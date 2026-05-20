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रांची एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत, पश्चिम एशिया संकट को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा - भारत को रहना चाहिए अलर्ट

रांची: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का अपना वादा दोहराया है. साथ ही ऊर्जा संकट को लेकर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि हमें आने वाले इसके संभावित असर के लिए तैयार रहना चाहिए.

रांची के एक दिन के दौरे पर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू पहले स्कूटी पर सवार होकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ उनके घर गए और फिर एयरपोर्ट पर कई नागरिक सुविधाओं का उद्घाटन किया, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण भी शामिल है.

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू का संबोधन (Etv Bharat)

रांची एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत

आज जिन नागरिक सुविधाओं का उद्घाटन किया गया उनमें एक फीचर वॉल, उड़ान यात्री कैफे, अवसर कांउटर, किड्स जोन और फ्लाईबेरी शामिल हैं. उड़ान यात्री कैफे के जरिए, अब एयरपोर्ट पर चाय ₹10 में और स्नैक्स ₹20 में मिलेंगे. केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का स्वागत किया और रांची से काशी के लिए फ्लाइट की सुविधा और रांची को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए सुविधाएं देने जैसी कई मांगें उठाईं. राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने हवाई किराया कम रखने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि इससे आम यात्री को परेशानी होती है.

रांची एयरपोर्ट पर हुए प्रोग्राम को संबोधित करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि जिनके नाम पर इस एयरपोर्ट की शुरुआत हुई, उन भगवान बिरसा मुंडा जी की महान प्रतिमा का लोकार्पण करने का मुझे मौका मिला. इसके लिए मैं यहां मौजूद लोगों और सभी को बधाई देता हूं. यह प्रतिमा के उद्घाटन का अवसर नहीं है, बल्कि झारखंड के आदिवासियों के आत्म-सम्मान और आधुनिक विकास के संगम को सम्मान देने का अवसर है.

उन्होंने कहा कि मेरा मानना ​​है कि हमारे एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों के केंद्र नहीं होने चाहिए, बल्कि आज जिस तरह से हमारे एयरपोर्ट बढ़ रहे हैं और उनकी पहचान बन रही है, वह राज्य की, खासकर वहां के लोगों की और उनकी संस्कृति की पहचान बन रही है. आज अगर हम देश को देखें, तो जहां भी कोई एयरपोर्ट उस राज्य की आर्थिक गतिविधि, रोजगार के मौकों, संस्कृति, खेती, व्यापार और कॉमर्स से जुड़ा है, हमारे एयरपोर्ट इन सबका केंद्र बन रहे हैं. इसलिए, पहले के समय में लोग सड़कों की मांग करते थे, लेकिन आज एक अच्छे एयरपोर्ट की मांग है.

10 साल में बढ़े एयरपोर्ट्स की संख्या

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में हमारे एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो गई है, पैसेंजर ट्रैफिक दोगुना हो गया है और एयरक्राफ्ट की संख्या भी दोगुनी हो गई है. जब नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब देश में कुल 74 एयरपोर्ट थे, जो अब 165 हो गए हैं. रांची एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा कि इसे जल्द से जल्द इंटरनेशनल बनाने और कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है. केंद्र सरकार इस एयरपोर्ट के विस्तार को टॉप प्रायोरिटी के तौर पर आगे बढ़ाएगी.

उन्होंने कहा कि हमें रांची को काशी विश्वनाथ मंदिर से जोड़ने की जरूरत है. मेरा कहना है कि हमें रांची एयरपोर्ट को काशी विश्वनाथ मंदिर और पूरी दुनिया से जोड़ने की जरूरत है, इसलिए हम दोनों पर काम करेंगे. दूर-दराज के शहरों से काम के लिए रांची आने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए इसे हर राजधानी और हर शहर से जोड़ना जरूरी है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट की सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश करेगी.