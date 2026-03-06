भारतीय कृषि को निर्यात आधारित, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि कृषि भारत की लंबे समय की विकास यात्रा का एक अहम हिस्सा है.
Published : March 6, 2026 at 1:50 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि इस साल का केंद्रीय बजट खेती और गांव के बदलाव को बढ़ावा देता है, उन्होंने खेती के सेक्टर में टेक्नोलॉजी का कल्चर (प्रौद्योगिकी की संस्कृति) लाने की जरूरत पर बल दिया क्योंकि यह टेक्नोलॉजी की सदी है.
'कृषि और ग्रामीण परिवर्तन' पर बजट के बाद आयोजित एक वेब गोष्ठी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि, एग्रीस्टैक के जरिए, सरकार खेती के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बना रही है. इसके तहत, एक डिजिटल पहचान, किसान आईडी बनाई जा रही है. अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की आईडी बनाई जा चुकी हैं.
पीएम मोदी ने आगे कहा कि, खेती और विश्वकर्मा अर्थव्यवस्था की मुख्य नींव हैं क्योंकि खेती भारत की लंबे समय की विकास यात्रा का एक अहम हिस्सा है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है. उन्होंने कहा कि, पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए लगभग 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मिले हैं.
This year’s Union Budget gives a strong push to agriculture and rural transformation. Addressing a post-budget webinar on expanding opportunities across the sector.— Narendra Modi (@narendramodi) March 6, 2026
अलग-अलग तरह के जलवायु के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं और ग्लोबल डिमांड बदल रही है. भारत में अलग-अलग तरह का जलवायु है और लोगों को इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए क्योंकि भारत कृषि-जलवायु क्षेत्र के मामले में धनी है.
ऑर्गेनिक फूड पर फोकस करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दुनिया तेजी से स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रही है, और समग्र स्वास्थ्य सेवा और जैविक उत्पाद पर ध्यान बढ़ रहा है. इस बदलाव पर जोर देते हुए, उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाने की अपील की, और कहा कि इस तरह का तरीका भारतीय खेती के उत्पाद को दुनिया भर के बाजार तक पहुंचाने के नए रास्ते खोल सकता है.
हेल्दी लिविंग (स्वस्थ रहन - सहन) में दुनिया भर में बढ़ती दिलचस्पी पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हेल्थकेयर और ऑर्गेनिक डाइट के बारे में जागरूकता बढ़ रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को केमिकल-फ्री और प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता देनी चाहिए, और कहा कि ऐसे तरीके देश को ऑर्गेनिक उत्पाद के लिए बढ़ते अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं.
उनके अनुसार, केमिकल-फ्री उत्पाद का निर्यात भारतीय किसानों के लिए वैश्विक उपभोक्ताओं तक पहुंचने का एक हाईवे बना सकता है. उन्होंने आगे कहा कि इस बदलाव को सपोर्ट करने के लिए, सरकार ऑर्गेनिक उत्पाद की गुणवत्ता और प्रामाणिकता पक्का करने के लिए प्रमाणन प्रणाली और प्रयोगशाला सुविधाएं बनाने की योजना बना रही है. फसल विविधीकरण के मिशन के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा कि खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन, दालों पर राष्ट्रीय मिशन, और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन जैसी पहल कृषि सेक्टर को मजबूत कर रही हैं.
उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में उच्च मूल्य वाली कृषि पर खास ध्यान दिया गया है. केरल और तमिलनाडु के किसानों को और फायदे मिलें, यह पक्का करने के लिए नारियल की खेती पर खास जोर दिया गया है, जिससे इन इलाकों के किसानों को सीधे मदद मिलेगी.
पीएम मोदी ने आगे कहा कि बजट में नॉर्थ ईस्ट की फसलों को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है, जिसका मकसद किसानों के लिए मौके बढ़ाना और इलाके की खेती की उपज को ज़्यादा पहचान दिलाना है.
डेयरी सेक्टर की तरक्की पर बोलते हुए, उन्होंने बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनकर उभरा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस सेक्टर में और तरक्की के लिए डेयरी फार्मिंग के वैज्ञानिक प्रबंधन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी.
उन्होंने जानवरों की सेहत की अहमियत पर भी जोर दिया, और कहा कि भारत वैक्सीन बनाने में आत्मनिर्भर हो गया है. जानवरों को खुरपका-मुंहपका रोग से बचाने की कोशिशों के तहत, उन्होंने कहा कि देश भर में जानवरों को 125 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज पहले ही दी जा चुकी हैं.
