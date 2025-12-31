केंद्रीय कैबिनेट : ओडिशा में एनएच-326 के चौड़ीकरण और मजबूतीरण व महाराष्ट्र में नासिक-सोलापुर छह-लेन राजमार्ग परियोजना को दी मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर, 20,668 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी गई.
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को दो प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी. इनमें ओडिशा में एनएच-326 के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण और महाराष्ट्र में 6-लेन ग्रीनफ़ील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के दो प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी.
इन फैसलों के तहत ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-326 के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के काम (कुल लंबाई: 206 किमी) पर भी मुहर लगा दी गई इसके अलावा महाराष्ट्र में 6-लेन ग्रीनफील्ड नासिक–सोलापुर कॉरिडोर (कुल लंबाई: 374 किमी) को मंजूरी प्रदान की गई.
मीडिया को जानकारी देते हुए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मौजूदा 2-लेन को पक्की सड़क के साथ 2-लेन करने के प्रोजेक्ट को चौड़ा करने और मजबूत करने की कुल लागत 1,526.21 करोड़ रुपये है, जिसमें 966.79 करोड़ रुपये की सिविल कंस्ट्रक्शन लागत शामिल है.
उन्होंने आगे कहा कि एनएच-326 के अपग्रेडेशन से सफ़र तेज़, सुरक्षित और ज़्यादा भरोसेमंद हो जाएगा, जिससे दक्षिणी ओडिशा का पूरा विकास होगा, खासकर गजपति, रायगढ़ और कोरापुट ज़िलों को फ़ायदा होगा.
बेहतर रोड कनेक्टिविटी से लोकल कम्युनिटी, इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और टूरिज्म सेंटर को सीधा फायदा होगा, क्योंकि इससे मार्केट, हेल्थकेयर और नौकरी के मौके आसानी से मिल जाएंगे, जिससे इलाके की समावेशी विकास में मदद मिलेगी.
हालांकि नेशनल हाईवे (NH-326) के मोहना-कोरापुट सेक्शन की भौगोलिक स्थिति अभी खराब है. साथ ही मौजूदा रोड अलाइनमेंट, कैरिजवे की चौड़ाई की कमियों की वजह से भारी गाड़ियों का सुरक्षित और अच्छे से आना-जाना मुश्किल होता है और तटीय बंदरगाहों और इंडस्ट्रियल सेंटर्स तक माल की आवाजाही कम हो जाती है.
उन्होंने कहा, "कॉरिडोर को जियोमेट्रिक करेक्शनके साथ पक्के शोल्डर के साथ 2-लेन का बनाकर, ब्लैक स्पॉट हटाकर और फुटपाथ को मजबूत करके इन दिक्कतों को दूर किया जाएगा, जिससे सामान और यात्रियों का सुरक्षित और बिना रुकावट आना-जाना हो सकेगा और गाड़ी चलाने का खर्च कम होगा."
इस अपग्रेडेशन से मोहना-कोरापुट से बड़े आर्थिक और रसद गलियारे तक सीधी और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी – जो एनएच-26, एनएच-59, एनएच-16 और रायपुर-विशाखापत्तनम कॉरिडोर से जुड़ेगा और गोपालपुर पोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट और कई रेलवे स्टेशनों तक लास्ट-माइल एक्सेस को बेहतर करेगा.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कॉरिडोर ज़रूरी औद्योगिक और रसद नोड्स और एजुकेशन/टूरिज्म हब को जोड़ता है, जिससे माल की आवाजाही तेज़ होती है, यात्रा का समय कम होता है और इलाके का आर्थिक विकास होता है.
यह प्रोजेक्ट दक्षिणी ओडिशा (गजपति, रायगढ़ और कोरापुट ज़िले) में है और इससे गाड़ियों की आवाजाही तेज़ और सुरक्षित होकर, इंडस्ट्रियल और टूरिज़्म ग्रोथ को बढ़ावा देकर और ज़रूरी और आदिवासी इलाकों में सर्विसेज़ तक पहुंच को बेहतर बनाकर, इंट्रा-स्टेट और इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार होगा.
लागू करने की रणनीति और लक्ष्य
- यह काम EPC मोड में किया जाएगा।.कॉन्ट्रैक्टर्स को जानी-मानी कंस्ट्रक्शन और क्वालिटी-एश्योरेंस टेक्नोलॉजी अपनानी होंगी, जिसमें प्रीकास्ट बॉक्स-टाइप स्ट्रक्चर और प्रीकास्ट ड्रेन, पुलों और ग्रेड सेपरेटर के लिए प्रीकास्ट आरसीसी/पीएससी गर्डर, रीइनफोर्स्ड-अर्थ वॉल के हिस्सों पर प्रीकास्ट क्रैश बैरियर और फ्रिक्शन स्लैब, और पेवमेंट लेयर्स में सीमेंट ट्रीटेड सब-बेस (CTSB) शामिल हो सकते हैं.
- क्वालिटी और प्रोग्रेस को नेटवर्क सर्वे व्हीकल (NSV), समय-समय पर ड्रोन-मैपिंग जैसे खास सर्वे और मॉनिटरिंग टूल्स से वेरिफ़ाई किया जाएगा. रोज़ाना सुपरविज़न एक अपॉइंटेड अथॉरिटी इंजीनियर करेगा और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम (PMIS) के ज़रिए की जाएगी.
- हर पैकेज के लिए तय तारीख से 24 महीने में काम पूरा करने का टारगेट है, जिसके बाद पांच साल का डिफेक्ट लायबिलिटी/मेंटेनेंस पीरियड होगा (कुल कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट 7 साल का है: 2 साल कंस्ट्रक्शन + 5 साल DLP). कानूनी मंज़ूरी और ज़रूरी जमीन का कब्ज़ा पूरा होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा.
रोज़गार सृजन क्षमता सहित प्रमुख प्रभाव
- इस प्रोजेक्ट का मकसद ओडिशा के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों के बीच ट्रैफिक की तेज़ और सुरक्षित आवाजाही और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है, खासकर गजपति, रायगढ़ और कोरापुट जिलों को राज्य के बाकी हिस्सों और पड़ोसी आंध्र प्रदेश से जोड़ना. बेहतर रोड नेटवर्क से इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा और हेल्थकेयर सुविधाओं तक पहुंच बढ़ेगी, और दक्षिणी ओडिशा के आदिवासी और पिछड़े इलाकों के पूरे सामाजिक-आर्थिक विकास में मदद मिलेगी.
- कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के समय की जाने वाली अलग-अलग एक्टिविटीज से स्किल्ड, सेमी-स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के बड़े मौके मिलने की उम्मीद है. यह प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मटीरियल की सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, इक्विपमेंट मेंटेनेंस और उससे जुड़ी सर्विसेज में शामिल लोकल इंडस्ट्रीज़ को भी बढ़ावा देगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलेगा.
- यह प्रोजेक्ट ओडिशा राज्य में है और तीन जिलों — गजपति, रायगढ़ा और कोरापुट से होकर गुज़रता है. यह कॉरिडोर मोहना, रायगढ़ा, लक्ष्मीपुर और कोरापुट जैसे बड़े शहरों को जोड़ता है, जिससे ओडिशा के अंदर बेहतर इंट्रा-स्टेट कनेक्टिविटी मिलती है और एनएत-326 के दक्षिणी सिरे से आंध्र प्रदेश के साथ इंटर-स्टेट लिंकेज बेहतर होता है.
दूसरा प्रोजेक्ट, जिसे आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने भी मंज़ूरी दे दी है, महाराष्ट्र में बीओटी (Toll) मोड पर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन है. प्रोजेक्ट की लंबाई 374 किलोमीटर है और कुल पूंजी लागत 19,142 करोड़ है.
मंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट नासिक, अहिल्यानगर, सोलापुर जैसे ज़रूरी क्षेत्रीय शहरों को कनेक्टिविटी देगा, जो मैप में दिखाए गए कुरनूल से जुड़ेंगे. यह इंफ्रास्ट्रक्चर पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान प्रिंसिपल के तहत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आसान बनाने के लिए एक अहम कदम है.
उन्होंने कहा कि नासिक से अक्कलकोट तक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को वधावन पोर्ट इंटरचेंज के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, नासिक में एनएच-60 (आदेगांव) के जंक्शन पर आगरा-मुंबई कॉरिडोर और पंगरी (नासिक के पास) में समृद्धि महामार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव है. प्रस्तावित कॉरिडोर वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट तक कनेक्टिविटी देगा. चेन्नई पोर्ट एंड से, चेन्नई से हसापुर (MH बॉर्डर) तक थिरुवल्लूर, रेनिगुंटा, कडप्पा और कुरनूल (700 km लंबा) होते हुए 4-लेन कॉरिडोर पहले से ही बन रहे हैं.
वैष्णव ने कहा, “प्रस्तावित एक्सेस-कंट्रोल्ड सिक्स-लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कॉरिडोर का मुख्य मकसद यात्रा की कुशलता में सुधार करना है और इससे यात्रा का समय 17 घंटे कम होने और यात्रा की दूरी 201 किलोमीटर कम होने की उम्मीद है. नासिक – अक्कलकोट (सोलापुर) कनेक्टिविटी से कोप्पर्थी और ओरवाकल के प्रमुख नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NICDC) नोड्स से शुरू होने और खत्म होने वाले माल के लिए लॉजिस्टिक्स की कुशलता में सुधार होगा. सेक्शन का नासिक – तालेगांव दिघे हिस्सा पुणे-नासिक एक्सप्रेसवे के विकास की ज़रूरत को भी पूरा करता है, जिसे एनआईसीडीसी ने महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नए एक्सप्रेसवे के एक हिस्से के रूप में पहचाना है.”
यह प्रोजेक्ट एक हाई स्पीड कॉरिडोर देता है जिसे बेहतर सुरक्षा और बिना रुकावट ट्रैफिक मूवमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे यात्रा का समय, भीड़भाड़ और परिचालन लागत कम होगी. उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि यह प्रोजेक्ट इस इलाके में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएगा, जिससे नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव और सोलापुर जिलों के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद मिलेगी.
6-लेन का एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, जिसमें टोलिंग कम होगी, गाड़ियों की औसत गति 60 किलोमीटर प्रतिघंटा होगी और सुरक्षित स्पीड 100 किलोमीटर प्रतिघंटा होगी. इससे कुल यात्रा का समय लगभग 17 घंटे हो जाएगा, साथ ही पैसेंजर और मालवाहक गाड़ियों, दोनों के लिए सुरक्षित, तेज़ और बिना रुकावट कनेक्टिविटी मिलेगी.
इस प्रोजेक्ट से लगभग 251.06 लाख लोगों को सीधा रोज़गार और 313.83 लाख लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार पैदा होगा. मंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से प्रस्तावित कॉरिडोर के आस-पास आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी के कारण रोज़गार के और मौके भी मिलेंगे.
