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परिसीमन और महिला आरक्षण संशोधनों को कैबिनेट की मंजूरी, विशेष सत्र में दो-तिहाई बहुमत की परीक्षा

लोकसभा (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े तीन महत्वपूर्ण बिलों को मंजूरी दे दी है. इनमें 131वां (या संशोधित) संविधान संशोधन बिल, परिसीमन बिल और केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित बिल शामिल हैं. इनका मकसद 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करना और संसद की सीटों का विस्तार करना है.

सरकार के सूत्रों की माने तो नए फॉर्मूले के मुताबिक लोकसभा सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित मौजूदा हिस्से के आधार पर तय होगी और हर राज्य की मौजूदा सीटों में समान रूप से 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी. इससे राज्यों का परस्पर प्रतिनिधित्व का हिस्सा 2051 तक फ्रीज रहेगा.