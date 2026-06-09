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RE-NEET परीक्षा से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिया NTA दफ्तर का जायजा, जानिए क्या कहा ?

NTA दफ्तर पर अधिकारियों से मुलाकात के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि NEET UG 2026 परीक्षा 21 जून को आयोजित होनी है. सरकार परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है.

नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) मुख्यालय का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने री- NEET को लेकर एनटीए अधिकारियों के साथ बैठक की और परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था, गोपनीयता तथा साइबर सुरक्षा उपायों का जायजा लिया.

शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा, ''NTA NEET एग्जामिनेशन को लेकर कई बार रिव्यू मीटिंग किया है. आज NTA दफ्तर पहुंचा हूं. परीक्षा की तैयारियां कैसी चल रही है उसकी समीक्षा करने के लिए दफ्तर पहुंचा.'' उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठक भी आयोजित की गई है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों ने पहले भी सहयोग किया है, लेकिन इस बार और अधिक सतर्कता बरतने को कहा गया है.

वहीं, नीट UG पेपर लीक मामले पर शिक्षा मंत्री ने कहा, "इस मामले की जांच चल रही है. CBI इसे देख रही है. हम चाहते हैं कि CBI पकड़े गए दर्जनों लोगों के खिलाफ़ सबसे सख्त कार्रवाई करे. वे उनके अपराध की गंभीरता का पता लगाएं, उनके खिलाफ़ केस दर्ज करें, कोर्ट में जल्द सुनवाई सुनिश्चित करें और उन्हें ऐसी सज़ा दें जो मिसाल बने. जिन पार्टियों के साथ हमारा समझौता हुआ था, उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करनी थीं, लेकिन उन्होंने उस वादे को तोड़ा है.

शिक्षा मंत्री प्रधान ने आगे कहा, ''हमने NTA को यह मामला सौंपा है, ताकि वे कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर सकें और तय कर सकें कि क्या उनके खिलाफ़ सिविल लायबिलिटी (नागरिक दायित्व) के तहत केस दर्ज किया जा सकता है. NTA अभी कानूनी सलाह ले रही है. प्रधानमंत्री खुद इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं. हम हुई गलतियों को सुधारेंगे और यह पक्का करेंगे कि परीक्षा सही तरीके से हो."

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