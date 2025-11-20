ETV Bharat / bharat

केंद्र सरकार ने मदुरै और कोयंबटूर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट किया? जानें क्या बताई वजह?

केंद्र सरकार ने कोयंबटूर और मदुरै मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को खारिज कर दिया है और एक बयान जारी कर इन प्रोजेक्ट्स को विरोधाभासों को समझाया.

केंद्र सरकार ने मदुरै और कोयंबटूर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट किया? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 20, 2025 at 6:41 PM IST

चेन्नई: चेन्नई के बाद तमिलनाडु सरकार ने मदुरै और कोयंबटूर में मेट्रो रेल सर्विस शुरू करने का फैसला किया और इसके लिए एक घोषणा भी जारी की. साथ ही इसके लिए डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी. हालांकि, रिपोर्ट भेजने के 15 महीने बाद परसों खबर आई कि केंद्र सरकार ने मदुरै और कोयंबटूर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को इजाजत देने से मना कर दिया है.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और अन्य ने केंद्र सरकार के इस कदम की कड़ी निंदा की. इसके अलावा डीएमके के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस की ओर से आज कोयंबटूर में एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें मेट्रो रेल सर्विस को इजाजत देने से इनकार करने के लिए केंद्र सरकार की निंदा की गई. कल मदुरै में भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

इस स्थिति में केंद्र सरकार ने मदुरै और कोयंबटूर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के बारे में सफाई दी है. इसमें कहा गया, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन मेट्रो नीति 2017 के कार्यान्वयन का राजनीतिकरण कर रहे हैं और समस्या पैदा कर रहे हैं. मेट्रो रेल सिस्टम जैसी महंगी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की जाती हैं कि वे जनता के लिए अधिकतम लाभ उत्पन्न करें."

केंद्र ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने 3 अक्टूबर 2024 को 63,246 करोड़ रुपये की लागत से 119 किलोमीटर लंबी चेन्नई मेट्रो चरण-2 परियोजना के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी को नजरअंदाज कर दिया है. यह अब तक स्वीकृत सबसे बड़ी मेट्रो परियोजना है.

कोयंबटूर और मदुरै प्रोजेक्ट्स में अंतर
चेन्नई मेट्रो सिस्टम के मुकाबले कोयंबटूर में कम रूट की लंबाई के लिए ज़्यादा ट्रैफिक प्रोजेक्शन दिए गए हैं. यह ऊपर से देखने पर गलत लगता है.रोड ट्रांसपोर्ट और मेट्रो के बीच अनुमानित औसत यात्रा दूरी और स्पीड का अंतर ऐसे मेट्रो सिस्टम की उम्मीद को सपोर्ट नहीं करता जो ट्रैफिक का मॉडल बनाएगा.

कोयंबटूर डिटेल्ड प्लान के मुताबिक 7 मेट्रो स्टेशन लोकेशन पर काफी रूट नहीं हैं. मदुरै डिटेल्ड ट्रांसपोर्ट प्लान (पैराग्राफ 5.2.5) यह साफ करता है कि अभी की राइडरशिप को देखते हुए बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ठीक है.

कोयंबटूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (257 sq km) की आबादी 15.85 लाख है और लोकल प्लानिंग एरिया (1287 sq km) की आबादी 7.7 लाख (2011 सेंसस) है. पैसेंजर फ्लो प्रोजेक्शन लोकल प्लानिंग एरिया के अंदर मॉडल बदलावों के लिए किए गए हैं, जो कोयंबटूर म्युनिसिपल एरिया से पांच गुना बड़ा है. मेट्रो सिस्टम में बदलने के प्लान को बदलने की जरूरत है.

केंद्र सरकार ने बताया कि सरकार ने अलग-अलग शहरों में 10,000 AC इलेक्ट्रिक बसों का फायदा नहीं उठाने का फैसला किया है. इस स्कीम के तहत, बसों और वर्कशॉप जैसे इंफ़्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए केंद्र सरकार से फाइनेंशियल मदद दी जाती है. बार-बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी, तमिलनाडु सरकार ने अभी तक इस स्कीम में हिस्सा नहीं लिया है.

