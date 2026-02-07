ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर : अमित शाह ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा की

जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की.

Amit Shah reviews development projects
अमित शाह ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा की
Published : February 7, 2026 at 1:00 PM IST

जम्मू : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर में विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में केंद्र शासित प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास और प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया.

अधिकारियों ने बताया कि यह बैठक लोक भवन में हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू और डीजीपी नलिन प्रभात समेत दूसरे लोग शामिल हुए.

शाह गुरुवार देर रात यहां पहुंचे और शुक्रवार को कठुआ जिले में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर गुरनाम और बोबियान में सीमा सुरक्षा बल (BSF) की अग्रिम चौकियों का दौरा करके इलाके के अपने दो दिन के दौरे की शुरुआत की.

कठुआ से लौटने पर शाह ने एक सुरक्षा रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अलावा, जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने पर फोकस किया गया. गृह मंत्री ने आतंकवाद से लड़ते हुए अपनी जान देने वाले कई पुलिसकर्मियों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें जॉब लेटर दिए.

शुक्रवार को भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी गृह मंत्री से मुलाकात की. उन्होंने कहा, ‘‘मैंने जम्मू में जम्मू-कश्मीर भाजपा के राज्य पदाधिकारियों और विधायकों और सांसदों के साथ बैठकें कीं.

शाह ने मीटिंग के बाद एक्स पर पोस्ट किया, "भाजपा मोदीजी के विकास के कामों को जमीनी लेवल तक पहुंचाने के लिए काम करती रहेगी, साथ ही एक विकसित जम्मू-कश्मीर, एक सुरक्षित जम्मू-कश्मीर के विजन को पूरा करने के लिए संगठन को बढ़ाएगी."

अधिकारियों ने बताया कि रिव्यू मीटिंग खत्म होने के बाद गृह मंत्री शनिवार दोपहर को दिल्ली लौटेंगे.

