार्पण किया. अमित शाह ने कहा कि अटली बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ही देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना.

रोंगटे खड़े हो जाते हैं : इसके बाद अमित शाह वीर बाल दिवस को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और छोटे साहिब जादों को लेकर लिखी गई कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण किया. उन्होंने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा. आज तीन साल हो गए, सभी स्कूलों में वीर साहबजादों को याद किया जाता है. वे हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं. ये बहुत दर्दनाक महीना माना जाता है. साहिबजादों की शहादत को याद कर आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं.

पासिंग आउट परेड (Etv Bharat)

गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर : अमित शाह ने कहा कि मुगलों के दौर में धर्म को स्वीकार ना करने पर जिंदा जला दिया जाता था. देश में मुगलों की समाप्ति 10 गुरुओं के कालखंड में हुई. उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने ही पूरे देश में धर्म परिवर्तन की प्रथा को बंद कराया. उन्होंने यातनाएं झेलने के बाद भी अपने इरादों को पिघलने नहीं दिया. आज भी दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा उनकी याद दिलाता है. ये हमारे लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है. इसलिए उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है, सिर्फ पंजाब की चादर नहीं कहा गया. गुरुओं के चलते ही आज हम यहां है. यदि वे नहीं होते तो आज कोई भी हिंदू नहीं होता. कश्मीरी पंडितों को बचाने का भी काम उन्होंने किया था. गुरुनानक जी ने पैदल ही पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था. अंगद जी ने गुरु परंपरा को जीवित किया। उनके इस योगदान को सिख धर्म और भारत कभी भुला नहीं पाएगा.

नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)

100 गांवों को मिलेगा फायदा : वहीं भिवानी के सलेमपुर में वीटा दूध शीतलीकरण के मैनेजर सुभाष शर्मा ने बताया कि "माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा इस वीटा दूध शीतलीकरण केंद्र का लोकार्पण आज किया गया है. इस केंद्र की क्षमता 20 हजार लीटर दूध प्रतिदिन का संग्रहण और शीतलीकरण की है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 40 से 50 हजार लीटर तक करने का लक्ष्य है. उन्होंने बताया कि इस केंद्र की स्थापना से आस-पास के 100 के लगभग गांवों को सीधा फायदा होगा. इन गांवों से सहकारी समितियों के माध्यम से दूध को जमा कर और फिर उसे यहां संरक्षित कर आगे भेजा जाएगा. इससे ना केवल क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न होगा, बल्कि सहकारिता को भी सीधे रूप से बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में इस केंद्र की स्थापना से कृषि और पशुपालन को भी बढ़ावा मिलेगा. साथ ही पशुपालकों की आय बढ़ेगी.

वीटा दूध शीतलीकरण केंद्र का लोकार्पण (Etv Bharat)

