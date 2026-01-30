ETV Bharat / bharat

असम में अमित शाह का दो दिवसीय दौरा, देंगे तमाम सौगातें

असम में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट गई है.

AMIT SHAH ASSAM VISITS
असम में अमित शाह का दो दिवसीय दौरा (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 30, 2026 at 8:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

डिब्रूगढ़: गृह मंत्री अमित शाह दो दिन के असम दौरे पर गुरुवार देर रात डिब्रूगढ़ पहुंचे. जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री को लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) का स्पेशल प्लेन रात करीब 12 बजे डिब्रूगढ़ के मोहनबाड़ी में डॉ. भूपेन हजारिका एयरपोर्ट पर उतरा. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एयरपोर्ट पर अमित शाह का स्वागत किया.

गृह मंत्री आज शनिवार को डिब्रूगढ़ में असम विधानसभा भवन और वाइल्डलाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखेंगे. नया विधानसभा परिसर आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा. जानकारी के मुताबिक जिस वाइल्डलाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट की नींव रखी जाएगी, वह असम की रिच बायोडायवर्सिटी के साइंटिफिक रिसर्च, कंजर्वेशन और सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा. गृह मंत्री दक्षिणी असम में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए खानिकर स्टेडियम प्रोजेक्ट के पहले फेज़ का भी उद्घाटन करेंगे. यह इवेंट आज सुबह डिब्रूगढ़ के खानिकर में होगा.

इसके बाद अमित शाह करेंग चापोरी में होने वाले 10वें मिसिंग कल्चरल फेस्टिवल में शामिल होने के लिए धेमाजी के लिए रवाना होंगे. बता दें, यह फेस्टिवल हर साल मिसिंग समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है और पारंपरिक डांस, संगीत, कला, कॉस्ट्यूम और देसी खाने के जरिए जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है. शाह शाम को गुवाहाटी के लिए निकलेंगे और फिर राज्य BJP हेडक्वार्टर पहुंचेंगे. ऑफिस पहुंचने के बाद वह पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। चर्चा में संगठनात्मक मुद्दों, आने वाले राजनीतिक एजेंडे और राज्य में जमीनी स्तर पर पहुंच मजबूत करने पर फोकस रहने की उम्मीद है.

बता दें, असम में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी है. वहीं, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा भी दोबारा सरकार पर काबिज होने को कमर कस रहे हैं. उनका कहना है कि राज्य से अवैध बांग्लादेशियों को हर कीमत में बाहर निकाल कर रहेंगे. वहीं, वे विपक्षी दल कांग्रेस पर भी तीखे हमले बोल रहे हैं.

पढ़ें: असम स्पेशल रिवीजन में बदलाव के कारण नागरिक अपनी पहचान के लिए लड़ रहे

'गौरव गोगोई के पाकिस्तान लिंक' पर SIT रिपोर्ट 8 फरवरी को होगी सार्वजनिक: हिमंत

प्रधानमंत्री मोदी का 14 फरवरी को असम दौरा, NH 127 पर लैंड कर सकता है विमान

TAGGED:

AMIT SHAH
अमित शाह का दो दिवसीय असम दौरा
AMIT SHAH TWO DAY VISIT ASSAM
ASSAM
AMIT SHAH ASSAM VISITS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.