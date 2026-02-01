विकसित भारत के विजन को नई गति देगा केंद्रीय बजट: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
यह बजट 'विकसित भारत @2047' की संकल्पना को न केवल धरातल पर उतारेगा, बल्कि इसे और अधिक सशक्त भी करेगा-मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
Published : February 1, 2026 at 7:07 AM IST
नई दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर बड़ा उत्साह जताया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश करने से चंद घंटे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्वास व्यक्त किया कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाने वाला यह बजट 'विकसित भारत @2047' की संकल्पना को न केवल धरातल पर उतारेगा, बल्कि इसे और अधिक सशक्त भी करेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, यह बजट उस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा.
2047 के लक्ष्य की ओर मजबूत कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन भारत को एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र बनाने का है. उन्होंने जोर देकर कहा, "आगामी बजट देश के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखेगा. यह मात्र एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होगा." रेखा गुप्ता के अनुसार, बुनियादी ढांचे (Infrastructure) में निवेश और तकनीकी प्रगति केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है, जिसका सीधा लाभ आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा.
दिल्ली की प्रगति में केंद्र का योगदान सराहनीय
मुख्यमंत्री ने अंत में यह उम्मीद जताई कि आगामी बजट में दिल्ली के समग्र विकास के लिए विशेष प्रावधान होंगे, जिससे राजधानी की विकास यात्रा को नई गति मिलेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली की प्रगति में केंद्र का योगदान सराहनीय रहा है और भविष्य में यह तालमेल दिल्ली को एक आधुनिक और समृद्ध वैश्विक शहर बनाने में सहायक होगा.
