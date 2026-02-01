ETV Bharat / bharat

Budget 2026: कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पेश किया तो कभी वित्त मंत्री पेश नहीं कर पाए बजट, जानिए वजह

हैदराबाद: मोदी सरकार 3.0 का आम बजट 2026 (Union Budget 2026) आज पेश होने जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं. इससे पहले वे वित्त मंत्रालय गई थीं. जानकारी के मुताबिक संसद के निम्न सदन लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी. बता दें, सीतारमण का मोदी सरकार में यह नौवां बजट हैं.

निर्मला सीतारमण नौवां बजट पेश करते ही कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की बराबरी भी कर लेंगी. सभी वित्त मंत्रियों ने अपने कार्यकाल के दौरान बजट पेश किया है, लेकिन देश के कुछ वित्त मंत्री ऐसे भी हैं, जिन्होंने एक भी बजट पेश नहीं किया है. आइये जानते हैं विस्तार से.

सीनियर नेता केसी नियोगी

वित्त मंत्री, जिन्होंने एक भी बजट पेश नहीं किया है, उस लिस्ट में केसी नियोगी (Finance Minister KC Niyogi) का नाम पहले आता है. इसके पीछे की वजह उनका छोटा कार्यकाल रहा. जानकारी के मुताबिक वे सिर्फ 35 दिनों तक ही वित्त मंत्री के पद पर बने रहे. बात साल 1984 की है. महज 35 दिनों के बाद ही उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था. केसी नियोगी आरके शणमुखम की जगह फायनेंस मिनिस्टर बने थे. उनके कार्यकाल के दौरान बजट पेश करने का दिन ही नहीं आया.

केसी नियोगी ने भले ही बहुत कम समय के लिए वित्त मंत्री का पदभार संभाला, लेकिन उनका नाम स्वतंत्र भारत के दूसरे वित्त मंत्री के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो गया. जब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो उसके बाद वित्त मंत्र का कार्यभार जॉन मथाई ने संभाला और उन्होंने तत्कालीन सरकार का बजट पेश किया.