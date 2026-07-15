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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूरिया-2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूरिया-2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है.

Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (file photo-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 15, 2026 at 4:32 PM IST

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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने बुधवार को सात बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी, जिसमें यूरिया-2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति पर फर्टिलाइजर विभाग का प्रस्ताव भी शामिल है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यूरिया-2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति के कई फायदे होंगे. यह नीति देश में गैस-बेस्ड यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देगी. इससे आत्मनिर्भरता का लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी.

इसके अलावा, एनआईपी-2012 की तुलना में मुख्य बदलावों में ज़्यादा पारदर्शिता के लिए निश्चित और परिवर्तनीय लागत को अलग करना, 12 प्रतिशत की फ्लोर लिमिट और 16 प्रतिशत की सीलिंग के साथ एक इक्विटी पर रिटर्न की शुरुआत, और मौजूदा एक्सचेंज रेट के आधार पर चार साल बाद फिक्स्ड कॉस्ट को आईएनआर में बदलकर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कम करना शामिल है.

उन्होंने कहा कि इन उपायों से नई निवेश नीति -2012 की तुलना में एनआईपीयू-2026 के तहत लगाए गए हर प्लांट पर 250 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बचत होने का अनुमान है. उन्होंने आगे कहा कि नई यूरिया निर्माण इकाइयां लगाना, आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया-2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति (NIPU-2026) के तहत कवर किया जाएगा.

खास तौर पर, यूरिया सेक्टर में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए, फर्टिलाइजर विभाग ने 2012 में यूरिया सेक्टर में निवेश के लिए एक नीति फाइनल की थी. यह नीति नवीनीकरण, विस्तार, रिवाइवल/ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए थी.

नई निवेश नीति (NIP) – 2012 के तहत, कुल 6 नई यूरिया यूनिट्स बनाई गई हैं, जिनमें नॉमिनेटेड पीएसयू की जॉइंट वेंचर कंपनियों (JVC) के जरिए बनाई गई 4 यूरिया यूनिट्स और प्राइवेट कंपनियों द्वारा बनाई गई 2 यूरिया यूनिट्स शामिल हैं.

नई निवेश नीति (NIP)-2012 के तहत नए निवेश की अवधि अक्टूबर-2019 तक समाप्त हो गई. अभी, 33 यूरिया बनाने वाली यूनिट चल रही हैं, जिनकी कुल पुनर्मूल्यांकित/स्थापित क्षमता 269.42 एलएमटी है. यूरिया का देसी प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है. देश में यूरिया के देसी उत्पादन और मांग में एक अंतर है जिसे यूरिया के आयात से पूरा किया जाता है.

उन्होंने बताया कि फर्टिलाइजर विभाग को यूरिया यूनिट लगाने के लिए कई प्रस्ताव मिले हैं. इसलिए, यूरिया के लिए एक राष्ट्रीय निवेश नीति जरूरी है.

यूनियन कैबिनेट ने ओडिशा और झारखंड के चार जिलों को कवर करने वाले दो मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को भी मंज़ूरी दी है, जिससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 145 किलोमीटर बढ़ जाएगा.

एनएच (ओ) के तहत 14447.64 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लागत पर हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच छह लेन का ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर और रैंप, लूप्स और फुट ओवरब्रिज शामिल है.

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