Exclusive Interview: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष से समझें बजट को
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर एस. महेंद्र देव ने ETV भारत से बजट पर बात की.
Published : February 1, 2026 at 7:45 PM IST
सौरभ शुक्ला
इस साल का बजट स्पष्ट रूप से आर्थिक विकास को गति देने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर केंद्रित है. साथ ही, इसका उद्देश्य टैक्स नियमों को सरल बनाना है ताकि व्यवसायों और आम लोगों के लिए चीजें आसान हो सकें. यह बजट विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देता है और समावेशी विकास पर जोर देता है, ताकि अर्थव्यवस्था की प्रगति का लाभ हर हिस्से तक पहुंचे.
इस विषय पर अधिक जानकारी साझा करते हुए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर एस. महेंद्र देव ने ETV भारत से बजट पर बात की. उन्होंने कहा कि यह बजट राजकोषीय अनुशासन पर ध्यान देने के साथ 'विकसित भारत' के सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को जारी रखता है. प्रस्तुत है प्रोफेसर एस. महेंद्र देव से बातचीत के प्रमुख अंश.
सवालः आपके नजरिए से आप इस बजट का आकलन कैसे करते हैं? मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत की बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वे उम्मीदें पूरी होती नहीं दिख रही हैं. आपकी इस पर क्या राय है?
जवाबः मेरे विचार में, वार्षिक बजट को 'विकसित भारत' जैसे सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण की निरंतरता के रूप में देखा जाना चाहिए. पिछले साल पहले ही आयकर में महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे, जिनमें छूट भी शामिल थीं, इसलिए इस साल का बजट उसी आधार को आगे बढ़ाता है न कि उसे दोहराता है. यह बजट स्पष्ट रूप से विकास, रोजगार सृजन और टैक्स व सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर केंद्रित है. वित्त मंत्री ने तीन प्रमुख 'कर्तव्यों' पर प्रकाश डाला और सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, खेल के सामान और 'MSME चैंपियंस' सहित सात प्राथमिकता वाले विनिर्माण क्षेत्रों की पहचान की है.
समावेशी विकास पर बात करें, तो कृषि, महिलाओं और 'पूर्वोदय' जैसी क्षेत्रीय विकास पहलों पर काफी जोर दिया गया है. बजट का 'भाग बी' मुख्य रूप से टैक्स के सरलीकरण को संबोधित करता है, जो व्यापार करने में सुगमता और जीवन जीने की सुगमता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. सीमा शुल्क सुधार भी इसी प्रयास का हिस्सा हैं. एक और महत्वपूर्ण तत्व 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' है, जो कृषि, विनिर्माण और सेवाओं- तीनों क्षेत्रों से जुड़ा है. रोजगार सृजन एक केंद्रीय विषय बना हुआ है, जिसमें पर्यटन, श्रम-प्रधान विनिर्माण और स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिनमें रोजगार पैदा करने की अपार संभावनाएं हैं. कुल मिलाकर, यह बजट विकास, रोजगार, व्यापार में सुगमता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक स्पष्ट प्रयास को दर्शाता है.
सवालः ट्रंप के टैरिफ दौर के दौरान टेक्सटाइल जैसे क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए थे. आम नागरिक को इस क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री की घोषणाओं को कैसे समझना चाहिए और जनता के लिए इसके मुख्य फायदे क्या हैं?
जवाबः ट्रंप प्रशासन द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद कपड़ा क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ था, खासकर इसलिए क्योंकि भारत अपने निर्यात का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका भेजता है. इससे नौकरियों पर भी असर पड़ा. अब, मुक्त व्यापार समझौतों और अन्य कदमों के माध्यम से, सरकार निर्यातकों को यूरोपीय संघ (EU) और यूके (UK) जैसे अन्य बाजारों की ओर रुख करने में मदद कर रही है. इस बजट में, सरकार ने भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है. इस कारण, आने वाले समय में यह बजट अधिक रोजगार पैदा करने में सहायक साबित हो सकता है.
सवालः हमने इस बजट में रक्षा खर्च में काफी बड़ी बढ़ोतरी देखी है. क्या यह 'ऑपरेशन सिंदूर' का सीधा असर है, क्योंकि उसके बाद का यह पहला बजट है? या फिर यह बढ़ोत्तरी लंबे समय से चल रही एक क्रमिक प्रक्रिया का हिस्सा थी?
जवाबः देखिए, सुरक्षा और अन्य पहलुओं को देखते हुए दुनिया के कई देश अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहे हैं और समय के साथ रक्षा खर्च बढ़ेगा ही. मुझे लगता है कि यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, लेकिन साथ ही भू-राजनीतिक टकरावों की वजह से भी रक्षा खर्च बढ़ रहा है और स्वदेशीकरण पर जोर दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री जिस 'आत्मनिर्भर भारत' की बात करते हैं, वह रक्षा क्षेत्र के साथ-साथ अन्य विनिर्माण और सेवाओं पर भी समान रूप से लागू होता है.
सवालः वित्त मंत्री ने पूंजीगत व्यय में भी बढ़ोतरी की है. पिछले साल यह 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक था, और इस साल इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा बजट में 'सिटी क्लस्टर' दृष्टिकोण की भी घोषणा की गई है. यह सब रोजगार सृजन और समग्र आर्थिक विकास में कैसे बदलेगा?
जवाबः वित्त मंत्री ने राजकोषीय समेकन के लक्ष्य को भी बनाए रखा है. इस साल कर्ज-जीडीपी अनुपात 56.1 प्रतिशत और अगले साल 55 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि राजकोषीय घाटा इस साल के लिए 4.4 प्रतिशत और अगले साल के लिए 4.3 प्रतिशत तय किया गया है. साथ ही, पूंजीगत व्यय में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जो जीडीपी का लगभग 3.1 प्रतिशत है. यह दर्शाता है कि ध्यान अभी भी बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, सिटी रीजन, बेहतर कनेक्टिविटी, रेलवे और संबंधित क्षेत्रों पर है.
जब आप रोजगार सृजन को देखते हैं, तो तीनों क्षेत्रों के लिए कुछ न कुछ है. कृषि में मछली पालन और संबंधित गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिया गया है. मैन्युफैक्चरिंग को स्पष्ट रूप से रोजगार को ध्यान में रखते हुए बढ़ावा दिया जा रहा है और सेवा क्षेत्र भी इसका हिस्सा है. सिटी रीजन और अर्बन क्लस्टर इन सबको एक साथ जोड़ते हैं. इसी वजह से मैं आशान्वित हूं कि इन कदमों से रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे.
सवालः बजट में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तिगत व्यक्तियों (PROI) को पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से भारतीय बाजारों में निवेश करने की अनुमति दी गई है. वहीं दूसरी ओर, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में बढ़ोतरी से बाजार को झटका लगा है. क्या आपको लगता है कि पोर्टफोलियो निवेश के नए नियम बढ़े हुए STT के नकारात्मक प्रभाव की भरपाई कर पाएंगे?
जवाबः देखिए, सरकार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और विदेशी संस्थागत निवेश (FII) को बढ़ावा देना चाहती है क्योंकि पिछले साल निवेश का प्रवाह अच्छा नहीं था, क्योंकि काफी पैसा अमेरिका में AI शेयरों में चला गया था. इसलिए, सरकार ने इस बजट में FDI और FII को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है. जहां तक STT की बात है, तो यह एक तरह के दांव जैसा है. शायद सरकार ने सोचा कि कुछ निवेशकों पर अधिक टैक्स लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें वास्तव में बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा. मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बड़ा असर पड़ेगा- शेयर बाजार के लिए यह शायद अस्थायी हो सकता है. उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में स्थिति बेहतर हो जाएगी.
