अंबाला में अमित शाह ने शहीद स्मारक का लोकार्पण किया, बोले - युवाओं को मिलेगी प्रेरणा, खट्टर-सैनी ने बदला हरियाणा
Amit Shah inaugurated Martyrs Memorial : अमित शाह ने अंबाला में 1857 की क्रांति के शहीद स्मारक का लोकार्पण किया.
Published : November 5, 2026 at 7:02 PM IST
Amit Shah inaugurated Martyrs Memorial : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अंबाला में 584 करोड़ की कीमत से बने 1857 की क्रांति के शहीद स्मारक का लोकार्पण किया. इसके बाद उन्होंने गांधी मैदान में रैली को संबोधित किया.
"अंबाला की भूमि से क्रांति की आग देश में फैली" : अंबाला की रैली में अमित शाह ने बोलते हुए कहा कि "अनिल विज को विशेष बधाई देना चाहता हूं कि एक लंबे संघर्ष के बाद आज उनके प्रयास से और मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी दोनों के प्रयास से 1857 की क्रांति का स्मारक अंबाला में बना है. हम उसी कैंट की भूमि पर बैठे हैं, जहां 10 मई को 1857 को क्रांति शुरू हुई और देश भर में देखते ही देखते फैल गई थी. जिस अंग्रेज सरकार का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, उसे हिलाने वाली भूमि को प्रणाम है."
"अंबाला का स्मारक युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा" : शाह ने आगे कहा कि "1857 की क्रांति के सेनानियों-योद्धाओं ने सर्वोच बलिदान दिया. अंबाला में बना स्मारक देश भर की युवा पीढ़ी के लिए देशभक्ति की प्रेरणा का सोर्स बनने वाला है. ये वही पवित्र भूमि है, जहां कभी सरस्वती बहा करती थी."
#WATCH | Ambala, Haryana | Union Home Minister Amit Shah says, "This memorial, built in Ambala, will serve as a great source of patriotic inspiration for the youth and adolescents across the entire nation... Today, Haryana—though small in size—contributes the highest number of soldiers to the Indian Armed Forces..."— ANI (@ANI) November 5, 2026
"अनिल विज को अंबाला के लोग याद रखेंगे" : शाह ने कहा कि "खेलों में अंक तालिका ऊपर बढ़ती है तो हरियाणा की वजह से. जब देश को अन्न क्षेत्र में निर्भर होने की जरूरत थी, तब हरियाणा ने भंडार भरे. श्वेत क्रांति में भी हरियाणा का योगदान रहा. अब 584 करोड़ की कीमत से बना स्मारक अद्भुत है. विज मुझे आमंत्रण देने आए थे. विज जब बोलना शुरू करते हैं तो चुप कराना मुश्किल होता है. जब तक ये स्मारक रहेगा, विज को भी अंबाला के लोग याद रखेंगे."
VIDEO | Haryana: At the inauguration of memorial of first independence struggle in Ambala, Union Home Minister Amit Shah says, "Haryana became the first state in the country to run a hydrogen train. For the first time in the country, the elevated railway track was introduced in Haryana. To make Haryana happy, the experiment of providing 1,000 kilometers of free travel was also done in Haryana. The country's largest Transgender Welfare Board was established in Haryana...." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2026
"खेलों की तालिका में हरियाणा टॉप" : "हरियाणा की इसी वीर भूमि पर महाराजा अग्रसेन ने प्रशासन का भारतीय मॉडल दिया". अमित शाह ने कहा कि "यहीं राजा नाहर सिंह और राव तुलाराम ने आजादी की लड़ाई लड़ी. उसी वीर परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज सेना में देश के किसी भी प्रदेश के मुकाबले सबसे ज्यादा जवान हरियाणा से हैं. उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रीय खेलों में पदकों की तालिका बनती है और भारत की रैंकिंग धीरे-धीरे ऊपर आती है, तो भारत में नंबर वन स्थान हरियाणा का होता है."
#WATCH | Ambala, Haryana | Union Home Minister Amit Shah says, "Today, on this very soil, a grand memorial dedicated to the 1857 Uprising has been established... The memorial integrates modern technology—such as virtual galleries, immersive reality, holography, and interactive projections—with historical documents, while also beautifully weaving in the diverse artistic traditions of Haryana... It features a light-and-sound show that transports us back to the era of 1857..."— ANI (@ANI) November 5, 2026
ये भी पढे़ें : करनाल से अमित शाह की हुंकार, बोले- 'कांग्रेस घुसपैठियों के लिए शोर मचाती है, हम इन्हें चुन-चुन कर देश से बाहर निकालेंगे.'
"खट्टर- सैनी ने हरियाणा में आमूलचूल परिवर्तन किया": "मनोहर लाल खट्टर और सीएम नायब सैनी ने 12 साल में हरियाणा के लिए आमूलचूल परिवर्तन किया." अमित शाह ने कहा कि "हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा. एमएसपी पर 24 फसलें खरीदने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा है. देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला राज्य बना. पहली बार एलिवेटिड रेलवे ट्रैक यहीं बना. महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण हरियाणा ने दिया."
#WATCH | Ambala, Haryana | Union Home Minister Amit Shah says, "Ambala is the very ground where the freedom struggle of 1857 began on May 10th. This struggle shook the foundations of the British Empire... The revolution of 1857 was not just a rebellion, but a genuine struggle for freedom..."— ANI (@ANI) November 5, 2026
"सैनी बोलते कम हैं, काम करने में बहुत तेज हैं" : "नशा मुक्त हरियाणा के लिए लोगों ने कमर कस ली है. नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को प्रायोरिटी दी है, क्योंकि जिस वक्त संगठन सचिव थे तब वो हरियाणा के प्रभारी थे. नायब सिंह सैनी बोलते कम हैं, लेकिन काम करने में बहुत तेज हैं. 2029 में जब वोट लेने आएंगे तब हम सभी घोषणाओं को समाप्त करके आएंगे."
"वादे गिनते नहीं, पूरे करते हैं" : वहीं हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने बोलते हुए कहा कि "स्वतंत्रता सेनानियों को सबसे ज्यादा 40 हजार की पेंशन देने वाला हरियाणा राज्य है. हरियाणा सरकार ने अपने 217 संकल्प में 76 को पूरा कर दिया है. 141 पर काम चल रहा है. हम वादे गिनते नहीं पूरे करते हैं."
"शाह में लौहपुरुष की छवि दिखती है" : सीएम ने आगे कहा कि "शाह जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, इसलिए उनमें लौहपुरुष की छवि दिखती है. शाह के कार्यकाल में धारा 370 खत्म हुई. अंग्रेजों के बनाए आपराधिक कानूनों की बजाय तीन नए आपराधिक कानून आएंगे, ये किसने सोचा था. नई न्यायिक व्यवस्था अमित शाह ने लागू की."
"स्मारक राष्ट्रभक्ति का तीर्थ बनेगा" : "अंबाला की धरती पर शौर्य व राष्ट्रीय गौरव का अध्याय लिखा गया है". सीएम ने कहा कि "आजादी की पहली लड़ाई के शहीदी स्मारक का उद्घाटन करके अमित शाह ने उन शहीदों को राष्ट्र की ओर से नमन किया है, जिन्होंने भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए कुर्बानी दी. स्मारक ईंट-पत्थर की इमारत नहीं रहेगा बल्कि राष्ट्रभक्ति का तीर्थ बनेगा."
"कमल के फूल पर ऑब्जेक्शन हुआ" : वहीं रैली के दौरान बोलते हुए हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि स्मारक में 63 मीटर ऊंचा कमल का फूल लगाया गया है. एक बार एक नेता ने ऑब्जेक्शन कर दिया था कि अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा दिया है, मैंने कहा- किताब खोलकर देखें. 1857 की क्रांति में जब सेना की एक कंपनी दूसरी कंपनी को लड़ने का संकेत देती थी तो कमल का इस्तेमाल करती थी.
"कांग्रेस के जन्म से पहले आजादी की लड़ाई शुरू हुई" : मंत्री अनिल विज ने कहा कि "बचपन से हमें यही पढ़ाया गया कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, लेकिन जब आगे जाकर पढ़ा तो पता लगा कांग्रेस का जन्म सन् 1885 में हुआ था. अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम ने ये जमात बनाई थी कांग्रेस. कांग्रेस के जन्म से ठीक 28 साल पहले देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई. उसमें सैकड़ों शहीद हुए. रिसर्च में सामने आया कि मेरठ से भी 9 घंटे पहले ही अंबाला में संघर्ष का बिगुल बजा था."
ये भी पढे़ें : चंडीगढ़ में अमित शाह का राहुल गांधी पर निशाना, बोले- "मॉक पार्लियामेंट में ही प्रधानमंत्री बनते रहिए"