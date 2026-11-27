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कैबिनेट की बैठक के बाद परिसीमन संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी, 50 फीसदी सीट बढ़ाने का प्रस्ताव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में परिसीमन विधेयक को मंजूरी दी गई, जिसमें संसदीय सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव है.

यह मंजूरी संसद के विशेष सत्र के बुलाए जाने से कुछ दिन पहले मिली है. सूत्रों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (BJP) एक 'व्हिप' जारी करेगी, जिसमें उसके सभी सांसदों को आगामी बैठकों के दौरान लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में मौजूद रहने का निर्देश दिया जाएगा.

कैबिनेट की बैठक, जो दोपहर 1 बजे शुरू हुई, उसी समय हुई जब राष्ट्रीय राजधानी के पूसा परिसर में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक चल रही थी. ये घटनाक्रम लोकसभा सचिवालय द्वारा गुरुवार को की गई उस घोषणा के बाद सामने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि 18वीं लोकसभा के आठवें सत्र का दूसरा भाग 30 नवंबर से शुरू होगा और इसके 3 दिसंबर तक चलने की उम्मीद है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने अनुरोध किया है कि जरूरी सरकारी कामकाज निपटाने के लिए लोकसभा की बैठक 30 नवंबर को और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर को फिर से बुलाई जाए.