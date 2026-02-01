ETV Bharat / bharat

विकसित भारत के विजन को नई गति देगा केंद्रीय बजट: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

यह बजट 'विकसित भारत @2047' की संकल्पना को न केवल धरातल पर उतारेगा, बल्कि इसे और अधिक सशक्त भी करेगा-मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

'विकसित भारत @2047' की संकल्पना को न केवल धरातल पर उतारेगा -
'विकसित भारत @2047' की संकल्पना को न केवल धरातल पर उतारेगा -सीएम रेखा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 1, 2026 at 7:07 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर बड़ा उत्साह जताया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश करने से चंद घंटे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्वास व्यक्त किया कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाने वाला यह बजट 'विकसित भारत @2047' की संकल्पना को न केवल धरातल पर उतारेगा, बल्कि इसे और अधिक सशक्त भी करेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, यह बजट उस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा.

2047 के लक्ष्य की ओर मजबूत कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन भारत को एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र बनाने का है. उन्होंने जोर देकर कहा, "आगामी बजट देश के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखेगा. यह मात्र एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होगा." रेखा गुप्ता के अनुसार, बुनियादी ढांचे (Infrastructure) में निवेश और तकनीकी प्रगति केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है, जिसका सीधा लाभ आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा.

बजट विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा-सीएम रेखा
बजट विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा-सीएम रेखा (ETV Bharat)
दिल्ली के विकास को मिलेंगे 'पंख'राजधानी दिल्ली के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि केंद्र के बजटीय प्रावधानों का सकारात्मक प्रभाव दिल्ली की विकास योजनाओं पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा. उन्होंने 'विकसित भारत' के साथ 'विकसित दिल्ली' की अवधारणा को जोड़ते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से ही दिल्ली में बुनियादी ढांचे का कायाकल्प हो रहा है.
दिल्ली के विकास को मिलेंगे 'पंख'
दिल्ली के विकास को मिलेंगे 'पंख' (ETV Bharat)
यमुना स्वच्छता और मेट्रो विस्तार पर जोरमुख्यमंत्री ने केंद्र के साथ चल रही साझा परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए चल रहे प्रोजेक्ट्स और नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के निर्माण में केंद्र का निरंतर वित्तीय और तकनीकी सहयोग मिल रहा है. साथ ही कहा कि दिल्ली मेट्रो के आगामी चरणों के विस्तार में केंद्र की निर्णायक भूमिका है. केंद्र और दिल्ली सरकार की साझेदारी से राजधानी का परिवहन ढांचा विश्वस्तरीय बन रहा है.सौर ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षणस्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र की योजनाओं की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' दिल्ली जैसे महानगर के लिए गेम-चेंजर साबित हो रही है. इससे न केवल पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है, बल्कि मध्यम वर्ग को बिजली बिलों से राहत भी मिल रही है. सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार केंद्र के साथ मिलकर काम कर रही है.

दिल्ली की प्रगति में केंद्र का योगदान सराहनीय
मुख्यमंत्री ने अंत में यह उम्मीद जताई कि आगामी बजट में दिल्ली के समग्र विकास के लिए विशेष प्रावधान होंगे, जिससे राजधानी की विकास यात्रा को नई गति मिलेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली की प्रगति में केंद्र का योगदान सराहनीय रहा है और भविष्य में यह तालमेल दिल्ली को एक आधुनिक और समृद्ध वैश्विक शहर बनाने में सहायक होगा.

ये भी पढ़ें :

केंद्रीय बजट 2026 में आम आदमी को राहत की आस, टैक्स पर भी नजर; जानें विशेषज्ञ की राय

बजट 2026: बजट से पहले दिल्ली की गृहणियों का दर्द, 'किचन का बजट बिगड़ा, सरकार दे राहत'

TAGGED:

BUDGET CM REKHA GUPTA
DELHI CHIEF MINISTER REKHA GUPTA
MOMENTUM TO VISION OF DEVELOP INDIA
बजट को लेकर बोलीं रेखा गुप्ता
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.