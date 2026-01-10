अमित शाह ने किया दावा- एक साल में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी अपनाना होगा
गृहमंत्री ने कहा कि हमें दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हर तरह की भाषा सीखनी चाहिए, लेकिन स्वभाषा को भी नहीं भूलना है.
Published : January 10, 2026 at 2:47 PM IST|
Updated : January 10, 2026 at 3:04 PM IST
जोधपुर : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 11 साल में भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था से चौथे नंबर पर आ गया है. पूरा विश्वास है कि अगले एक साल में यह तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होगा. सर्वोच्च स्थान पर जाने के लिए एक मात्र रास्ता आत्मनिर्भरता है. इसका एक ही सूत्र है- स्वदेशी. शनिवार को जोधपुर में माहेश्वरी समाज के महाधिवेशन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि जितना हो सके स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए. दुकानदारों को भी जितना हो सके स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री करनी चाहिए.
स्वदेशी के साथ स्वभाषा भी अपनाएं : उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भता का दूसरा पहलू स्वदेशी है. सभी से आह्वान है कि आप ऐसी वस्तुओं का निर्माण करें जो देश में नहीं बनती हों. कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए माहेश्वरी समाज के देश ओर राज्य की प्रगति में दिए योगदान के प्रति आभार प्रकट करते हुए सतत योगदान की बात कही. गृहमंत्री ने कहा कि हमें दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हर तरह की भाषा सीखनी चाहिए. प्रगति के लिए यह आवश्यक है, लेकिन स्वभाषा को भी नहीं भूलना है. बच्चों के साथ स्वभाषा का ही प्रयोग करें. मारवाड़ी और राजस्थानी में बात करें, जिससे वह अपनी संस्कृति और इतिहास से जुड़े रहें. यह वह समाज है जो तलवार ओर तराजू दोनों रखते हैं.
भामाशाहों की सूची बहुत लंबी : गृहमंत्री ने कहा कि माहेश्वरी समाज के भामाशाहों की सूची बहुत लंबी है. यह वह समाज है, जिसने अपने मूल जड़ को पकड़े रखा है. देश को जिस प्रकार जरूरत पड़ी इस समाज ने सहयोग किया है. जॉब सिकर नहीं होकर जॉब क्रिएटर हैं. संस्कृति पुर्नजागरण के योगदान का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि आजादी के बाद राम मंदिर आंदोलन में बलिदान देने वाले पहले दो भाई माहेश्वरी थे.
देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जोधपुर में हैं।— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) January 10, 2026
आज प्रातः बीएसएफ मुख्यालय के गेस्ट हाउस में उनसे शिष्टाचार भेंट का अवसर प्राप्त हुआ।
इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी तथा राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की भी गरिमामयी विद्यमानता… pic.twitter.com/1sc5arEjYV
शेखावत ने सुनाया पीएम का संदेश : प्रधानमंत्री कार्यालय से आए संदेश को केंद्रीय मंत्री गजेद्र सिंह शेखावत ने पढ़ा. संदेश में था कि माहेश्वरी समाज मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत में सहायक होगा. ऐसे आयोजन से युवाओं को नवाचार की प्रेरणा मिलती है. वे स्वयं को राष्ट्रनिर्माण की प्रक्रिया से जोड़ते हैं. नीतिगत सुधारों के साथ समाज की भागीदारी नया मार्ग बनाती है. यह आयोजन युवाओं की प्रगति को नई दिशा देगा और विकसित भारत की पहल को मजबूत करेगा.
जोधपुर में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित 'माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन एवं एक्सपो-2026' में सामाजिक समरसता, उद्यमिता और वैश्विक दृष्टि के सजीव संगम का साक्षी बनने का अवसर मिला।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) January 10, 2026
माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के… pic.twitter.com/q0Abk18moN
त्याग और समर्पण ही पहचान : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि माहेश्वरी समाज भगवान महेश के संस्कारों पर चलने वाला समाज है. हमारे पुरखों ने कड़ी मेहनत से नींव खड़ी की है. हमारी जिम्मेदारी है कि उनके सिद्धांतों पर चलें. देश में हमारा सम्मान, त्याग और सर्मपण ही हमारी पहचान है. हम आत्मनिर्भर भारत बनाने में सहयोगी रहेंगे. समारोह में समाज के गणमान्य ने गृहमंत्री, मुख्यमंत्री का सम्मान किया. समाज के सभापति संदीप काबरा ने धन्यवाद ज्ञापित किया. कार्यक्रम में माहेश्वरी गौरव ग्रंथ का भी लोकार्पण किया गया.