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अमेरिकी टैरिफ भी नहीं रोक पाए भारत की रफ्तारः समुद्री मछली निर्यात 65,000 करोड़ के पार

श्रीनगर में 'कोल्ड वॉटर फिशरीज' पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह व अन्य. ( ETV Bharat )

सिंह ने तटीय जल से परे समुद्री मछली पकड़ने के विस्तार के उद्देश्य से नई पहलों की रूपरेखा भी पेश की. सरकार ने भारतीय मछली पकड़ने वाले जहाजों को 'अनन्य आर्थिक क्षेत्र' और 200 समुद्री मील तक के गहरे समुद्र में उच्च मूल्य वाली टूना मछली पकड़ने की अनुमति दे दी है. इससे पहले, मछली पकड़ने का काम मुख्य रूप से तट से 12 समुद्री मील के भीतर के क्षेत्रों तक ही सीमित था.

श्रीनगर में 'कोल्ड वॉटर फिशरीज' पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह व अन्य. (ETV Bharat)

वार्षिक समुद्री उत्पाद निर्यात (seafood exports) में भी भारी बढ़ोतरी हुई है, जो 2015 से पहले के लगभग 30,000 करोड़ से बढ़कर हाल के वर्षों में लगभग 65,000 करोड़ हो गया है.

उन्होंने मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई नीतिगत पहलों को दिया. 2015 से सरकार ने 'नीली क्रांति' (Blue Revolution), 'मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष' सहित कई कार्यक्रम शुरू किए हैं और 2019 में एक अलग मत्स्य पालन मंत्रालय का गठन किया है. इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक बन गया है.

सिंह ने जम्मू-कश्मीर के किसानों और उद्यमियों से उत्पादन बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा, "इन प्रजातियों की वैश्विक मांग बहुत अधिक है और इनमें निर्यात की अच्छी संभावनाएं हैं."

मंत्री ने भविष्य के निर्यात विकास के प्रमुख कारकों के रूप में ट्राउट (trout) और महाशीर (mahseer) जैसी मछलियों की प्रजातियों पर प्रकाश डाला. ठंडे पानी की ये किस्में 5°C से 25°C के बीच के तापमान में पनपती हैं और मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित हिमालयी क्षेत्रों के साथ-साथ पूर्वोत्तर और दक्षिणी उच्च क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं.

राजीव रंजन सिंह ने कहा कि श्रीनगर में इस राष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित करने का निर्णय जानबूझकर लिया गया था. उन्होंने बताया, "कुछ लोगों ने इसे देहरादून या शिमला में आयोजित करने का सुझाव दिया था, लेकिन मैंने जोर दिया कि इसे श्रीनगर में ही किया जाना चाहिए क्योंकि जम्मू-कश्मीर में ठंडे पानी की मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं."

श्रीनगर में 'कोल्ड वॉटर फिशरीज' पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह व अन्य. (ETV Bharat)

मंत्री ने कहा कि सरकार ने निर्यातकों के साथ मिलकर नए बाजार तलाशने और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने पर काम किया है. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने भारत के हिमालयी क्षेत्रों में 'कोल्ड वॉटर फिशरीज' (ठंडे पानी में मत्स्य पालन) के विस्तार की रणनीतियों पर चर्चा की.

श्रीनगरः केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंधों के बावजूद भारत का समुद्री उत्पाद निर्यात (Seafood Exports) लगातार बढ़ रहा है. शनिवार को 'शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर' में 'कोल्ड वॉटर फिशरीज' पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में 2025 के दौरान भारत का मछली निर्यात मात्रा में लगभग 20 प्रतिशत और मूल्य में 13 प्रतिशत बढ़ा है.

सिंह ने कहा, "टूना मछली की वैश्विक मांग बहुत अधिक है और यह अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सबसे मूल्यवान मछलियों में से एक है." उन्होंने बताया कि ऐसे परमिट के लिए 3,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो इस क्षेत्र में गहरी रुचि को दर्शाता है. सरकार ने पिछले नियमों में भी संशोधन किया है ताकि भारतीय जहाजों द्वारा गहरे समुद्र में पकड़ी गई और घरेलू बंदरगाहों पर उतारी गई मछली को 'आयात' नहीं माना जाएगा. यदि वही मछली सीधे विदेशी बंदरगाहों पर उतारी जाती है, तो उसे 'निर्यात' माना जाएगा.

सिंह ने दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग में 100 करोड़ रुपये के एकीकृत 'एक्वा पार्क' की भी घोषणा की. उन्होंने कहा, "यहां आने से कुछ दिन पहले ही मैंने अनंतनाग (कोकरनाग) में एक्वा पार्क को मंजूरी दी है." यह सुविधा ट्राउट मछली के पूरे उत्पादन चक्र में मदद करेगी, जिसमें मछलियों के प्रजनन प्रबंधन, हैचरी (प्रजनन केंद्र), प्रसंस्करण और मार्केटिंग का बुनियादी ढांचा शामिल होगा.

निर्यात को बढ़ावा देने और स्थानीय मछली पालकों की मदद के लिए, सिंह ने श्रीनगर में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया. उन्होंने जम्मू-कश्मीर सरकार से आग्रह किया कि वे मछली पालकों को सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन (FPO) बनाने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वे सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकें.

सम्मेलन के दौरान, सिंह ने हैदराबाद के एक युवा उद्यमी आदित्य के काम की सराहना की, जिन्होंने दक्षिण भारत की गर्म जलवायु के बावजूद सफलतापूर्वक ट्राउट फार्मिंग का व्यवसाय विकसित किया है. मंत्री ने बताया कि यह युवक एक IIT ग्रेजुएट है, जिसने इस व्यवसाय को शून्य से खड़ा करने के लिए कई महीने अपने फार्म पर रहकर बिताए. उन्होंने अन्य लोगों से भी ऐसे प्रयासों से प्रेरणा लेने का आग्रह किया.

श्रीनगर में 'कोल्ड वॉटर फिशरीज' पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह व अन्य. (ETV Bharat)

उपराज्यपाल ने क्या कहा

सभा को संबोधित करते हुए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस क्षेत्र में एकीकृत मत्स्य विकास के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभरने की क्षमता है. उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र भारत की कृषि जीडीपी में लगभग 7.3 प्रतिशत का योगदान देता है और 2013-14 के बाद से इसके निर्यात में दोगुनी वृद्धि हुई है.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जलवायु परिवर्तन, बढ़ते जल तापमान और मछलियों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों जैसी चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि ऊंचाई वाले फार्मों से मछलियों के परिवहन के लिए ड्रोन आधारित तकनीक जैसे नवाचारी समाधानों पर भी विचार किया जा रहा है ताकि मछलियां खराब न हों और सप्लाई चेन में सुधार हो सके.

श्रीनगर में 'कोल्ड वॉटर फिशरीज' पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह व अन्य. (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने भी संबोधित किया

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्षेत्र में ठंडे पानी की मत्स्य पालन के विस्तार में वैज्ञानिक अनुसंधान और टिकाऊ प्रथाओं के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और विस्तार देने के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को आधुनिक तकनीक विकसित करने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए.

अब्दुल्ला ने कहा, "विज्ञान और अनुसंधान को यह दिशा देनी चाहिए कि हम अपने प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) की रक्षा करते हुए ठंडे पानी की मत्स्य पालन को कैसे मजबूत करें."

अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे बदलाव ठंडे पानी की मछलियों के प्राकृतिक आवास को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए नई तकनीक और परिस्थितियों के अनुसार ढलना (adaptive practices) बहुत जरूरी है. उन्होंने यह भी बताया कि 1900 में इस क्षेत्र में ट्राउट मछली की प्रजाति आने के बाद से कश्मीर के पास इसके पालन का एक शताब्दी से भी अधिक का अनुभव है.

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