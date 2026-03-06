ETV Bharat / bharat

भारतीय कृषि को निर्यात आधारित, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि और ग्रामीण बदलाव पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित किया ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि इस साल का केंद्रीय बजट खेती और गांव के बदलाव को बढ़ावा देता है, उन्होंने खेती के सेक्टर में टेक्नोलॉजी का कल्चर (प्रौद्योगिकी की संस्कृति) लाने की जरूरत पर बल दिया क्योंकि यह टेक्नोलॉजी की सदी है. 'कृषि और ग्रामीण परिवर्तन' पर बजट के बाद आयोजित एक वेब गोष्ठी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि, एग्रीस्टैक के जरिए, सरकार खेती के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बना रही है. इसके तहत, एक डिजिटल पहचान, किसान आईडी बनाई जा रही है. अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की आईडी बनाई जा चुकी हैं. पीएम मोदी ने आगे कहा कि, खेती और विश्वकर्मा अर्थव्यवस्था की मुख्य नींव हैं क्योंकि खेती भारत की लंबे समय की विकास यात्रा का एक अहम हिस्सा है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है. उन्होंने कहा कि, पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए लगभग 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मिले हैं. अलग-अलग तरह के जलवायु के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं और ग्लोबल डिमांड बदल रही है. भारत में अलग-अलग तरह का जलवायु है और लोगों को इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए क्योंकि भारत कृषि-जलवायु क्षेत्र के मामले में धनी है. ऑर्गेनिक फूड पर फोकस करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दुनिया तेजी से स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रही है, और समग्र स्वास्थ्य सेवा और जैविक उत्पाद पर ध्यान बढ़ रहा है. इस बदलाव पर जोर देते हुए, उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाने की अपील की, और कहा कि इस तरह का तरीका भारतीय खेती के उत्पाद को दुनिया भर के बाजार तक पहुंचाने के नए रास्ते खोल सकता है.