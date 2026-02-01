ETV Bharat / bharat

'यह फेंकू और लपेटू बजट है', TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

ईटीवी भारत के सवालों का जवाब देते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के लिए नहीं है. इसमें रोजगार की समस्या का जिक्र नहीं, देश के मौजूदा ऋण पर चुप्पी साधी गई है. केंद्र सरकार कई राज्यों का पैसा बकाया रखे हुए है. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि किसानों की भलाई के लिए कौन सी नई योजना लाई गई? साथ ही ये भी आरोप लगाया कि आम आदमी, युवाओं और किसानों की उम्मीदों पर यह बजट पूरी तरह खरा नहीं उतरा.

अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, "यह एक 'फेंकू और लपेटू' बजट है. इसमें बड़ी-बड़ी बातें तो की गई हैं, लेकिन असल मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है."

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में इसे 'घिसा-पिटा' बजट करार देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा. सिन्हा ने कहा कि यह बजट न तो विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला है और न ही देश की वास्तविक समस्याओं का समाधान करता है.

उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि यह बजट इतना निराशाजनक है कि इसे कोई रेटिंग नहीं दी जा सकती है. सरकार ने सिर्फ दिखावा किया है, लेकिन असल में युवाओं को रोजगार, किसानों को राहत और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला कोई ठोस प्रावधान नहीं है.

टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यह बजट जनता की उम्मीदों को धोखा देने वाला साबित हुआ है.

शत्रुघ्न सिन्हा, जो पहले भाजपा में रहे और अब टीएमसी के सांसद हैं, ने मोदी सरकार की नीतियों पर हमला करते हुए कहा कि बजट में बड़ी घोषणाओं का ढोंग है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई असर नहीं दिखेगा.

बजट में एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा विकसित करने की घोषणा की गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल के प्रमुख विनिर्माण केंद्र दुर्गापुर में एक सुव्यवस्थित औद्योगिक केंद्र होगा. साथ ही पश्चिम बंगाल के डानकुनि से गुजरात के सूरत तक एक नया समर्पित माल ढुलाई गलियारा विकसित करने का प्रस्ताव है. हाई-स्पीड ट्रेन की घोषणा की गई है.

इन घोषणाओं पर आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ये क्या देश में पहले नहीं थी. अच्छा है इसका प्रावधान किया गया है. लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो बजट में पश्चिम बंगाल की उपेक्षा की गई है. उन्होंने पूछा कि इस बजट में है क्या, न महिलाओं को कुछ दिया गया, न युवा को कुछ दिया गया, सरकार 2047 तक विकसित भारत की बात कर रही, मगर विकसित भारत जैसा कुछ है ही नहीं.

पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में दीदी (ममता बनर्जी) की ही सरकार आएगी, चाहे भाजपा कितनी भी ताकत लगा ले वो चुनाव के बाद खामोश हो जाएगी.

