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सीमांचल में अमित शाह का 'मिशन मोड', नेपाल बॉर्डर पर होगी कड़ी सुरक्षा, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नजर?

सीमांचल पर अमित शाह की खास नजर है. फरवरी में तीन दिवसीय दौरे पर आए थे, अब 2 मई को हाई लेवल मीटिंग करेंगे.

Amit Shah
सीमांचल पर अमित शाह की नजर (सौ. अमित शाह X हैंडल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 26, 2026 at 7:30 PM IST

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पटना: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव के बाद इस साल 25 फरवरी से 27 फरवरी के बीच तीन दिनों तक पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार का दौरा किया था. सीमांचल के इस दौरे में अवैध घुसपैठ, तस्करी और डेमोग्राफिक बदलाव के साथ सीमा सुरक्षा पर अधिकारियों के साथ मंथन किया था. बैठक में सम्राट चौधरी भी शामिल हुए थे. उस समय वह उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री की भूमिका में थे.

अमित शाह का सीमांचल दौरा: अब 2 मई को दिल्ली में अमित शाह हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं. सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस बैठक में जुड़ सकते हैं लेकिन बिहार के बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे. अमित शाह ने पिछले बिहार दौरे पर अधिकारियों को और सीमा सुरक्षा से संबंधित एजेंसियों को जो टास्क दिया था, उस पर प्रगति को लेकर चर्चा करेंगे.

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अमित शाह के साथ सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय (सौ. अमित शाह X हैंडल)

घुसपैठ बड़ा मामला: बीजेपी का आरोप रहा है कि सीमांचल में घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी बदला है. साथ ही नेपाल से सटे बिहार के इलाकों में भी घुसपैठ बड़े पैमाने पर हुआ है. सीमांचल का इलाका बंगाल और नेपाल से सटा होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से तो अमित शाह की बैठक महत्वपूर्ण है. साथ ही भाजपा के एजेंडा को लेकर भी बैठक महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

आरजेडी का आरोप: हालांकि आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि बीजेपी सरकार का सीमांचल के विकास पर कोई ध्यान नहीं है लेकिन सीमांचल के बड़े हिस्से को अलग कर बंगाल के भी सीमांचल से सटे हिस्से को अलग कर एक अलग राज्य बनाने की कोशिश है.

आरजेडी और जेडीयू नेताओं के बयान (ETV Bharat)

"सीमांचल के इलाके के विकास के लिए कोई काम नहीं किया गया है. केंद्र सरकार ने भी कोई काम नहीं किया. हाल के दिनों में केंद्र सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही है. बंगाल और बिहार की समीवर्ता क्षेत्र को विभाजित कर नए रूप से सीमांचल का बंटवारा करना चाहती है."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी

क्या बोले जेडीयू प्रवक्ता?: वहीं, सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि यह केवल सीमा सुरक्षा से जुड़ा मामला है. जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि सीमांचल हो या देश का कोई भी सीमावर्ती इलाका, गृह विभाग समय-समय पर समीक्षा कर देश की सुरक्षा से संबंधित स्थितियां को लेकर रणनीति तैयार करता है. यह बैठक भी उसी से संबंधित है.

"जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हो, वहां समय-समय पर गृह मंत्रालय का दौरा होता है. उन क्षेत्रों की समीक्षा भी होती है. यह सामान्य प्रक्रिया है."- राजीव रंजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड

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अमित शाह के साथ सम्राट चौधरी (सौ. अमित शाह X हैंडल)

सीमांचल पर बीजेपी की नजर: राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है कि सीमांचल पर बीजेपी की लंबे समय से नजर रही है. एक तो सीमांचल का इलाका पिछड़ा है और दलित मुस्लिम की आबादी वहां सबसे अधिक है. इस वोट बैंक पर भी बीजेपी की कहीं ना कहीं नजर रही है. इस वोट बैंक का अभी तक बीजेपी के खिलाफ ही इस्तेमाल होता रहा है. ऐसे में बीजेपी अपने इस वोट बैंक को अपने पक्ष में भी करना चाहती है. दूसरा बड़े पैमाने पर घुसपैठ सीमांचल के इलाके या फिर नेपाल से सटे इलाके में हुए हैं.

"सरकार को चुनाव आयोग के एसआईआर के बाद मौका भी मिल गया है. सम्राट चौधरी की सरकार ने अभी तक 22 लाख से अधिक लोगों के राशन कार्ड, आधार कार्ड समाप्त कर दिए हैं, अब जो भी घुसपैठिये हैं उसके बाहर निकालने की भी तैयारी हो रही है. इसके अलावे बीजेपी बंगाल और बिहार के जो सीमांचल से जुड़े इलाके हैं, उसे एक अलग क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहती है."- प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ

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केंद्रीय गृहमंत्री (सौ. अमित शाह X हैंडल)

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने अलग राज्य बनाने की चल रही चर्चा से इनकार किया था लेकिन बीजेपी उस इलाके में स्थितियों को अपने हिसाब से अनुकूल बनाने में लगी है. अगले चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला सीमांचल के इलाके को लेकर होगा या तय है.

राजनीतिक रूप से चुनौती: सीमांचल के इलाके में काम करने वाले प्रोफेसर प्रमोद कुमार का कहना है कि बीजेपी के लिए सीमांचल का इलाका आंख में हमेशा खटकता है. मुस्लिम बहुल होने के कारण बीजेपी चार लोकसभा सीटों में से तीन पर जेडीयू को लड़ाती है. पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज लोकसभा सीट पर जेडीयू लड़ती है. केवल अररिया पर बीजेपी लड़ती है. ऐसे में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सीमांचल का सबसे अधिक दौरा करते हैं. बैठक भी लगातार करते हैं और आने वाले समय में इस इलाके के लिए कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं.

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अमित शाह (सौ. अमित शाह X हैंडल)

"अब तक बीजेपी सीमांचल के बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ने में कामयाब नहीं हुई है. मुस्लिम बहुल होने के कारण भाजपा के लिए आगे भी बड़ी चुनौती है और संभवत इसी चुनौती से निपटने की तैयारी लगातार हो रही है. चाहे घुसपैठियों का मामला हो या डेमोग्राफी चेंज होने का मामला सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है."- प्रोफेसर प्रमोद कुमार, विशेषज्ञ

सीमांचल क्यों बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण?: नेपाल और बांग्लादेश से सटा होने के कारण राजनीतिक रूप से यह संवेदनशील इलाका है. बिहार में सीमांचल के चार जिलों के चार लोकसभा सीटों पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया से ही महागठबंधन के तीन सांसद हैं. विधानसभा की सीमांचल में 24 सीटें हैं.

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अमित शाह (सौ. अमित शाह X हैंडल)

एआईएमआईएम के पांच विधायक सिर्फ सीमांचल से ही जीत कर आए हैं. सीमांचल में मुस्लिम आबादी 40 से 65% के करीब है. पिछली जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किशनगंज में सबसे अधिक 68 फीसदी, कटिहार में 44.5 फ़ीसदी, अररिया में 43 फ़ीसदी और पूर्णिया में 39 फीसदी मुस्लिम आबादी है. इस आबादी में पिछड़े मुस्लिम जातियों की आबादी सबसे अधिक है और बीजेपी की नजर पसमांदा मुसलमान पर शुरू से रही है.

घुसपैठिए को लेकर बनेगी बड़ी रणनीति: पत्रकारों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी साफ संकेत दिए हैं कि घुसपैठ के खिलाफ सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई शुरू होगी. एसआईआर में जिनके नाम कटे हैं, उनको बिहार से बाहर जाना होगा और उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है. ऐसे में अमित शाह का यह द्वारा महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सीमा की सुरक्षा की समीक्षा के साथ सीमांचल को लेकर आगे बड़ी रणनीति पर काम होगा.

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