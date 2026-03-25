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केंद्र ने आव्रजन और वीजा सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए योजना की अवधि पांच साल बढ़ाई

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ( file photo-ANI )

By PTI 2 Min Read

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आव्रजन, वीजा, विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी) योजना की अवधि को पांच साल के लिए बढ़ाने की बुधवार को मंजूरी दे दी. इस योजना का उद्देश्य भारत में आव्रजन, वीजा जारी करने और विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्यों को आपस में जोड़ना एवं उन्हें सुव्यवस्थित करना है. सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 1,800 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ इस योजना को एक अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी. बयान में बताया गया कि योजना का विस्तार केवल एक ‘तकनीकी उन्नयन’ नहीं, बल्कि एक रणनीतिक परिवर्तन है, जो विश्व-स्तरीय आव्रजन और वीजा जारी करने की प्रणाली के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय आवागमन को बढ़ावा देने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है. बयान के मुताबिक, “हाल ही में लागू हुए आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 और इसके बाद के नियमों एवं आदेशों के बाद भविष्य में अवैध प्रवासन से जुड़ी उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए आव्रजन, वीजा, विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग प्रणाली को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाना अनिवार्य हो गया है.”