Union Budget 2026: निर्मला सीतारमण की हर साड़ी कुछ कहती है, जानें इस बार की थीम
निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं. इनकी साड़ी के बारे में विस्तार से जानें.
Published : February 1, 2026 at 12:12 PM IST
हैदराबाद: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ही देर में लोकसभा में आम बजट 2026-27 पेश करने वाली हैं. जहां सभी की नजरें उनके ऐलान पर होती हैं. वहीं, बजट दिन (Budget Day) के मौके पर उनके द्वारा पहनी गई साड़ी पर रहती है. हर साल यह आकर्षण और चर्चा का केंद्र बनती है. जानकारी के मुताबिक निर्मला सीतारमण इस अवसर पर भारत के किसी राज्य की हैंडलूम और परंपरागत संस्कृति की पहचान भी कराती हैं. आइये सिलसिलेवार डालते हैं एक नजर.
बजट 2026: इस बार दिखी तमिलनाडु की परंपरा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार आम बजट 2026 में तमिलनाडु की साड़ी को प्राथमिकता दी है. नौवीं बार बजट पेश कर रही बजट पर सीतारमण ने तमिलनाडु की पारंपरिक कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनकर संसद भवन पहंचीं. जानकारी के मुताबिक सीतारमण की यह कांजीवरम सिल्क साड़ी पर्पल रंग की 'कट्टम कांजीवरम' है. इस साड़ी में हल्के सुनहरे-भूरे रंग की चेक डिजाइन है, जिसे तमिल भाषा में कट्टम कहा जाता है. साड़ी को ध्यान से देखने पर उसका बॉर्डर कॉफी भूरे रंग का है. इस पर सुंदर थ्रेड का काम किया गया है. बता दें, इस साल तमिलनाडु में राज्य विधानसभा चुनाव भी होने हैं. ऐसे में यह साड़ी राजनीती के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
जानिए क्यों होती है बजट के दिन पहने जाने वाली साड़ी
बजट के दिन पर निर्मला सीतारमण द्वारा पहनी गई साड़ी सिर्फ फैशन की परिचायक नहीं होती, बल्कि कारीगरों, बुनकरों और देश की पारंपरिक लोक कलाएं भी पेश करती है. हर साल अलग-अलग राज्यों की साड़ियां भारतीय हैंडलूम को भी दर्शाया जाता है. यही कारण है कि निर्मला सीतारमण की साड़ी काफी खास होती है.
साल 2025 की साड़ी के बारे में जानें
निर्मला सीतारमण ने पिछले साल 2025 के आम बजट के दिन ऑफ-व्हाइट रंग की हैंडलूम सिल्क साड़ी पहनी थी. इस साड़ी पर बिहार के मधुबनी के कलाकारी की गई थी. इस साड़ी में मछली और कमल जैसे पारंपरिक डिजाइन नजर आए थे. जानकारी के मुताबिक सीतारमण को यह साड़ी पद्म पुरस्कार से सम्मानित दुलारी देवी ने भेंट की थी. इसे बनाने में करीब एक महीने का समय लगा था. यह साड़ी बिहार की लोक कला और खासरक महिला कलाकारों को समर्पित थी.
2024 में आंध्र प्रदेश की साड़ी को दी प्राथमिकता
साल 2024 के पूर्ण बजट में निर्मला सीतारमण ने ऑफ-व्हाइट मंगलगिरी साड़ी पहना था. इस साड़ी का बॉर्डर ब्राइट रंग के मैजेंटा रंग का था. बता दें, आंध्र प्रदेश की यह मंगलगिरी साड़ियां सादगी और हल्के कॉटन फैब्रिक के लिए जानी जाती हैं.
साल 2024 के अंतरिम बजट पर पहनी थी बंगाल की साड़ी
निर्मला सीतारमण ने साल 2024 के अंतरिम बजट के अवसर पर नीले रंग की तसर सिल्क साड़ी पहनी थी. इस साड़ी पर कांथा स्टिच कढ़ाई की गई थी. बता दें, कांथा कढ़ाई पश्चिम बंगाल की पारंपरिक कला है. इस कला में धागों की कहानियों की बुनाई की जाती है.
साल 2023 के बजट पर कर्नाटक की साड़ी को दर्शाया
मोदी सरकार की तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023 का बजट पेश करते समय मरून कलर की इलकल सिल्क की साड़ी पहनी थी. यह साड़ी कर्नाटक के धारवाड़ इलाके से संबंधित है. इस साड़ी पर कसूती कढ़ाई की गई थी. इस सिल्क साड़ी पर रथ, मोर और कमल की डिजाइन थे. बता दें, कसूती कला को GI टैग भी मिल चुका है.
अब बारी आई साल 2022 के बजट काल की
निर्मला सीतारमण ने साल 2022 का बजट पेश करते समय ओडिशा की बॉमकई साड़ी पहनी थी. यह साड़ी भूरे रंग की थी. ब्राउन रंग को मजबूती और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है. वहीं, लाल रंग को ताकत और एनर्जी से संबंधित माना जाता है.
अब 2021 के बजट पर एक नजर
निर्मला सीतारमण ने साल 2021 के बजट पर लाल और ऑफ व्हाइट रंग की पोचमपल्ली इकत साड़ी पहनी थी. इस साड़ी की खासियत की बात करें तो तेलंगाना की पहचान समेटे इसके पैटर्न और खास डाई तकनीक है.
साल 2020 में पहनी पीली सिल्क साड़ी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीली सिल्क साड़ी पहनकर बजट पेश किया था. इसका बॉर्डर नीले रंग का था. बता दे, पीला रंग उम्मीद, खुशहाली और पॉजिटीविटी का परिचायक है. इस समय कोरोना काल था.
पहला बजट 2019 में पेश किया था
निर्मला सीतारमण ने साल 2019 में पहली बार पेश किया था. इस समय उन्होंने गुलाबी रंग की मंगलगिरी साड़ी पहनी थी. इसी साल उन्होंने ब्रीफकेस को हटाकर लाल बही-खाता अपनाया था.
