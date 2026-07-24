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10 साल की जेल, 10 करोड़ जुर्माना, पेपर लीक पर कड़ी सजा वाले बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने 24 जुलाई को पेपर लीक के मामलों में सख्त सजा सुनिश्चित करने वाले एक ड्राफ्ट बिल को मंज़ूरी दे दी.

Modi cabinet meeting
मोदी कैबिनेट की बैठक (file photo-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 24, 2026 at 4:16 PM IST

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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद, केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को पेपर लीक के लिए सख्त सज़ा पक्का करने वाले एक ड्राफ्ट बिल को मंज़ूरी दे दी.

केंद्र ने 2024 में भी एक नया कानून लाया था, जब उसे पेपर लीक के बड़े विवादों का सामना करना पड़ा था. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों की रोकथाम) एक्ट, 2024 को मंज़ूरी देने के लगभग चार महीने बाद, बिल को जून 2024 में नोटिफाई किया गया था, जब कथित नीट और नेट पेपर लीक की वजह से गुस्सा बहुत ज़्यादा था.

इस कानून से पहले, केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा पब्लिक एग्जामिनेशन कराने में शामिल अलग-अलग संस्थाओं द्वारा अपनाए गए गलत तरीकों या किए गए अपराधों से निपटने के लिए कोई खास ठोस कानून नहीं था.

इस एक्ट का मकसद संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे, बैंकिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) वगैरह द्वारा आयोजित पब्लिक एग्जाम में गलत तरीकों के इस्तेमाल को रोकना है.

पहले के बिल में नकल रोकने के लिए कम से कम तीन से पांच साल की जेल का प्रावधान था और नकल के संगठित अपराध में शामिल लोगों को पांच से 10 साल की जेल और कम से कम 10 करोड़ रुपये का फाइन लगेगा.

बिल में "सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा दूसरी सरकारी एजेंसियों की सर्विस लेना", "मानदंड, मानक और दिशानिर्देश तैयार करना" और "गलत तरीकों या अपराधों की घटनाओं की रिपोर्टिंग" वगैरह के प्रावधान थे.

अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता बिल
बताया जाता है कि संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए थे. अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद सभी की नजर अगले हफ्ते संसद पर रहेगी, जहां इस अहम विधेयक को पेश किए जाने की संभावना है.

केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी किया. सरकार ने 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया है. उन्होंने विनीत जोशी की जगह यह जिम्मेदारी संभाली है.

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