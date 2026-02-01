ETV Bharat / bharat

बजट 2026: जल शक्ति मंत्रालय को मिली कई सौगातें, क्या बोले केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल

जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बजट पर ईटीवी भारत से बात की. पढ़िए पूरी खबर...

Jal Shakti Minister CR Patil
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 1, 2026 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया. इसमें विभिन्न विभागों व योजनाओं के लिए राशि आवंटित की गई है. इस संबंध में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि सरकार ने देशभर में जल संरक्षण के लिए 32,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. साथ ही जल जीवन मिशन (JJM) और ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल के लिए 67,000 करोड़ (195% वृद्धि RE 2024-25 से) दिया गया है और ये अपने आप में एक अच्छा बजट है.

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बताया कि मनरेगा के तहत 65 प्रतिशत फंड पानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स (विशेषकर पानी की कमी वाले इलाकों) पर लगाए जाएंगे साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार यमुना की सफाई पर भी टारगेट बेस्ड काम कर रही है, जिसे और गति दी जाएगी.

जानिए जल शक्ति मंत्रालय ने क्या कहा (ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 37 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जा चुके हैं, जबकि इस साल 1 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है. उन्होंने यह भी कहा कि नमामि गंगे में भी कई प्रोजेक्ट्स पूरे, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में जोड़े गए हैं और जल प्रदूषण कम करने पर फोकस किया जा रहा है.

बजट को सीआर पाटिल ने सकारात्मक बताया, खासकर जल संरक्षण और जल जीवन मिशन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग पर. उन्होंने कहा कि यह बजट जल क्षेत्र को मजबूत बनाएगा और ग्रामीण भारत में पानी की उपलब्धता बढ़ाएगा.

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन (JJM) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल के फंड में इजाफा किया गया है जिससे मिशन को 2028 तक बढ़ाया जाय , ताकि 100 प्रतिशत कवरेज हासिल हो.

इस बजट में उनके मंत्रालय पर जो फंड आवंटित किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं

  • इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस (O&M), और "जन भागीदारी" पर।
  • स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण स्वच्छता 7,192 करोड़ रुपये (पिछले साल के समान)
  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) - सिंचाई सुविधाएं 8,260 करोड़ रुपये (25% वृद्धि)
  • नदी जोड़ो परियोजना (ILR)- 3,400 करोड़ रुपये
  • नमामि गंगे परियोजना- 2400 करोड़ रुपये
  • अटल भूजल योजना (ABHY)- ग्राउंडवाटर मैनेजमेंट 1,780 करोड़ रुपये (197% वृद्धि)
  • पेयजल और स्वच्छता विभाग कुल: 74,226 करोड़ रुपये (मुख्य रूप से JJM पर)
  • जल संसाधन विभाग कुल: 25,277 करोड़ रुपये

ये भी पढ़ें- बजट: सरकार के पास रुपया कहां से आता है, कहां होता है खर्च, जानें क्या है इसका पूरा हिसाब

TAGGED:

JAL JEEVAN MISSION
JAL SHAKTI MINISTER CR PATIL
MGNREGA
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.