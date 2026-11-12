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महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाएगी सरकार, 15 वोटों से जीत का प्लान

संसद की कार्यवाही. ( प्रतीकात्मक- file photo ANI )

नई दिल्ली : महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार संसद का एक 'विशेष सत्र' बुलाने की योजना बना रही है. यह जानकारी देते हुए सूत्रों ने इस बात का भरोसा जताया कि यह विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो सकता है.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इतना ही नहीं सरकार को उम्मीद है कि उसके पास आवश्यक संख्या बल है, लेकिन प्रस्तावित सत्र की तारीखों या इसकी अवधि के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई.

हालांकि संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसके लिए सरकार को 361 वोटों की जरूरत है. वहीं 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अभी तीन सीटें रिक्त हैं. लोकसभा सदस्य संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने की योजना वहीं इस प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन के जरिये लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या 543 को बढ़ाकर अधिकतम 850 किए जाने की योजना है. इससे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा. इससे पूर्व इसी तरह का संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को बजट सत्र की एक विशेष बैठक के दौरान लोकसभा में जरूरी संख्या बल नहीं जुटा पाने की वजह से पारित नहीं हो सका था. मानसून सत्र का अभी सत्रावसान नहीं

संसद को कम समय के नोटिस पर बुलाने जाने की संभावना अभी भी बरकरार है, क्योंकि मानसून सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी, बावजूद इसके सत्रावसान अभी तक नहीं किया गया है. सत्रावसान नहीं किए जाने का रिकॉर्ड बता दें कि कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के 91 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं किए जाने से इसने 2008 में 87 दिनों के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. हालांकि किसी चालू सत्र के दौरान ही बैठक को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस दिया जाना जरूरी है, जबकि एक नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक है.