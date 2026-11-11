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मोदी कैबिनेट के फैसले: 'युगे युगीन भारत' संग्रहालय बनेगा, उर्वरकों पर 62370 करोड़ रुपये की सब्सिडी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ( PTI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट ने दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर के दोबारा उपयोग के माध्यम से 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' के विकास को मंजूरी दी है. इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 3,230 करोड़ रुपये है.

प्रधानमंत्री मोदी ने 18 मई, 2023 को इस महत्वाकांक्षी संग्रहालय परियोजना की घोषणा की थी. अधिकारियों के अनुसार, इसे एक ऐसे महत्वपूर्ण संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा, जो भारत की, समृद्ध सभ्यतागत विरासत की निरंतरता, विविधता और संपन्नता को प्रदर्शित करेगा. इसमें देश की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को एक एकीकृत कहानी के जरिये प्रस्तुत किया जाएगा.

अधिकारियों ने बताया कि लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर के प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र में फैला यह संग्रहालय, समकालीन संग्रहालय पद्धतियों, 'इमर्सिव' तकनीकों और आगंतुकों पर केंद्रित व्याख्या को एक साथ लाएगा. उन्होंने बताया कि प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संग्रहालयों के मानकों पर खरा उतरने वाला 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' दुनिया का ऐसा संग्रहालय माना जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा 'डिस्प्ले क्षेत्र' है. रबी सत्र में फॉस्फेटिक, पोटाश उर्वरक के लिए 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी सरकार ने रबी सत्र 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को बुधवार को मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रबी सत्र 2026-27 (अक्टूबर, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरक पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की दरें तय करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पीएंडके उर्वरकों के लिए 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की है. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उर्वरकों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है. मंत्री ने कहा कि हालांकि, सरकार ने पर्याप्त उर्वरक सब्सिडी देकर किसानों के हितों की रक्षा की है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भू-राजनीतिक उथल-पुथल से किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है. वैष्णव ने कहा कि डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) की कीमत 50 किलोग्राम के प्रति बोरे पर 1,350 रुपये पर बरकरार रहेगी. स्टैंड-अप इंडिया योजना 31 मार्च 2031 तक बढ़ाई गई