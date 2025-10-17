ETV Bharat / bharat

'बात राम और जंगल राज पर ही होगी', अमित शाह ने बिहार चुनाव की खींच दी लकीर

सारण : बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के नेता धुआंधार प्रचार में जुट गए हैं. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह तुफानी दौरा कर रहे हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को सारण पहुंचे. यहां के तरैया में चुनावी सभा को संबोधित किया. अमित शाह के टार्गेट पर लालू : जिस प्रकार से उन्होंने लालू यादव के शासन काल और राम मंदिर का मुद्दा उठाया उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी की इस चुनाव में क्या लाइन लेंथ रहेगी. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के 'चाणक्य' माने जाते हैं. ऐसे में उनके भाषण से तो साफ पता चल गया कि बीजेपी किस रणनीति पर काम करेगी. 'जंगल राज' याद रखिए : अमित शाह ने कहा कि लालू के जंगलराज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, 20 साल पहले, बिहार के युवाओं को लालू-राबड़ी ने किस प्रकार बान में रखा था, इसे याद दिलाना हो, तो छपरा-सारण की भूमि से ऊंची जगह पूरे बिहार में कोई नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि 20 साल में सबसे बड़ी जीत इस बार होगी. लालू यादव एंड कंपनी की बिहार में हार निश्चित है. बिहार की जनता किसी हालत में जंगल राज की वापसी नहीं चाहती है. ''एनडीए और नीतीश कुमार की लड़ाई कल भी लालू के जंगलराज के खिलाफ थी और आज भी जंगलराज सोच के खिलाफ है.''- अमित शाह, केन्द्रीय गृह मंत्री राम के बाद माता सीता का मंदिर : हिन्दुत्व का मुद्दा हमेशा से बीजेपी को भाता रहा है, गाहे-बगाहे नेता इसे भुनाते भी रहते हैं. अमित शाह ने कहा कि 500 साल तक भगवान श्रीराम झोपड़ी में विराजमान रहे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राम मंदिर का भूमिपूजन किया, प्राण प्रतिष्ठा की और भव्य मंदिर का निर्माण कराया. अब बिहार के पुनौराधाम में माता सीता का भव्य मंदिर भी बन रहा है.