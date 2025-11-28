मसूरी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, LBSNAA के फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में करेंगे शिरकत
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एलबीएसएनएए के 100वें फाउंडेशन कोर्स का होगा भव्य समापन
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 28, 2025 at 5:26 PM IST
मसूरी: देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो दिवसीय दौरे पर मसूरी पहुंचे. दो दिनों तक वे मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में रहेंगे. जहां वे अकादमी के 100वें फाउंडेशन कोर्स के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. वहीं, रक्षा मंक्षी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं.
एलबीएस प्रशासनिक अकादमी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने दो दिवसीय दौरे पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) मसूरी पहुंचे हैं. कल यानी 29 नवंबर को लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के 100वें फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. साथ ही प्रशिक्षु आईएएस, आईएफएस समेत तीनों सेनाओं थल सेना, वायु सेना एवं नौसेना के युवा अधिकारियों को संबोधित करेंगे.
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के देवभूमि उत्तराखण्ड आगमन पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत किया।— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) November 28, 2025
इस अवसर पर सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेन्द्र भट्ट, विधायक रूड़की प्रदीप बत्रा और अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे। pic.twitter.com/1UMBDxutny
आज यानी 28 नवंबर को रक्षा मंत्री का विशेष हेलीकॉप्टर भारी सुरक्षा के बीच मसूरी के पोलो ग्राउंड में उतरा. उनके आगमन पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष मीरा सकलानी और बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. जिसके बाद वे सड़क मार्ग से अकादमी के लिए रवाना हुए.
एलबीएसएनएए पहुंचने पर अकादमी के निदेशक श्रीराम तरणीकांति ने उनका औपचारिक स्वागत किया. अकादमी परिसर में अधिकारियों, प्रशिक्षुओं एवं कर्मचारी वर्ग में रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दिया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को ध्यान में रखते हुए मसूरी में सुरक्षा के बेहद कड़े प्रबंध किए गए हैं. पोलो ग्राउंड से लेकर अकादमी के मुख्य द्वार तक चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है.
देश का अहम सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी: बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी देश का अहम सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है. जो उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है. अकादमी का मुख्य उद्देश्य आईएएस (IAS) कैडर के सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करना और ग्रुप ए सेंट्रल सिविल सर्विसेज के फाउंडेशन कोर्स का संचालन करना है. यहां से हजारों आईएएस अधिकारी प्रशिक्षण लेकर निकल चुके हैं, जो देश के कोने-कोने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.
ये भी पढ़ें-