संगठित अपराध और ड्रग्स तस्करी बर्दाश्त नहीं: शाह ने दिल्ली पुलिस को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
अमित शाह ने आपराधिक नेटवर्क से निपटने के लिए एसओपी और पड़ोसी एनसीआर पुलिस बलों के साथ बेहतर तालमेल बनाने को कहा.
Published : November 13, 2026 at 7:09 AM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को संगठित अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों की सप्लाई और दूसरी गैर-कानूनी गतिविधियों पर अपनी कार्रवाई को और मजबूत करने का निर्देश दिया.
उन्होंने राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के आस-पास के इलाकों में चल रहे क्रिमिनल नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक समन्वित रणनीति बनाने पर बल दिया. सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में चार घंटे तक चली हाई-लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए अमित शाह ने सीनियर पुलिस अधिकारियों से ऑर्गनाइज़्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज से निपटने और उभरती सिक्योरिटी चुनौतियों का ज़्यादा असरदार जवाब देने के लिए बड़े स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) बनाने को कहा.
गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस और पड़ोसी एनसीआर शहरों में उनके समकक्षों के बीच ज़्यादा समन्वय बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया. ताकि क्रिमिनल लोगों को अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का फ़ायदा उठाने से रोका जा सके. प्रस्तावित कोऑर्डिनेशन सिस्टम से इंटेलिजेंस-शेयरिंग मज़बूत होने, ऑपरेशनल रिस्पॉन्स बेहतर होने और इंटर-स्टेट या इंटर-सिटी मौजूदगी वाले क्रिमिनल नेटवर्क के खिलाफ जॉइंट एक्शन में मदद मिलने की उम्मीद है.
#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah held a review meeting on law and order and policing, along with LG Taranjit Singh Sandhu and senior Delhi Police officials, at the Delhi Police Headquarters. https://t.co/kpyVtdW5ls— ANI (@ANI) November 12, 2026
मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर टीएस संधू, यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और दूसरे सीनियर अधिकारी शामिल हुए. मीटिंग की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि मीटिंग में नेशनल कैपिटल में मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, मौजूदा पुलिसिंग इंतजाम और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को बेहतर बनाने के लिए जरूरी उपायों का रिव्यू किया गया.
अमित शाह ने पुलिसिंग स्ट्रेटेजी को मजबूत करने और संगठित आपराधिक नेटवर्क, खासकर जो नारकोटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, गैर-कानूनी हथियारों की सप्लाई और दूसरी गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं, उनसे निपटने के लिए ज़्यादा असरदार संस्थागत तरीका बनाने की जरूरत पर जोर दिया.
छठ पूजा का त्योहार नजदीक आने पर गृह मंत्री ने पूरी दिल्ली में सुरक्षा और भीड़ मैनेजमेंट के इंतजाम का भी जायजा लिया. इस त्योहार को मनाने के लिए लाखों भक्तों के राष्ट्रीय राजधानी में 1,400 से ज़्यादा तय घाटों पर आने की उम्मीद है.
पता चला है कि बड़े पैमाने पर भीड़ जमा होने की वजह से पुलिस की काफी तैनाती, भीड़ को अच्छे से कंट्रोल करना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना दिल्ली पुलिस के लिए जरूरी हो गया है. यह समीक्षा बैठक इसलिए जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी को पुलिसिंग से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें संगठित आपराधिक गतिविधि और ड्रग्स से जुड़े अपराध शामिल हैं.
गौरतलब है कि अमित शाह ने 24 अक्टूबर को दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा की थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा और पुलिस ढांचे को मजबूत करने पर केंद्र के निरंतर फोकस को रेखांकित किया गया था.