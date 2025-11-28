ETV Bharat / bharat

मसूरी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, LBSNAA के फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में करेंगे शिरकत

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत करते कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ( फोटो- PRO of Ganesh Joshi )

एलबीएस प्रशासनिक अकादमी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने दो दिवसीय दौरे पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) मसूरी पहुंचे हैं. कल यानी 29 नवंबर को लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के 100वें फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. साथ ही प्रशिक्षु आईएएस, आईएफएस समेत तीनों सेनाओं थल सेना, वायु सेना एवं नौसेना के युवा अधिकारियों को संबोधित करेंगे.

मसूरी: देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो दिवसीय दौरे पर मसूरी पहुंचे. दो दिनों तक वे मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में रहेंगे. जहां वे अकादमी के 100वें फाउंडेशन कोर्स के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. वहीं, रक्षा मंक्षी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं.

आज यानी 28 नवंबर को रक्षा मंत्री का विशेष हेलीकॉप्टर भारी सुरक्षा के बीच मसूरी के पोलो ग्राउंड में उतरा. उनके आगमन पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष मीरा सकलानी और बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. जिसके बाद वे सड़क मार्ग से अकादमी के लिए रवाना हुए.

एलबीएसएनएए पहुंचने पर अकादमी के निदेशक श्रीराम तरणीकांति ने उनका औपचारिक स्वागत किया. अकादमी परिसर में अधिकारियों, प्रशिक्षुओं एवं कर्मचारी वर्ग में रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दिया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को ध्यान में रखते हुए मसूरी में सुरक्षा के बेहद कड़े प्रबंध किए गए हैं. पोलो ग्राउंड से लेकर अकादमी के मुख्य द्वार तक चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है.

देश का अहम सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी: बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी देश का अहम सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है. जो उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है. अकादमी का मुख्य उद्देश्य आईएएस (IAS) कैडर के सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करना और ग्रुप ए सेंट्रल सिविल सर्विसेज के फाउंडेशन कोर्स का संचालन करना है. यहां से हजारों आईएएस अधिकारी प्रशिक्षण लेकर निकल चुके हैं, जो देश के कोने-कोने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

