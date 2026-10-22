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यमुना के बहाने सियासी घमासान: अमित शाह का ऐलान- 'अगले 30 साल तक नहीं आने वाली विपक्ष की सरकार'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 8,941 करोड़ रुपये की यमुना पुनर्जीवन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार को अपने जन्मदिन पर दिल्ली में हैं. इस दौरान वे दिल्ली के श्याम विहार में यमुना पुनरुद्धार से जुड़ी 8,941 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने पहुंचे. उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल की बात जिक्र करते हुए कहा कि, 'अमित शाह जी ने बिहार में नशा खत्म कर दिया. अब पंजाब में करने को कह रहे हैं.' दरअसल केजरीवाल ने बिहार, गुजरात, राजस्थान और गोवा में नशा खत्म करने को लेकर गृह मंत्री से सवाल किया था, जिसपर अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी.

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