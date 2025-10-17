'बात राम और जंगल राज पर ही होगी', अमित शाह ने बिहार चुनाव की खींच दी लकीर
Published : October 17, 2025 at 5:10 PM IST
सारण : बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के नेता धुआंधार प्रचार में जुट गए हैं. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह तुफानी दौरा कर रहे हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को सारण पहुंचे. यहां के तरैया में चुनावी सभा को संबोधित किया.
अमित शाह के टार्गेट पर लालू : जिस प्रकार से उन्होंने लालू यादव के शासन काल और राम मंदिर का मुद्दा उठाया उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी की इस चुनाव में क्या लाइन लेंथ रहेगी. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के 'चाणक्य' माने जाते हैं. ऐसे में उनके भाषण से तो साफ पता चल गया कि बीजेपी किस रणनीति पर काम करेगी.
'जंगल राज' याद रखिए : अमित शाह ने कहा कि लालू के जंगलराज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, 20 साल पहले, बिहार के युवाओं को लालू-राबड़ी ने किस प्रकार बान में रखा था, इसे याद दिलाना हो, तो छपरा-सारण की भूमि से ऊंची जगह पूरे बिहार में कोई नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि 20 साल में सबसे बड़ी जीत इस बार होगी. लालू यादव एंड कंपनी की बिहार में हार निश्चित है. बिहार की जनता किसी हालत में जंगल राज की वापसी नहीं चाहती है.
''एनडीए और नीतीश कुमार की लड़ाई कल भी लालू के जंगलराज के खिलाफ थी और आज भी जंगलराज सोच के खिलाफ है.''- अमित शाह, केन्द्रीय गृह मंत्री
राम के बाद माता सीता का मंदिर : हिन्दुत्व का मुद्दा हमेशा से बीजेपी को भाता रहा है, गाहे-बगाहे नेता इसे भुनाते भी रहते हैं. अमित शाह ने कहा कि 500 साल तक भगवान श्रीराम झोपड़ी में विराजमान रहे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राम मंदिर का भूमिपूजन किया, प्राण प्रतिष्ठा की और भव्य मंदिर का निर्माण कराया. अब बिहार के पुनौराधाम में माता सीता का भव्य मंदिर भी बन रहा है.
'नीतीश कुमार NDA का चेहरा' : इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है. उन्होंने बिहार का सर्वांगिण विकास किया है. एनडीए के वही चेहरा हैं. अमित शाह का बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले उन्होंने सवाल के जवाब में कहा था कि चुनाव के बाद सीएम पद का फैसला विधानमंडल दल के नेता तय करेंगे.
''हम बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं.''- अमित शाह, केन्द्रीय गृह मंत्री
मोदी-नीतीश ने किया विकास : लगे हाथ अमित शाह ने सरकार द्वारा किए जा रहे कामों को भी गिना दिया. कहा कि सहारनपुर मंडल में हमारी सरकार आने से पहले पलायन, फिरौती, हत्याएं और अपहरण आम बात थी. लेकिन अब यहां पर ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और रोड बनाने को काम एनडीए की सरकार ने किया है. बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना काम हुआ है कि बिहार के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 5 घंटा नहीं लगता है. ये विकास, पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने मिलकर किया है.
'15 साल में 50 सील पीछे गया बिहार' : सारण के बाद पटना में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन को संबोधित किया. कहा कि नीतीश कुमार के सुशासन में बिहार तेजी से प्रगति कर रहा है. जबकि लालू यादव के 15 साल के शासन के दौरान यह प्रदेश 50 सील पीछे गया था. उन्होंने कहा कि 20 साल में हमने गड्ढ़ा भरा है, अगले 5 साल में इमारत का निर्माण करेंगे.
