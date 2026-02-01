बजट में उत्तराखंड के लिए मौके ही मौके! सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल से बढ़ेगा एडवेंचर टूरिज्म, खुलेंगे रोजगार के द्वार
अनुमान के अनुसार हर साल करीब 3 से 5 लाख पर्यटक केवल ट्रेकिंग और हाइकिंग के उद्देश्य से राज्य में आते हैं.
देहरादून: 2026-27 बजट भाषण के दौरान वैसे तो तमाम सेक्टर को लेकर बात की गई, लेकिन उत्तराखंड में सबसे ज्यादा चर्चा ट्रेकिंग और हाइकिंग के अलावा इकोलॉजिकल सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल को लेकर हो रही है. जिसे केंद्रीय बजट में इस बार शामिल किया गया है. उत्तराखंड के लिए यह सेक्टर कितना महत्वपूर्ण है? इसके क्या प्रभाव होंगे? आइये जानते हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया. इस बजट में हर वर्ग को संतुलित रूप से कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी रहे जिनमें उम्मीदों के मुताबिक प्रावधान नहीं दिखे. इसके बावजूद कई क्षेत्रों को खास तौर पर इस बार के बजट में प्रमुखता मिली है. इन्हीं में ट्रेकिंग और हाइकिंग जैसे साहसिक पर्यटन सेक्टर मुख्य हैं. जिसका सीधा लाभ उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य को मिलने की पूरी संभावना है.
उत्तराखंड की बात करें तो ये राज्य प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता और साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाओं से भरा हुआ है. चुनावी वर्ष होने के कारण राज्य सरकार को भी इस बजट से खास उम्मीदें थीं. बजट के बाद सामने आए बिंदुओं से यह साफ है कि उत्तराखंड को ट्रेकिंग, हाइकिंग और माउंटेन ट्रेल जैसे क्षेत्रों में नई दिशा मिलने जा रही है.
बजट में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे हिमालयी राज्यों में ट्रैकिंग और हाइकिंग की संभावनाओं का जिक्र करते हुए इकोलॉजिकल सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल विकसित करने की बात कही गई है. यह पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने का मजबूत आधार बन सकता है.
क्या है इकोलॉजिकल सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल: सरल शब्दों में कहें तो ये ऐसे पर्वतीय ट्रेकिंग रूट होंगे, जिन्हें इस तरह से विकसित किया जाएगा कि प्राकृतिक संसाधनों, वनस्पतियों और जैव विविधता पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े. ये पगडंडी या ट्रेल्स पर्यटकों को प्रकृति का बेहतर अनुभव देंगे. साथ ही स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण भी सुनिश्चित करेंगे. इसमें बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग, सीमित संख्या में पर्यटकों की अनुमति, कचरा प्रबंधन, स्थानीय गाइड और सामुदायिक भागीदारी जैसे पहलुओं पर खास ध्यान दिया जाएगा.
उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए यह अवधारणा बेहद महत्वपूर्ण है. यहां पहले से ही कई विश्वविख्यात ट्रेकिंग रूट मौजूद हैं. अब उन्हें और अधिक संगठित, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल तरीके से विकसित किया जा सकता है. इससे एक तरफ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो दूसरी ओर बिना प्राकृतिक दोहन के राजस्व भी पैदा होगा. साथ ही पहाड़ी जिलों में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे.
उत्तराखंड में कौन-कौन से क्षेत्र हैं उपयुक्त: उत्तराखंड में ट्रेकिंग और हाइकिंग के लिए कई इलाके पहले से ही लोकप्रिय हैं. कई नए क्षेत्र भी इस श्रेणी में विकसित किए जा सकते हैं. प्रमुख ट्रेकिंग क्षेत्रों में गढ़वाल में हर की दून, रूपिन पास, गंगोत्री-गोमुख-तपोवन, नीलकंठ बेस कैंप, फूलों की घाटी जबकि कुमाऊं क्षेत्र में पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, नंदा देवी बेस कैंप, लोहाघाट और मुनस्यारी क्षेत्र उधर सीमा क्षेत्र धारचूला, व्यास घाटी, आदि कैलाश और ओम पर्वत क्षेत्र भी पिछले कुछ समय में काफी पॉपुलर हुए हैं.
इन क्षेत्रों में पहले से ही ट्रेकिंग गतिविधियां चल रही हैं. अब इकोलॉजिकल सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल के तहत इन्हें और बेहतर ढंग से विकसित किया जा सकता है. इससे इन इलाकों में आधारभूत सुविधाएं जैसे सुरक्षित ट्रेल, रेस्ट पॉइंट, स्थानीय होम-स्टे, मेडिकल सहायता और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा.
अभी कहां-कहां चल रही हैं गतिविधियां:
ट्रेकिंग की कितनी संभावनाएं और कितने पर्यटक: उत्तराखंड में ट्रेकिंग और साहसिक पर्यटन की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं. अनुमान के अनुसार, हर साल करीब 3 से 5 लाख पर्यटक केवल ट्रेकिंग और हाइकिंग के उद्देश्य से राज्य में आते हैं. इनमें देशी और विदेशी दोनों तरह के पर्यटक शामिल हैं. फूलों की घाटी और नंदा देवी जैसे विश्व धरोहर क्षेत्र विदेशी ट्रैकर्स के बीच खासे लोकप्रिय हैं.
वित्तीय जानकर पंकज गुप्ता बताते हैं कि, अगर इकोलॉजिकल सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल को योजनाबद्ध तरीके से लागू किया गया तो आने वाले वर्षों में यह संख्या दोगुनी तक हो सकती है. इससे न सिर्फ राज्य की पर्यटन आय बढ़ेगी, बल्कि पलायन की समस्या से जूझ रहे पर्वतीय जिलों में रोजगार के स्थायी अवसर भी पैदा होंगे.
केंद्रीय बजट में ट्रेकिंग और हाइकिंग जैसे साहसिक पर्यटन को मिली अहमियत उत्तराखंड के लिए एक सुनहरा अवसर है. इकोलॉजिकल सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल की अवधारणा राज्य में पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन विकास के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगी. अगर इसे सही नीति, स्थानीय सहभागिता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ लागू किया गया, तो उत्तराखंड न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में पर्यावरण अनुकूल साहसिक पर्यटन का मॉडल राज्य बन सकता है.
- पंकज गुप्ता, वित्तीय जानकर -
गाइड्स को अपडेट करने पर फोकस: इस एक्टिविटी में गाइड को भी ज्यादा अपडेट और प्रशिक्षित करने की भी बात कही गई है. उत्तराखंड में देखा जाए तो इस वक्त 4000 से ज्यादा लोग गाइड के रूप में काम कर रहे हैं. केंद्रीय बजट में इस गतिविधि को शामिल किए जाने और गाइड्स को बेहतर प्रशिक्षित किए जाने की बात राज्य में युवाओं को इस क्षेत्र में जोड़ने का काम करेगी.
इस मामले में वित्तीय जानकर पंकज गुप्ता कहते हैं कि उत्तराखंड सरकार को बजट में ट्रेकिंग और हाइकिंग का जिक्र आने के बाद कुछ ऐसे संस्थानों पर भी काम करना चाहिए जो इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए नए कदम उठा सके. केंद्रीय सहायता के साथ इस गतिविधि को कैसे बढ़ाया जा सकता है इस पर भी राज्य को विचार करना चाहिए.
