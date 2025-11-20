ETV Bharat / bharat

केंद्र सरकार ने मदुरै और कोयंबटूर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट किया? जानें क्या बताई वजह?

चेन्नई: चेन्नई के बाद तमिलनाडु सरकार ने मदुरै और कोयंबटूर में मेट्रो रेल सर्विस शुरू करने का फैसला किया और इसके लिए एक घोषणा भी जारी की. साथ ही इसके लिए डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी. हालांकि, रिपोर्ट भेजने के 15 महीने बाद परसों खबर आई कि केंद्र सरकार ने मदुरै और कोयंबटूर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को इजाजत देने से मना कर दिया है.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और अन्य ने केंद्र सरकार के इस कदम की कड़ी निंदा की. इसके अलावा डीएमके के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस की ओर से आज कोयंबटूर में एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें मेट्रो रेल सर्विस को इजाजत देने से इनकार करने के लिए केंद्र सरकार की निंदा की गई. कल मदुरै में भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

इस स्थिति में केंद्र सरकार ने मदुरै और कोयंबटूर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के बारे में सफाई दी है. इसमें कहा गया, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन मेट्रो नीति 2017 के कार्यान्वयन का राजनीतिकरण कर रहे हैं और समस्या पैदा कर रहे हैं. मेट्रो रेल सिस्टम जैसी महंगी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की जाती हैं कि वे जनता के लिए अधिकतम लाभ उत्पन्न करें."

केंद्र ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने 3 अक्टूबर 2024 को 63,246 करोड़ रुपये की लागत से 119 किलोमीटर लंबी चेन्नई मेट्रो चरण-2 परियोजना के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी को नजरअंदाज कर दिया है. यह अब तक स्वीकृत सबसे बड़ी मेट्रो परियोजना है.

कोयंबटूर और मदुरै प्रोजेक्ट्स में अंतर

चेन्नई मेट्रो सिस्टम के मुकाबले कोयंबटूर में कम रूट की लंबाई के लिए ज़्यादा ट्रैफिक प्रोजेक्शन दिए गए हैं. यह ऊपर से देखने पर गलत लगता है.रोड ट्रांसपोर्ट और मेट्रो के बीच अनुमानित औसत यात्रा दूरी और स्पीड का अंतर ऐसे मेट्रो सिस्टम की उम्मीद को सपोर्ट नहीं करता जो ट्रैफिक का मॉडल बनाएगा.