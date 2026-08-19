केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को AIIMS दिल्ली से मिली छुट्टी, 17 अगस्त को हुई थी एंजियोप्लास्टी
देश के स्वास्थ्य मंत्री के अस्वस्थ होने और अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिलते ही राजनीतिक गलियारों में चिंता की लहर दौड़ गई थी.
Published : August 19, 2026 at 1:12 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को एम्स दिल्ली से छुट्टी मिल गई है. कुछ दिनों पहले सीने में हल्की बेचैनी महसूस होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ कार्डियोलॉजी विभाग के विशेषाज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में उनकी सफल एंजियोप्लास्टी की गई थी. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, अब उनकी सेहत पूरी तरह से स्थिर है और उन्हें डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है.
एम्स मीडिया सेल की प्रभारी प्रोफेसर डॉ रीमा दादा के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को 13 अगस्त की शाम को बेचैनी की शिकायत के बाद एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया था. एहतियात के तौर पर डॉक्टरों ने तत्काल उनके कई जरूरी मेडिकल टेस्ट किए, जिसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी भी शामिल थी. रिपोर्ट और मेडिकल स्थिति का आकलन करने के बाद, विशेषज्ञों की टीम ने 17 अगस्त को उनकी सफल एंजियोप्लास्टी करने का निर्णय लिया. प्रक्रिया के बाद उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था, जहाँ उनकी रिकवरी बेहद संतोषजनक रही.
#WATCH | Delhi | Union Health and Family Welfare Minister JP Nadda, who underwent angioplasty on August 17, has been discharged from AIIMS Delhi.— ANI (@ANI) August 19, 2026
(Video source: Office of Union Health Minister) pic.twitter.com/t4RBumHL5U
देश के स्वास्थ्य मंत्री के अस्वस्थ होने और अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिलते ही राजनीतिक गलियारों में चिंता की लहर दौड़ गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों, एनडीए के नेताओं और विभिन्न दलों के दिग्गजों ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी. चिकित्सकों ने उन्हें कुछ दिनों तक पूरी तरह से विश्राम करने और अत्यधिक भागदौड़ से बचने की सलाह दी है. स्वास्थ्य लाभ के बाद वह जल्द ही अपने नियमित सरकारी कामकाज और राजनीतिक दायित्वों को संभालेंगे.
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