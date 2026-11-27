परिसीमन और महिला आरक्षण संशोधनों को कैबिनेट की मंजूरी, विशेष सत्र में दो-तिहाई बहुमत की परीक्षा
कैबिनेट की बैठक में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े तीन महत्वपूर्ण बिलों को मंजूरी दे दी. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : November 27, 2026 at 7:56 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े तीन महत्वपूर्ण बिलों को मंजूरी दे दी है. इनमें 131वां (या संशोधित) संविधान संशोधन बिल, परिसीमन बिल और केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित बिल शामिल हैं. इनका मकसद 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करना और संसद की सीटों का विस्तार करना है.
सरकार के सूत्रों की माने तो नए फॉर्मूले के मुताबिक लोकसभा सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित मौजूदा हिस्से के आधार पर तय होगी और हर राज्य की मौजूदा सीटों में समान रूप से 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी. इससे राज्यों का परस्पर प्रतिनिधित्व का हिस्सा 2051 तक फ्रीज रहेगा.
नई सीटों की बाउंड्री (सीमांकन/demarcation) का आधार 2011 की जनगणना होगी. इस व्यवस्था को दक्षिणी राज्यों की चिंता को देखते हुए किया गया है ताकि उनका समाधान हो सके जो जनसंख्या आधारित पुनर्वितरण से अपने हिस्से में कमी को लेकर डरे हुए हैं.
इस परिसीमन बिल के पारित होने के बाद लोकसभा की मौजूदा ताकत 543 से बढ़कर करीब 815 से 850 सीटों तक पहुंचने का अनुमान है जिनमें राज्यों से 815 तक और केंद्रशासित प्रदेशों से 35 तक बढ़ सकती हैं.
इसके अलावा विधानसभाओं में भी अधिकतम विधायकों की संख्या 650 तक बढ़ाने का प्रावधान है, ताकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों का बंटवारा न करना पड़े. महिला आरक्षण 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ा है और इन बिलों के जरिए इसे जल्दी लागू करने का रास्ता साफ होगा. अप्रैल 2026 में भी सरकार ने ऐसा ही प्रयास किया था लेकिन यह बिल विपक्ष की वजह से गिर गया था और लोकसभा में 298-230 मतों से गिर गया था, क्योंकि दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला था.
सूत्रों की माने तो अब सरकार को भरोसा है कि जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल हो जाएगा. जिनमें पार्टी सूत्रों के मुताबिक डीएमके (तमिलनाडु का करीब 7.2 फीसदी हिस्सा सुरक्षित रखने की शर्त पर), वाईएसआरसीपी (क्षेत्रीय संतुलन की गारंटी पर), NCP (शरद पवार गुट) और कुछ अन्य विपक्षी दलों से समर्थन के संकेत मिल रहे हैं. सूत्रों की माने तो सुप्रिया सुले ने बिल देखने के बाद फैसला लेने की बात कही है, जबकि वाईएसआरसीपी ने क्षेत्रीय संतुलन की शर्त रखी है.
संसदीय कार्यक्रम के मुताबिक सूत्रों की माने तो सोमवार सुबह 10 बजे लोकसभा की कार्यमंत्रणा समिति (Business Advisory Committee) की बैठक होगी, जिसमें फ्लोर लीडर्स शामिल होंगे. लोकसभा में 10 से 12 घंटे की चर्चा का अनुमान है. बिल 30 नवंबर को लोकसभा में पेश होगा और उस पर वोटिंग 1 दिसंबर शाम 4 बजे हो सकती है.
सूत्रों के मुताबिक परिसीमन से जुड़े पुराने दो बिलों को सरकार सोमवार सुबह 11 बजे वापस ले लेगी. राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर से शुरू होगी और विशेष सत्र 3 दिसंबर तक चलेगा. यह कदम दक्षिणी राज्यों की आशंकाओं को दूर करते हुए महिला आरक्षण और बड़े संसद के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाएगा. हालांकि विपक्ष अभी बिल के फाइनल प्रिंट की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन सूत्रों की माने तो सरकार को समर्थन जुटाने में सफलता मिलती दिख रही है.
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