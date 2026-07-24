ETV Bharat / bharat

10 साल की जेल, 10 करोड़ जुर्माना, पेपर लीक पर कड़ी सजा वाले बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी

मोदी कैबिनेट की बैठक ( file photo-ANI )

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद, केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को पेपर लीक के लिए सख्त सज़ा पक्का करने वाले एक ड्राफ्ट बिल को मंज़ूरी दे दी. केंद्र ने 2024 में भी एक नया कानून लाया था, जब उसे पेपर लीक के बड़े विवादों का सामना करना पड़ा था. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों की रोकथाम) एक्ट, 2024 को मंज़ूरी देने के लगभग चार महीने बाद, बिल को जून 2024 में नोटिफाई किया गया था, जब कथित नीट और नेट पेपर लीक की वजह से गुस्सा बहुत ज़्यादा था. इस कानून से पहले, केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा पब्लिक एग्जामिनेशन कराने में शामिल अलग-अलग संस्थाओं द्वारा अपनाए गए गलत तरीकों या किए गए अपराधों से निपटने के लिए कोई खास ठोस कानून नहीं था. इस एक्ट का मकसद संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे, बैंकिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) वगैरह द्वारा आयोजित पब्लिक एग्जाम में गलत तरीकों के इस्तेमाल को रोकना है.