Explainer : 'कोलकाता पर निर्भरता होगी खत्म, बिहार में मरीन सेक्टर करेगा बूम', बजट में पटना शिप रिपेयर सेंटर की पूरी कहानी

पटना में शिप रिपेयर सेंटर
Published : February 2, 2026 at 8:49 PM IST

रिपोर्ट : कृष्णनंदन

पटना : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के आम बजट में बिहार को बड़ी सौगात दी है. बजट भाषण के दौरान उन्होंने पटना और वाराणसी में शिप रिपेयर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की. यह सेंटर खास तौर पर आंतरिक जलमार्ग यानी इंटरनल वाटरवेज के लिए बनाए जाएंगे.

इसका सीधा फायदा गंगा समेत अन्य नदियों के जरिए होने वाले माल परिवहन को मिलेगा. सरकार का उद्देश्य है कि सड़क और रेल के साथ-साथ जलमार्ग को भी मजबूत परिवहन विकल्प के रूप में विकसित किया जाए. पटना को इस योजना के तहत वाटरवेज हब के रूप में विकसित किया जाएगा.

जलमार्ग से बदलेगी बिहार की तस्वीर : सरकार का लक्ष्य है कि गंगा नदी के जरिए माल ढुलाई को बढ़ाया जाए. इसके लिए पटना और वाराणसी जैसे शहरों को तकनीकी रूप से मजबूत किया जाएगा. जलमार्ग से परिवहन सड़क और रेल के मुकाबले सस्ता और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर माना जाता है.

शिप रिपेयर सेंटर बनने से जहाजों की मरम्मत स्थानीय स्तर पर संभव होगी. इससे जल परिवहन को मजबूती मिलेगी और बिहार लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एक बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा.

ट्रेनिंग और रोजगार पर फोकस : बजट में यह भी स्पष्ट किया गया कि शिप रिपेयर सेंटर के साथ-साथ युवाओं को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाएगी. इसका मकसद स्थानीय युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना है ताकि वे इसी क्षेत्र में रोजगार पा सकें. जहाजों की मरम्मत, मेंटेनेंस और तकनीकी संचालन जैसे कार्यों में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित मैनपावर की जरूरत होती है. इससे आईटीआई, पॉलिटेक्निक और मरीन सेक्टर से जुड़े युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे.

ईटीवी भारत GFX.

डेवलप होगा बिहार में मरीन सेक्टर : गायघाट टर्मिनल स्थित ड्राई डॉक पर वाटर मेट्रो से जुड़े शिप इंजीनियर विकास गुप्ता बताते हैं कि वह लंबे समय से शिप रिपेयरिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं. उनकी कंपनी तमिलनाडु में स्थित है, जो देश के अलग-अलग हिस्सों में काम करती है. फिलहाल वे राजधानी पटना में वाटर मेट्रो की शिप के मेंटेनेंस का कार्य कर रहे हैं.

''बजट में पटना में शिप रिपेयरिंग सेंटर बनाने की घोषणा इस सेक्टर के लिए मील का पत्थर साबित होगा. इससे बिहार में मरीन सेक्टर काफी डेवलप करेगा. रिपेयरिंग सेंटर होगा तो स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से उपलब्ध होंगे, जिससे लॉजिस्टिक्स खर्च घटेगा और समय की भी बचत होगी.''- विकास गुप्ता, शिप इंजीनियर

'कोलकाता पर निर्भरता होगी खत्म' : विकास गुप्ता बताते हैं कि अब तक जहाजों की मरम्मत के लिए उन्हें कोलकाता जाना पड़ता था. उन्होंने कहा कि अभी गाय घाट टर्मिनल पर सीमित स्तर पर मरम्मत का कार्य होता है, लेकिन स्पेयर पार्ट्स यहां उपलब्ध नहीं होते. छोटी-छोटी मरम्मत के लिए भी कोलकाता जाना पड़ता है. शिप रिपेयरिंग सेंटर बनने के बाद ये सभी काम पटना में ही होंगे.

ईटीवी भारत GFX.

पलायन पर लगेगी रोक : विकास गुप्ता ने कहा कि इसका सबसे बड़ा फायदा स्थानीय लोगों को होगा. उन्होंने अपने उदाहरण का जिक्र करते हुए कहा कि अगर पटना में शिप रिपेयरिंग सेंटर स्थापित होता है और यहां शिप रिपेयरिंग से जुड़े सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स मिलने लगेंगे. ऐसे में काम की कमी नहीं होगी और उन्हें बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐसी स्थिति में मैं तमिलनाडु में काम नहीं करूंगा, बल्कि अपने घर पटना में रहकर ही काम करूंगा.

''इससे न सिर्फ पलायन पर रोक लगेगी, बल्कि तकनीकी क्षेत्र से लेकर मजदूरी तक हर स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे. वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा तो बड़ी संख्या में जहाजों का संचालन होगा और इससे रोजगार के कई नए रास्ते खुलेंगे.''- विकास गुप्ता, शिप इंजीनियर

ड्राई डॉक की अहमियत : विकास गुप्ता ने बताया कि किसी भी जहाज को पांच साल में दो बार सर्विसिंग के लिए ड्राई डॉक भेजना पड़ता है. अभी कोलकाता से बनारस रूट में सिर्फ कोलकाता में ही ड्राई डॉक की सुविधा है. ऐसे में चाहे निजी जहाज हो या सरकारी जहाज, मेंटेनेंस के लिए जब भी पटना से कोलकाता भेजना पड़ता है तो काफी खर्च आता है और समय की भी बर्बादी होती है. पटना में ड्राई डॉक बनने से यह समस्या खत्म हो जाएगी.

ईटीवी भारत GFX.

मरीन इंस्टीट्यूट और नए कोर्स : उन्होंने यह भी बताया कि पटना में पहले से सरकारी मरीन इंस्टीट्यूट मौजूद है. शिप रिपेयरिंग सेंटर बनने के बाद यहां रिपेयरिंग स्किल से जुड़े नए कोर्स शुरू किए जाएंगे. इससे बिहार के युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

पटना बनेगा तकनीकी केंद्र : पटना अब केवल प्रशासनिक राजधानी नहीं रहेगा, बल्कि अंतर्देशीय जलमार्गों का तकनीकी केंद्र भी बनेगा. शिप रिपेयर सेंटर खुलने से जहाजों की मरम्मत स्थानीय स्तर पर होगी, जिससे लॉजिस्टिक्स खर्च कम होगा. इसके साथ ही जलमार्ग क्षेत्र में युवाओं को तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगी. इससे शिपिंग इंजीनियरिंग में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और बिहार की पहचान एक नए तकनीकी क्षेत्र में बनेगी.

देखें यह खास रिपोर्ट

पीएम मोदी ने रखी थी आधारशिला : दरअसल, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में शिप रिपेयर सेंटर की आधारशिला रखी थी. कुर्जी घाट पर यह केंद्र स्थित है. प्रधानमंत्री ने विभिन्न शिलान्यास कार्यक्रमों के दौरान इसका वर्चुअल शिलान्यास किया था. इस बार के बजट में इस परियोजना का जिक्र होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि निर्माण कार्य में तेजी आएगी और जल्द ही यह योजना धरातल पर दिखाई देगी.

415 करोड़ की बड़ी योजना : राजधानी पटना के कुर्जी के समीप गंगा तट पर राज्य सरकार द्वारा आवंटित पांच एकड़ भूखंड पर 415 करोड़ रुपये की लागत से 'शिप रिपेयर सेंटर' और ड्राई डॉक का निर्माण किया जाएगा. यह सेंटर जहाजों की मरम्मत की सुविधा देगा, जिससे जलमार्ग संचालन बेहतर होगा. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निर्देशन में राजधानी पटना के दीघा क्षेत्र में यह काम किया जाएगा.

पीएम मोदी ने रखी थी आधारशिला

अब तक सीमित कामकाज : फिलहाल जिस जमीन पर यह परियोजना प्रस्तावित है, वहां बाउंड्री कर दी गई है और जगह चिन्हित कर छोड़ी गई है. बजट में इस परियोजना का उल्लेख होने के बाद उम्मीद है कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी. अभी पटना में गायघाट टर्मिनल पर केवल सीमित स्तर पर जहाजों की मरम्मत का काम हो पाता है, जिससे पूरी व्यवस्था कोलकाता पर निर्भर रहती है.

मरीन सेक्टर में बढ़ेगा निवेश : कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के बिहार अध्यक्ष गौरव साह ने कहा कि शिप रिपेयरिंग सेंटर से वाटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मजबूत होगा. उन्होंने कहा कि पटना में रिपेयरिंग सेंटर होगा तो वाटर शिप की संख्या भी बढ़ेगी.

''इससे मरीन क्षेत्र में बड़ा निवेश आएगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. मरीन से जुड़े नए कोर्सेज शुरू होंगे और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा. रिपेयरिंग सेंटर के खुलने से शिप ट्रांसपोर्ट से जुड़े उद्यमी अधिक निवेश करेंगे और उनका मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक खर्च काफी कम हो जाएगा. इससे बिहार में औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी.''- गौरव साह, बिहार अध्यक्ष, कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री

गौरव साह, बिहार अध्यक्ष, CII

माल ढुलाई के लिए मिलेगा ट्रांसपोर्ट का नया विकल्प : गौरव शाह का कहना है कि अगर यह परियोजना तय समय पर पूरी होती है तो पटना गंगा जलमार्ग पर एक प्रमुख तकनीकी केंद्र बन सकता है. यहां से न केवल बिहार, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड तक जल परिवहन को नई दिशा मिलेगी. इससे सड़क और रेल पर दबाव भी कम होगा. बजट में इसे लेकर हुए ऐलान से लोगों को भरोसा बढ़ा है कि यह परियोजना जल्द जमीन पर उतरेगी. उद्योग जगत इसे बिहार में रोजगार, उद्योग और जल परिवहन के लिहाज से बड़ी उम्मीद कर रहा है.

आर्थिक नुकसान होगा कम : चेंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े उद्यमी अजय गुप्ता ने कहा कि शिप रिपेयरिंग सेंटर बिहार के लिए एक वरदान साबित होगा. उन्होंने कहा कि इससे वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और माल ढुलाई के लिए परिवहन का एक नया विकल्प मिलेगा. अभी शिप की रिपेयरिंग और सर्विसिंग के लिए जहाजों को कोलकाता भेजना पड़ता है, जिससे काफी आर्थिक नुकसान होता है. पटना में शिप रिपेयरिंग सेंटर बनने से यह नुकसान काफी हद तक कम हो जाएगा. इससे स्थानीय व्यापारियों और शिप ऑपरेटरों को भी राहत मिलेगी.

बिहार के लिए रणनीतिक परियोजना : पटना के गंगा घाटों पर पर्यटन के लिए निजी शिप संचालन करने वाले मुकेश कुमार का मानना है कि शिप रिपेयर सेंटर केवल एक तकनीकी परियोजना नहीं, बल्कि बिहार के लिए रणनीतिक आर्थिक योजना है. उन लोगों को इससे काफी फायदा होगा और वह शिप की संख्या बढ़कर माल ढुलाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि मेंटेनेंस आसान हो जाएगा.

''इसके शुरू होने से जलमार्ग आधारित व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और बिहार को पूर्वी भारत के लॉजिस्टिक्स मैप पर नई पहचान मिलेगी. शिप रिपेयर सेंटर बनने से केवल तकनीकी नौकरियां ही नहीं मिलेंगी, बल्कि मजदूरी, ट्रांसपोर्ट, होटल, सप्लाई चेन और छोटे कारोबार से जुड़े लोगों को भी फायदा होगा. इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के लिए पलायन कम होगी.''- मुकेश कुमार, निजी शिप संचालक

