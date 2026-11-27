कैबिनेट की बैठक के बाद परिसीमन संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी, 50 फीसदी सीट बढ़ाने का प्रस्ताव
कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला: बैठक के बाद परिसीमन संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी, 50 फीसदी सीट बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर
Published : November 27, 2026 at 3:11 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में परिसीमन विधेयक को मंजूरी दी गई, जिसमें संसदीय सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव है.
यह मंजूरी संसद के विशेष सत्र के बुलाए जाने से कुछ दिन पहले मिली है. सूत्रों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (BJP) एक 'व्हिप' जारी करेगी, जिसमें उसके सभी सांसदों को आगामी बैठकों के दौरान लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में मौजूद रहने का निर्देश दिया जाएगा.
कैबिनेट की बैठक, जो दोपहर 1 बजे शुरू हुई, उसी समय हुई जब राष्ट्रीय राजधानी के पूसा परिसर में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक चल रही थी.
ये घटनाक्रम लोकसभा सचिवालय द्वारा गुरुवार को की गई उस घोषणा के बाद सामने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि 18वीं लोकसभा के आठवें सत्र का दूसरा भाग 30 नवंबर से शुरू होगा और इसके 3 दिसंबर तक चलने की उम्मीद है.
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने अनुरोध किया है कि जरूरी सरकारी कामकाज निपटाने के लिए लोकसभा की बैठक 30 नवंबर को और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर को फिर से बुलाई जाए.
हालांकि अधिकारियों ने विधायी एजेंडे का खुलासा नहीं किया है, लेकिन आगामी बैठकों ने 'परिसीमन विधेयक' (जिसके तहत लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है) और 'महिला आरक्षण विधेयक' के पेश किए जाने को लेकर राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी है. संसद की पिछली बैठक मानसून सत्र के दौरान हुई थी, जो 13 अगस्त को समाप्त हुआ था.
इस बीच, पूसा (PUSA) परिसर में शुक्रवार और शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी और राज्य प्रभारी बैठक कर रहे हैं. इस बैठक का उद्देश्य राजनीतिक रणनीति तैयार करना और पार्टी तथा सरकार के बीच बेहतर तालमेल बिठाना है.
इससे पहले एएनआई (ANI) ने पार्टी सूत्रों के हवाले से बताया था कि भाजपा नेतृत्व उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा सहित पांच राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा कर रहा है.
माना जा रहा है कि इन चर्चाओं में बूथ-स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, सदस्यता अभियान चलाने और चुनाव प्रचार की योजना बनाने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा. नई संगठनात्मक टीम के कार्यभार संभालने के बाद, यह मोदी की पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ दूसरी बैठक है.