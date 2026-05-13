सरकार ने 14 खरीफ फसलों की MSP बढ़ाई, जानिए किस फसल पर कितना बढ़ा दाम
पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फसलों की एमएसपी बढ़ाने के साथ ही कई अहम फैसले लिए गए.
Published : May 13, 2026 at 5:48 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में बुवाई शुरू होने से पहले 14 खरीफ फसलों के एमएसपी को मंजूरी दी गई.
यह जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसानों को सही दाम दिलाने के लिए मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान कर दी गई है.
सरकार के अनुसार, पिछले साल के मुकाबले एमएसपी में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी सूरजमुखी के बीज के लिए 622 रुपये प्रति क्विंटल की गई है, इसके बाद कपास के लिए 557 रुपये प्रति क्विंटल, नाइजरसीड के लिए 515 रुपये प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है.
VIDEO | Delhi: During cabinet briefing, Union Minister Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) says, “Everyone is aware of the kind of geopolitical situation we are facing today. In such circumstances, we have to take all the necessary decisions to become self-reliant. In that… pic.twitter.com/t5xI9OfDBL— Press Trust of India (@PTI_News) May 13, 2026
सरकार ने कहा कि बदला हुआ एमएसपी, यूनियन बजट 2018-19 की घोषणा के मुताबिक है, जिसमें एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत लागत का कम से कम 1.5 गुना तय करने की बात कही गई थी. किसानों के लिए उत्पादन लागत पर अनुमानित मार्जिन सबसे ज़्यादा मूंग में 61 प्रतिशत है, इसके बाद बाजरा और मक्का में 56 प्रतिशत, और तूर/अरहर में 54 प्रतिशत है.
बाकी फसलों के लिए मार्जिन 50 प्रतिशत होने का अनुमान है.सरकार ने कहा कि वह अनाज के अलावा दूसरी फसलों, जैसे दालें, तिलहन और पोषक अनाज या श्री अन्न की खेती को बढ़ावा दे रही है, और इन फसलों के लिए ज़्यादा एमएसपी दे रही है.
कैबिनेट ने पिछले कुछ सालों में खरीद के ट्रेंड पर भी रोशनी डाली. आधिकारिक डेटा के मुताबिक, 2014-15 से 2025-26 के दौरान धान की खरीद 8,418 लाख मीट्रिक टन हुई, जबकि 2004-05 से 2013-14 के दौरान यह 4,590 लाख मीट्रिक टन थी.
2014-15 से 2025-26 के दौरान 14 खरीफ फसलों की खरीद 8,746 लाख मीट्रिक टन हुई, जबकि 2004-05 से 2013-14 के दौरान यह 4,679 लाख मीट्रिक टन थी.
🔰#Cabinet approves increase in the Minimum Support Prices (MSP) for 14 Kharif Crops for Marketing Season 2026-27— PIB India (@PIB_India) May 13, 2026
🔰 Government has increased the MSP of Kharif Crops for Marketing Season 2026-27, to ensure remunerative prices to the growers for their produce
🔰 The highest… pic.twitter.com/XLlB6TM3Nl
सरकार ने कहा कि 2014-15 से 2025-26 के दौरान धान किसानों को एमएसपी भुगतान 16.08 लाख करोड़ रुपये था, जबकि 2004-05 से 2013-14 के दौरान यह 4.44 लाख करोड़ रुपये था. सभी 14 खरीफ फसलों के लिए, 2014-15 से 2025-26 के दौरान किसानों को एमएसपी भुगतान 18.99 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि 2004-05 से 2013-14 के दौरान यह 4.75 लाख करोड़ रुपये था.
इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ने 37,500 करोड़ रुपये के वित्तीय खर्च के साथ सरफेस कोल/लिग्नाइट गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने की एक स्कीम को मंजूरी दी.
मंत्री ने कहा कि यह स्कीम भारत के कोल/लिग्नाइट गैसीफिकेशन कार्यक्रम को तेज करने, 2030 तक 100 मिलियन टन (MT) कोयले को गैसीफाई करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को आगे बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और एलएनजी, यूरिया, अमोनिया और मेथनॉल जैसे मुख्य उत्पाद के आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
उन्होंने बताया, एक महत्वपूर्ण सुधार के तहत, सरकार ने नॉन-रेगुलेटेड सेक्टर (NRS) लिंकेज ऑक्शन फ्रेमवर्क में “कोल गैसीफिकेशन के लिए सिनगैस का प्रोडक्शन” सब-सेक्टर के तहत कोल लिंकेज का समय 30 साल तक बढ़ा दिया है, जिससे कोल गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए लंबे समय की पॉलिसी निश्चितता मिलती है.
इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (AAI) की एमआईएल (MIHAN इंडिया लिमिटेड) को लीज़ पर दी गई ज़मीन के लीज़ पीरियड को 6 अगस्त, 2039 के बाद बढ़ाने की भी मंज़ूरी दी, ताकि एमआईएल, कमर्शियल ऑपरेशन डेट (COD) से 30 साल के लिए नागपुर एयरपोर्ट का लाइसेंस कंसेशनेयर, यानी जीएमआर नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (GNIAL) को दे सके.
मंत्रालय ने कहा कि यह मल्टी-मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर (MIHAN) प्रोजेक्ट के तहत नागपुर एयरपोर्ट के रीजनल एविएशन हब बनने के सफर में एक बड़ा मील का पत्थर है.
2009 में, एएआई और महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (MADC) ने 49:51 के इक्विटी स्ट्रक्चर के साथ एक जॉइंट वेंचर कंपनी (JVC)- एमआईएल बनाई थी. हालांकि 2009 में एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए एएआई के एयरपोर्ट एसेट्स एमआईएल को ट्रांसफर कर दिए गए थे, लेकिन ज़मीन के सीमांकन के मुद्दों के कारण लीज़ डीड में देरी हो गई. इसके बाद, एएआई की जमीन 6 अगस्त, 2039 तक एमआईएल को लीज़ पर दे दी गई है.
केंद्रीय कैबिनेट ने रेल मंत्रालय के अहमदाबाद (सरखेज) – धोलेरा सेमी हाई-स्पीड डबल लाइन प्रोजेक्ट को भी मंज़ूरी दी, जिसकी कुल लागत 20,667 करोड़ रुपये (लगभग) है. यह भारतीय रेलवे का पहला सेमी हाई-स्पीड प्रोजेक्ट होगा, जिसे देश में ही डेवलप की गई टेक्नोलॉजी से प्लान किया गया है.
उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट सेक्शन अहमदाबाद, धोलेरा एसआईआर, आने वाले धोलेरा एयरपोर्ट और लोथल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स (NHMC) के बीच तेज़ कनेक्टिविटी देगा. अहमदाबाद को धोलेरा से जोड़ने से यात्रियों का सफ़र का समय कम होगा, जिससे रोज़ाना आने-जाने में आसानी होगी और उसी दिन वापसी की यात्रा भी हो सकेगी. यह सेमी हाई स्पीड रेलवे न सिर्फ़ दो शहरों को करीब लाएगा, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों को भी एक-दूसरे के करीब लाएगा.
भारत के पहले सेमी हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट के तौर पर, यह प्रोजेक्ट पूरे देश में सेमी हाई-स्पीड रेल के फ़ेज़ में विस्तार के लिए एक रेफ़रेंस मॉडल के तौर पर काम करने वाला एक पायनियर प्रोजेक्ट होगा. नई लाइन का प्रपोज़ल सीधी कनेक्टिविटी देगा और मोबिलिटी को बेहतर बनाएगा. गुजरात के अहमदाबाद ज़िले को कवर करने वाला यह प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 134 किलोमीटर बढ़ा देगा. प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स से लगभग 284 गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिनकी आबादी लगभग 5 लाख है.
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