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अंबाला में अमित शाह ने शहीद स्मारक का लोकार्पण किया, बोले - युवाओं को मिलेगी प्रेरणा, खट्टर-सैनी ने बदला हरियाणा

अंबाला में अमित शाह ने शहीद स्मारक का लोकार्पण किया ( ETV Bharat )

Amit Shah inaugurated Martyrs Memorial : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अंबाला में 584 करोड़ की कीमत से बने 1857 की क्रांति के शहीद स्मारक का लोकार्पण किया. इसके बाद उन्होंने गांधी मैदान में रैली को संबोधित किया.

"अंबाला की भूमि से क्रांति की आग देश में फैली" : अंबाला की रैली में अमित शाह ने बोलते हुए कहा कि "अनिल विज को विशेष बधाई देना चाहता हूं कि एक लंबे संघर्ष के बाद आज उनके प्रयास से और मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी दोनों के प्रयास से 1857 की क्रांति का स्मारक अंबाला में बना है. हम उसी कैंट की भूमि पर बैठे हैं, जहां 10 मई को 1857 को क्रांति शुरू हुई और देश भर में देखते ही देखते फैल गई थी. जिस अंग्रेज सरकार का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, उसे हिलाने वाली भूमि को प्रणाम है."

"अंबाला का स्मारक युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा" : शाह ने आगे कहा कि "1857 की क्रांति के सेनानियों-योद्धाओं ने सर्वोच बलिदान दिया. अंबाला में बना स्मारक देश भर की युवा पीढ़ी के लिए देशभक्ति की प्रेरणा का सोर्स बनने वाला है. ये वही पवित्र भूमि है, जहां कभी सरस्वती बहा करती थी." "अनिल विज को अंबाला के लोग याद रखेंगे" : शाह ने कहा कि "खेलों में अंक तालिका ऊपर बढ़ती है तो हरियाणा की वजह से. जब देश को अन्न क्षेत्र में निर्भर होने की जरूरत थी, तब हरियाणा ने भंडार भरे. श्वेत क्रांति में भी हरियाणा का योगदान रहा. अब 584 करोड़ की कीमत से बना स्मारक अद्भुत है. विज मुझे आमंत्रण देने आए थे. विज जब बोलना शुरू करते हैं तो चुप कराना मुश्किल होता है. जब तक ये स्मारक रहेगा, विज को भी अंबाला के लोग याद रखेंगे." "खेलों की तालिका में हरियाणा टॉप" : "हरियाणा की इसी वीर भूमि पर महाराजा अग्रसेन ने प्रशासन का भारतीय मॉडल दिया". अमित शाह ने कहा कि "यहीं राजा नाहर सिंह और राव तुलाराम ने आजादी की लड़ाई लड़ी. उसी वीर परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज सेना में देश के किसी भी प्रदेश के मुकाबले सबसे ज्यादा जवान हरियाणा से हैं. उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रीय खेलों में पदकों की तालिका बनती है और भारत की रैंकिंग धीरे-धीरे ऊपर आती है, तो भारत में नंबर वन स्थान हरियाणा का होता है." ये भी पढे़ें : करनाल से अमित शाह की हुंकार, बोले- 'कांग्रेस घुसपैठियों के लिए शोर मचाती है, हम इन्हें चुन-चुन कर देश से बाहर निकालेंगे.' "खट्टर- सैनी ने हरियाणा में आमूलचूल परिवर्तन किया": "मनोहर लाल खट्टर और सीएम नायब सैनी ने 12 साल में हरियाणा के लिए आमूलचूल परिवर्तन किया." अमित शाह ने कहा कि "हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा. एमएसपी पर 24 फसलें खरीदने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा है. देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला राज्य बना. पहली बार एलिवेटिड रेलवे ट्रैक यहीं बना. महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण हरियाणा ने दिया."