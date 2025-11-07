ETV Bharat / bharat

वंदे मातरम् के 150 साल होने पर देश में जश्न, अमित शाह ने BJP कार्यकर्ताओं को दिलायी शपथ

वंदे मातरम गीत को जन-जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी द्वारा अभियान चलाया जा रहा है. पटना में अमित शाह ने वंदे मातरम गीत गाया.

VANDE MATARAM 150 ANNIVERSARY
शपथ दिलाते गृह मंत्री अमित शाह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 7, 2025 at 1:45 PM IST

|

Updated : November 7, 2025 at 2:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : वंदे मातरम गीत की रचना 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी. 150 साल बीत जाने के बाद वंदे मातरम गीत को जन-जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा अभियान चलाने की तैयारी में है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के प्रदेश कार्यालय में वंदे मातरम गीत को लेकर जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए. गृह मंत्री ने लोगों से वंदे मातरम गीत को अपनाने का आह्वान किया. कहा कि लोग हर भाषा में वंदे मातरम गीत गुनगुनाने का काम करें.

''आज का दिन भारतीय चेतना की जागृति का दिन है. आज ही के दिन 150 साल पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम को सार्वजनिक किया था. बंकिम बाबू ने इस गीत की रचना कर के राष्ट्र चेतना का एक महामंत्र देश को देने का काम किया था. जो आगे चलकर देश की आजादी का एक उद्घोष भी बना और सूत्र भी बना.''- अमित शाह, केन्द्रीय गृह मंत्री

VANDE MATARAM 150 ANNIVERSARY
कार्यक्रम के दौरान अपनी बात रखते हुए अमित शाह (ETV Bharat)

वंदे मातरम के 150 साल : अमित शाह ने कहा कि आज हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष का उत्सव मना रहे हैं. हम सब जानते हैं कि आजादी के आंदोलन के नेताओं ने जो स्वप्न महान भारत के लिए देखे थे, विगत 11 वर्षों में उन सपनों की पूर्ति के लिए देश के सामूहिक प्रयास से ढेर सारे काम हुए हैं.

Vande Mataram 150 Anniversary
कार्यक्रम में शामिल बीजेपी कार्यकर्ता (ETV Bharat)

'वंदे मातरम को जन-जन तक ले जाने की जरूरत' : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि वह वंदे मातरम गीत हर भाषा में गाने और गुनगुनाने का काम करें. इस गीत को जन-जन तक ले जाने की जरूरत है. वंदे मातरम गीत में कई गंभीर संदेश हैं. गृह मंत्री ने कहा कि देश को एकता की सूत्र में बांधने में इस जीत का योगदान रहा है.

गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र : गृह मंत्री ने तमाम भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई और कहा कि हम लोगों को स्वदेशी अपनाना चाहिए. इसके अलावा देसी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की जरूरत है, जो भी भारत के पर्यटन स्थल हैं उनको हमें प्रमोट करना चाहिए.

BJP के दिग्गज नेता हुए शामिल : दरअसल, बिहार भाजपा के प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जिसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम भाजपा के नेताओं ने हिस्सा लिया. बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

Vande Mataram 150 Anniversary
वंदे मातरम् के 150 साल (ETV Bharat)

''वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश की एकता और आंदोलन का प्रतीक बन गया था. स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोग वंदे मातरम गीत गुनगुनाते थे और इससे उन्हें ऊर्जा मिलती थी. आज भी हम वंदे मातरम गीत को बड़े ही शिद्दत के साथ गुनगुना लेते हैं.''- अमित शाह, केन्द्रीय गृह मंत्री

दिल्ली में PM हुए शामिल : दरअसल, नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 साल पूरे होने के अवसर कार्यक्रम में शामिल हुए. पीएम मोदी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम में पहुंचे. वहां उन्होंने इस राष्ट्रीय गीत के महत्व के बारे में बताया.

ये भी पढ़ें :-

राष्ट्रगीत के 150 साल: पीएम मोदी बोले- 1937 में वंदे मातरम् के महत्वपूर्ण छंदों को हटाया गया

Last Updated : November 7, 2025 at 2:00 PM IST

TAGGED:

अमित शाह वंदे मातरम
AMIT SHAH VANDE MATARAM
BIHAR NEWS
PATNA NEWS
VANDE MATARAM 150 ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान, जानिए कौन किस सीट पर मजबूत

बिहार चुनाव में हारे कोई भी प्रत्याशी लेकिन इस 'जाति' की जीत पक्की! जानें किसका पलड़ा भारी?

चुनावी मैदान में 8 पूर्व सीएम के 9 वारिस, लालू यादव और जीतन राम मांझी के 2-2 सदस्य ठोक रहे ताल

बिहार की राजनीति में कहां है आधी आबादी? अधिक वोटिंग के बाद भी टिकट बंटवारे में वंशवाद हावी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.