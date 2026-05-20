रांची एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत, पश्चिम एशिया संकट को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा - भारत को रहना चाहिए अलर्ट
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू रांची पहुंचे. रांची एयरपोर्ट पर कई सुविधाओं का उद्घाटन किया. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : May 20, 2026 at 3:50 PM IST|
Updated : May 20, 2026 at 4:52 PM IST
रांची: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का अपना वादा दोहराया है. साथ ही ऊर्जा संकट को लेकर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि हमें आने वाले इसके संभावित असर के लिए तैयार रहना चाहिए.
रांची के एक दिन के दौरे पर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू पहले स्कूटी पर सवार होकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ उनके घर गए और फिर एयरपोर्ट पर कई नागरिक सुविधाओं का उद्घाटन किया, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण भी शामिल है.
रांची एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत
आज जिन नागरिक सुविधाओं का उद्घाटन किया गया उनमें एक फीचर वॉल, उड़ान यात्री कैफे, अवसर कांउटर, किड्स जोन और फ्लाईबेरी शामिल हैं. उड़ान यात्री कैफे के जरिए, अब एयरपोर्ट पर चाय ₹10 में और स्नैक्स ₹20 में मिलेंगे. केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का स्वागत किया और रांची से काशी के लिए फ्लाइट की सुविधा और रांची को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए सुविधाएं देने जैसी कई मांगें उठाईं. राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने हवाई किराया कम रखने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि इससे आम यात्री को परेशानी होती है.
रांची एयरपोर्ट पर हुए प्रोग्राम को संबोधित करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि जिनके नाम पर इस एयरपोर्ट की शुरुआत हुई, उन भगवान बिरसा मुंडा जी की महान प्रतिमा का लोकार्पण करने का मुझे मौका मिला. इसके लिए मैं यहां मौजूद लोगों और सभी को बधाई देता हूं. यह प्रतिमा के उद्घाटन का अवसर नहीं है, बल्कि झारखंड के आदिवासियों के आत्म-सम्मान और आधुनिक विकास के संगम को सम्मान देने का अवसर है.
उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हमारे एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों के केंद्र नहीं होने चाहिए, बल्कि आज जिस तरह से हमारे एयरपोर्ट बढ़ रहे हैं और उनकी पहचान बन रही है, वह राज्य की, खासकर वहां के लोगों की और उनकी संस्कृति की पहचान बन रही है. आज अगर हम देश को देखें, तो जहां भी कोई एयरपोर्ट उस राज्य की आर्थिक गतिविधि, रोजगार के मौकों, संस्कृति, खेती, व्यापार और कॉमर्स से जुड़ा है, हमारे एयरपोर्ट इन सबका केंद्र बन रहे हैं. इसलिए, पहले के समय में लोग सड़कों की मांग करते थे, लेकिन आज एक अच्छे एयरपोर्ट की मांग है.
10 साल में बढ़े एयरपोर्ट्स की संख्या
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में हमारे एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो गई है, पैसेंजर ट्रैफिक दोगुना हो गया है और एयरक्राफ्ट की संख्या भी दोगुनी हो गई है. जब नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब देश में कुल 74 एयरपोर्ट थे, जो अब 165 हो गए हैं. रांची एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा कि इसे जल्द से जल्द इंटरनेशनल बनाने और कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है. केंद्र सरकार इस एयरपोर्ट के विस्तार को टॉप प्रायोरिटी के तौर पर आगे बढ़ाएगी.
उन्होंने कहा कि हमें रांची को काशी विश्वनाथ मंदिर से जोड़ने की जरूरत है. मेरा कहना है कि हमें रांची एयरपोर्ट को काशी विश्वनाथ मंदिर और पूरी दुनिया से जोड़ने की जरूरत है, इसलिए हम दोनों पर काम करेंगे. दूर-दराज के शहरों से काम के लिए रांची आने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए इसे हर राजधानी और हर शहर से जोड़ना जरूरी है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट की सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश करेगी.
17 लाख से 27 लाख हुई यात्रियों की सालाना संख्या
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि वह पिछले पांच सालों से यहां यात्रियों की संख्या देख रहे हैं. पांच साल पहले यहां से हर साल करीब 17 लाख यात्री सफर करते थे, लेकिन आज 27 लाख लोग सालाना सफर करते हैं. एयरपोर्ट विस्तार के लिए राज्य सरकार से बातचीत कर आगे काम किया जाएगा. डिफेंस और स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत के बाद जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा.
झारखंड के अन्य शहरों में भी होगी एयर कनेक्टिविटी
उन्होंने कहा कि चाहे रांची एयरपोर्ट हो या झारखंड के दूसरे एयरपोर्ट, खासकर दुमका, जमशेदपुर, हजारीबाग, चाईबासा और डाल्टनगंज, सभी में एयर कनेक्टिविटी होगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे नागरिक उड्डयन में आज से हवाई यात्रा से जुड़ी फ्लाइट्स की दूसरी शिफ्ट शुरू होने जा रही है, जिसके लिए हमने बजट में करीब 29,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
वेस्ट एशिया संकट के संभावित असर से निपटने के लिए रहें तैयार - केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू
केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने इस दौरान ऊर्जा संकट को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि देश को वेस्ट एशिया में बढ़ते संकट के किसी भी संभावित असर से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए, हालांकि अभी भारत के लिए स्थिति "चिंताजनक नहीं है". उन्होंने कहा, "अभी स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन हमें अलर्ट रहने की जरूरत है. सिविल एविएशन समेत हर सेक्टर को असर का अंदाजा लगाना होगा और शॉर्ट-टर्म, मीडियम-टर्म और लॉन्ग-टर्म स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी."
वैश्विक अनिश्चितता के बीच यात्रा के बढ़ते खर्च की चिंताओं पर, नायडू ने कहा कि केंद्र ने घरेलू यात्रियों को किसी भी बोझ से बचाने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने किराए को स्थिर करने और एविएशन सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए एयरपोर्ट पर एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों के साथ-साथ लैंडिंग और पार्किंग चार्ज भी कम कर दिए हैं. पिछले हफ्ते, दिल्ली सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैल्यू-एडेड टैक्स 25 परसेंट से घटाकर 7 परसेंट कर दिया.
नायडू ने कहा, "रोजाना लगभग पांच लाख पैसेंजर घरेलू मार्ग पर सफर करते हैं. हम लगातार हवाई किराए पर नजर रख रहे हैं. अगर डिमांड बढ़ती है, तो हम कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे और ज्यादा एयरक्राफ्ट लगाएंगे."
अहमदाबाद में पिछले साल हुए प्लेन क्रैश की चल रही जांच के बारे में, नायडू ने कहा कि जांच अपने आखिरी स्टेज में है और इसे "निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल तरीके से" किया जा रहा है. फाइनल रिपोर्ट जल्द ही जारी की जाएगी और यह वैश्विक जांच में खरी उतरेगी.
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