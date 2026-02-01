ETV Bharat / bharat

बजट 2026: जल शक्ति मंत्रालय को मिली कई सौगातें, क्या बोले केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ( ETV Bharat )

अनामिका रत्ना नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया. इसमें विभिन्न विभागों व योजनाओं के लिए राशि आवंटित की गई है. इस संबंध में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि सरकार ने देशभर में जल संरक्षण के लिए 32,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. साथ ही जल जीवन मिशन (JJM) और ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल के लिए 67,000 करोड़ (195% वृद्धि RE 2024-25 से) दिया गया है और ये अपने आप में एक अच्छा बजट है. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बताया कि मनरेगा के तहत 65 प्रतिशत फंड पानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स (विशेषकर पानी की कमी वाले इलाकों) पर लगाए जाएंगे साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार यमुना की सफाई पर भी टारगेट बेस्ड काम कर रही है, जिसे और गति दी जाएगी. जानिए जल शक्ति मंत्रालय ने क्या कहा (ETV Bharat)